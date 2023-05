Sony, PlayStation Showcase etkinliği duyurduğunda, dünyanın dört bir yanındaki PlayStation hayranları için her zaman heyecan verici bir haber olur. Çünkü bu etkinlikler genellikle PlayStation evrenine yeni bir şey getirir. Yeni bir oyun, konsol, yazılım güncellemesi veya herhangi bir yeni aksesuar olabilir. Sony, bir büyük etkinliğinin daha duyurusunu yaptı. Bu etkinlik 24 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek.

Duyuru, PlayStation’ın YouTube kanalında ve PlayStation web sitesinin blog sayfasında yapıldı. Sony, etkinliğin bir saatten uzun süreceğini belirtiyor. Ana gösteri, YouTube ve Twitch üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Peki bu etkinlikte hangi yapımlar sergilenecek?

PlayStation blogunda yapılan duyuruya göre, etkinlik PS5 ve PS VR2 oyunlarına odaklanacak. Etkinlik, izleyicilere şu anda geliştirilmekte olan en iyi oyunlara bir göz atma fırsatı sunacak. Sony, kendi stüdyolarında ve üçüncü taraf stüdyolarında geliştirilen bazı oyunları da tanıtacak.

Sony, geleneksel olarak etkinlik detaylarını etkinlik tarihine kadar gizli tutuyor. Ancak devam eden bazı söylentilere göre, beklenecek birkaç oyun olduğu söyleniyor. Üçüncü taraf stüdyolarıyla ilgili söylentiler arasında Spider-Man 2 yer alıyor. Spider-Man 2 oyunu, şu anda PS5 sahipleri arasında en çok beklenen oyunlardan biridir. Bu nedenle, duyurusu etkinliğin en heyecan verici anlarından biri olması bekleniyor.

Diğer söylentilere göre, bahsedilmesi gereken diğer oyunlar arasında God of War DLC, The Last of Us online modu, Silent Hill‘in yeniden başlatılması ve Metal Gear Solid 3 yeniden yapım sürümü bulunuyor. Ancak, tüm bu isimler şu anda sadece söylentilerle sınırlı. Bununla birlikte, Sony’nin tüm PlayStation hayranlarının merakla beklediği sürprizleri öğrenmek için bir gün daha beklememiz yeterli olacak. Bakalım yeni PS5 oyunları oyuncuları tatmin edecek mi?