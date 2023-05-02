Sony Gaming TV X90L mükemmel oyun özellikleriyle tanıtıldı. Bu yıl yayınlanan ve büyüyen premium Sony TV dizisine katılıyor. Gaming TV X90L, 4K ekrana ve 120 Hz’lik yüksek yenileme hızına sahip. Sony TV X90L, 55 inç, 75 inç ve 98 inç seçenekleriyle gelir. Şirkete göre yeni Sony’nin yeni TV’si PS5 oyunları için çok uygun bir çözüm.

Sony TV X90L, iki tam teşekküllü HDMI 2.1 bağlantı noktasına sahiptir ve değişken yenileme hızlarını destekliyor. Sony, oyun ayarlarını optimize etmek için modele bir oyun geliştirici işlevi de eklemiş. Siyah dengesini ayarlamak, VRR opsiyonu, hareket bulanıklığını azaltmak ve artı işaretlerini sorunsuz bir şekilde yerleştirmek için pratik bir araç içeriyor. Oyun sırasında oyun ekranı daha net ve pürüzsüz ve ekran yırtılması veya bulanıklığı neredeyse tamamen ortadan kaldırılıyor.

Sony TV X90L’de bulunan HDR otomatik eşleme ve içeriğe uyarlanan görüntü modu, PS5 odaklı bir geliştirme oluyor. Sony PlayStation 5 konsolu, X90L’yi tanıyabilir ve otomatik olarak en iyi HDR ayarını seçebiliyor. Sony TV X90L, PS5 içeriğini de otomatik olarak algılar ve uygun görüntü moduyla eşleştiriyor.

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Sony TV X90L yüksek performanslı TV’ler, PS5 dışında diğer oyun konsolları için de kullanılabiliyor. Mükemmel yenileme hızı ve görüntü geliştirme teknolojileri, oyuncular için sürükleyici bir oyun deneyimini garanti edecek.