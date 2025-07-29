Epic Games’in bu hafta sunduğu ücretsiz oyunlar hangileri? 31 Temmuz itibarıyla hangi yapımlar kütüphanelere eklenebiliyor? Epic bu hafta ücretsiz oyunlar kampanyasında hangi tür oyunlara yer verdi? İşte 31 Temmuz – 7 Ağustos Epic Games haftanın ücretsiz oyunları.

Epic Games haftanın ücretsiz oyunları neler?

Epic Games, her hafta düzenli olarak sunduğu ücretsiz oyun kampanyasına hız kesmeden devam ediyor. 31 Temmuz – 7 Ağustos tarihleri arasında kullanıcılar Keylocker ve Pilgrims oyunlarını herhangi bir ücret ödemeden Epic Games kütüphanelerine ekleyebilecek.

Keylocker

Siberpunk temalı bir JRPG olan Keylocker, sıra tabanlı dövüş sistemi ve müziğe dayalı savaş mekanikleriyle öne çıkıyor. Piksel grafiklerle süslenen bu evrende oyuncular, ritme uygun hamlelerle rakiplerine üstünlük kurabiliyor. Steam’de aldığı “Çok Olumlu” kullanıcı değerlendirmeleri, Keylocker’ın deneyimlenmeye değer bir oyun olduğunu gösteriyor.

Pilgrims

Diğer ücretsiz oyun Pilgrims ise kart tabanlı bir macera oyunu olarak tanımlanıyor. Oyuncuların hikâyeyi ilerletmek için kart kombinasyonları oluşturması gerekiyor. Mizahi tonu ve yaratıcı yapısıyla öne çıkan Pilgrims, kısa süresine rağmen oldukça keyifli bir deneyim sunuyor.

Kullanıcıların oyunları 7 Ağustos 18.00’e kadar kütüphanelerine eklemesi gerekiyor. Oyunlar bir kez eklendikten sonra kalıcı olarak sizin oluyor. Yani satın almışsınız gibi, süresiz olarak erişim sağlıyorsunuz.

Ayrıca Epic Games, Legion TD 2 adlı kule savunma ve otomatik savaş mekaniklerini bir araya getiren oyunu da 31 Temmuz’a kadar ücretsiz sunmaya devam ediyor.

Epic Games ücretsiz oyun nasıl alınır?

Ücretsiz oyunları almak için:

Epic Games Store web sitesine gidin veya Epic Games Launcher’ı açın. Oyunlar sekmesinden Keylocker ve Pilgrims oyunlarını bulun. İlgili oyunun sayfasına gidip “Yükle” butonuna tıklayın. Epic Games hesabınızla giriş yaparak oyunu kütüphanenize ekleyin.

Epic Games ücretsiz oyunlar bölümünde Legion TD 2 de halen indirilebilir durumda. Oyunu almak isteyenlerin sadece Epic Games hesabıyla giriş yapması ve “Yükle” butonuna tıklaması yeterli.

İlginizi Çekebilir: GTA 6 kaç FPS olacak? PS5 kullanıcıları isyanda!

Siz Epic Games’in bu haftaki ücretsiz oyunlarını nasıl buldunuz? Sizce gelecek hafta hangi tür oyunlar dağıtılmalı? Fikirlerinizi bizimle paylaşmayı ve gelişmelerden haberdar olmak için bizi takip etmeyi unutmayın.