PlayStation 5 Resmi İnternet Sitesi açıldı. Tüm dünyada merakla beklenen yeni nesil konsollardan PlayStation 5‘in Resmi İnternet Sitesi açıldı.

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PlayStation 5‘in Resmi İnternet Sitesi şuan için çok bir bilgi içermese de, kullanıcılara bülten alabilmeleri için kayıt seçeneği sunuyor. Ayrıca sitede kullanıcılara en yakın zamanda önemli detaylar verileceğine dair yazı da bulunmakta. Sony, henüz tüm detayları sunamayacağını, ancak zaman içinde yeni detayların geleceğini belirtiyor.

PlayStation 5‘in 4K oyun desteği ve özel bir SSD depolama ile geleceği şuan için bilinen bilgiler arasında. Sitenin bültene üye olma kısmında yakın zamanda PS5‘in çıkış tarihinin, çıkış fiyatının ve konsolun çıkışında sunulacak oyunlar listesinin belli olacağı da yazanlar arasında.

Sony bu sene de E3‘e katılmayacağını açıklamıştı, bu nedenle yeni konsolun E3‘te tanıtılması beklenmiyor. Sony, PS5 için özel bir konferans düzenleyip yeni nesil konsolunu tanıtmayı planlıyor. Şuan için yeni konsolun fiyatına dair bir sinyal vermeyen Sony‘nin, yeni konsol için belirleyeceği fiyat da merakla bekleniyor….