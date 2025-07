Sony, her ay olduğu gibi bu ay da PlayStation Plus abonelerinin yüzünü güldürecek yeni bir duyuruya imza attı. Milyonlarca oyuncunun merakla beklediği Ağustos 2025 dönemine ait aylık oyunlar resmen ortaya çıktı. Essential, Extra ve Deluxe olmak üzere tüm abonelik katmanlarını kapsayan bu yeni liste, toplam değeri 6.000 TL’yi aşan birbirinden iddialı yapımlarla dolu. Bu gelişme, PlayStation Plus servisinin oyunculara sunduğu değeri bir kez daha gözler önüne seriyor ve abonelik sisteminin ne kadar cazip olduğunu kanıtlıyor.

PlayStation Plus Ağustos 2025 Ücretsiz Oyunları ve Detayları

Ağustos ayının en çok dikkat çeken yapımı, hiç şüphesiz ödüllü Souls-like oyunu Lies of P oldu. Karanlık ve masalsı atmosferiyle oyuncuları kendine hayran bırakan bu yapım, tek başına bile PlayStation Plus aboneliğinin ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Pinokyo hikayesine getirdiği benzersiz yorumla tanınan Lies of P, zorlu oynanışı ve etkileyici grafikleriyle bu ay kütüphanelere eklenmesi gereken oyunların başında geliyor. Sony’nin bu hamlesi, PlayStation Plus kullanıcılarına sunduğu kaliteli içerik politikasını sürdürdüğünü gösteriyor.

Listenin diğer oyunları da farklı zevklere hitap ediyor. Hayatta kalma türünün en popüler temsilcilerinden biri olan DayZ, geniş açık dünyası ve gerilim dolu anlarıyla oyunculara unutulmaz bir deneyim vaat ediyor. Anime ve dövüş oyunu tutkunları içinse My Hero One’s Justice 2, sevilen karakterlerle dolu arenalarda rekabetçi anlar sunuyor. Bu oyunlar, PlayStation Plus abonelerinin kütüphanesini daha da zenginleştirerek adeta her ay yeni indirime giren oyunlar gibi fırsatlar yaratıyor. Aşağıdaki tabloda Ağustos ayında ücretsiz olarak sunulacak oyunları ve güncel mağaza fiyatlarını alfabetik sırayla bulabilirsiniz.

Oyun Normal Fiyatı DayZ | PS4 2.349 TL Lies of P | PS5, PS4 2.349 TL My Hero One’s Justice 2 | PS4 1.749 TL

*PS4 oyunlarını PS5 konsolunuzda da oynayabilirsiniz.

Her ay eklenen bu değerli ücretsiz oyunlar, oyuncuların yeni türler keşfetmesine olanak tanıyor. Özellikle fiyatı düşen oyunlar ve kampanyaları takip eden oyuncular için PlayStation Plus aboneliği, yıl boyunca binlerce liralık tasarruf anlamına geliyor. Sony’nin bu istikrarlı ve kaliteli hizmeti, konsol dünyasındaki rekabette onu bir adım öne çıkaran en önemli faktörlerden biri olmaya devam ediyor.

Siz PlayStation Plus hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.