Nintendo hayranlarını heyecanlandıracak büyük bir gelişme yaşandı. Nintendo Switch 2’nin Mart 2025’te piyasaya sürüleceği iddia edildi. Bu merakla beklenen konsol ilgili ilk açıklama bu sonbaharda yapılacak gibi görünüyor.

Brezilyalı gazeteci PH’nin yeni bir video konferansında verdiği bilgilere göre, Nintendo’nun planlarının değişmemesi nedeniyle, yeni konsolun Mart 2025’te piyasaya sürüleceği açıklandı. Nintendo’nun başkanı Shuntaro Furukawa’nın bugünkü mesajında yer alan ifadeler de bu doğrultuda değerlendiriliyor.

Furukawa’nın, Switch 2’nin tanıtım zamanlaması hakkında yaptığı yorumlar, bu sonbaharda ilk açıklamanın yapılması gerektiğini ve tam kapsamlı bir açıklamanın ise Ocak ayında, orijinal Switch ile aynı zamanda olan Mart sürümüne hazırlık olarak yapılması gerektiğini öne sürüyor.

PH, Nintendo Switch 2’nin çıkış penceresi ve zamanlaması hakkındaki bu yeni bilgileri paylaşmanın yanı sıra, Haziran ayındaki Nintendo Direct etkinliği hakkında da tahminlerde bulundu. PH’ye göre, sunum sırasında daha fazla remastered oyun duyurulacak ve belki de Metroid Prime 4 gibi beklenen oyunlar hakkında resmi bilgiler verilebilir.

This is Furukawa, President of Nintendo. We will make an announcement about the successor to Nintendo Switch within this fiscal year. It will have been over nine years since we announced the existence of Nintendo Switch back in March 2015. We will be holding a Nintendo Direct…

— 任天堂株式会社(企業広報・IR) (@NintendoCoLtd) May 7, 2024