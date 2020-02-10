PlayStation efsanesi Crash Bandicoot, mobil cihazlara geliyor!

PlayStation cihazlarda bir dönemler yüksek satış rakamları yakalayan ve Sony’nin kendi stüdyolarında geliştirilen Crash Bandicoot artık mobil cihazlarda da oynanabilecek.

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90’lı yılların sonu ve 2000’li yılların başında çocuk olanların sevdiği oyun serilerinden biri olan Crash artık Android ve iOS platformunda da yer alacak. Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, kullanılacak tanıtım görselleri şimdiden ortaya çıktı bile.

Arkasında, Candy Crush gibi milyonlar tarafından ilgi gören oyunların yapımcısı Activision’ın alt şirketi olan King Stüdyo’ları tarafından geliştirilecek. Twitter’dan öğrendiğimiz gelişmeyi, JumpButton ve Motwer adlı kullanıcılar tarafından ilk olarak keşfedildi.

Birkaç ekran görüntüsü bulunan, henüz duyurulmayan oyunu, Facebook’ta basit bir aramayla bulabiliyorsunuz. Facebook’ta Brazilya asıllı, oyunun hayran sayfalarından birinin paylaştığı görsellerde, Temple Run’a benzeyen bir dinamiğe sahip olacağı açıkça görülebiliyor.

Ayrıca, oyun içerisindeki görevleri tamamlayarak adanıza yeni yerleşim yerleri oluşturabiliyor ve yapılarınızı geliştirebiliyorsunuz. Umarız ki Pay to Win oyunların revaçta olduğu şu dönemlerde, oyun içi para sistemi fazla ön planda tutulmaz. Böylece oyundan alınan zevk etilenmez.