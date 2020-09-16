PlayStation 5 serisinin fiyatları sızdırıldı!

Geçtiğimiz aylarda resmi olarak tanıtılan PlayStation 5’in fiyat ve çıkış tarihi bilgisi, bugün yapılacak özel bir etkinlikte açıklanacak. Etkinliğe saatler kala PlayStation 5 ve PS5 Digital Edition’ın fiyatları ortaya çıktı!

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PlayStation 5, resmi satış fiyatıyla şaşırtmayacak!

Fransız video oyun mağazası Micromania üzerinden ortaya çıkan sızıntı, PlayStation 5’in Avrupa satış fiyatlarını gözler önüne seriyor. Bu önemli sızıntıya göre standart PlayStation 5 sürümü 499 Euro fiyat etiketine sahip olacak. Oyun konsolunun disk yuvası olmayan Digital Edition versiyonu ise 399 Euro’dan fiyatlandırılacak. Micromania kısa süre sonra söz konusu sızıntıyı yalanlarken, İspanya’dan gelen başka bir kaynak ise verilen fiyat bilgisini doğruladı.

#PS5 €399/€499 (El Corte Inglés ~ One of the biggest spanish retailers) pic.twitter.com/B6o3aJhAqG — AllGamesDelta (@AllGamesDelta_) September 13, 2020

Daha önceki tahmin ve sızıntılarda konsolun fiyatının 500 Euro bandında olacağı bildiriliyordu. Dolayısıyla ortaya çıkan fiyatlar pek çok oyun tutkunu için sürpriz değil. Ancak PlayStation 5 Digital Edition’ın tahminlerden biraz daha ucuz olduğunu söylemek mümkün. Spider-Man: Miles Morales, Demon’s Souls ve Sackboy Adventures gibi yeni nesil oyunların da eş zamanlı olarak yayınlanacağı ifade ediliyor.

Saat 23:00’te başlayacak etkinliğin ardından PlayStation 5’in ön sipariş sürecinin hemen başlaması bekleniyor. Bu durumda merakla beklenen konsolun kısa süre içerisinde raflarda olacağı söylenebilir. Fiyat tarafında iddialı konuma oturan Xbox Series X ve Series S karşısında konsolun nasıl bir performans sergileyeceği ise merakla bekleniyor.