PlayStation 5 serisinin fiyatları sızdırıldı!

Geçtiğimiz aylarda resmi olarak tanıtılan PlayStation 5’in fiyat ve çıkış tarihi bilgisi, bugün yapılacak özel bir etkinlikte açıklanacak. Etkinliğe saatler kala PlayStation 5 ve PS5 Digital Edition’ın fiyatları ortaya çıktı!

İlginizi çekebilir: GoPro Hero 9 Black tanıtıldı!

Fransız video oyun mağazası Micromania üzerinden ortaya çıkan sızıntı, PlayStation 5’in Avrupa satış fiyatlarını gözler önüne seriyor. Bu önemli sızıntıya göre standart PlayStation 5 sürümü 499 Euro fiyat etiketine sahip olacak. Oyun konsolunun disk yuvası olmayan Digital Edition versiyonu ise 399 Euro’dan fiyatlandırılacak. Micromania kısa süre sonra söz konusu sızıntıyı yalanlarken, İspanya’dan gelen başka bir kaynak ise verilen fiyat bilgisini doğruladı.

#PS5

€399/€499

(El Corte Inglés ~ One of the biggest spanish retailers) pic.twitter.com/B6o3aJhAqG

— AllGamesDelta (@AllGamesDelta_) September 13, 2020