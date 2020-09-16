Haber
PlayStation 5 serisinin fiyatları sızdırıldı!
Geçtiğimiz aylarda resmi olarak tanıtılan PlayStation 5’in fiyat ve çıkış tarihi bilgisi, bugün yapılacak özel bir etkinlikte açıklanacak. Etkinliğe saatler kala PlayStation 5 ve PS5 Digital Edition’ın fiyatları ortaya çıktı!
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PlayStation 5, resmi satış fiyatıyla şaşırtmayacak!
Fransız video oyun mağazası Micromania üzerinden ortaya çıkan sızıntı, PlayStation 5’in Avrupa satış fiyatlarını gözler önüne seriyor. Bu önemli sızıntıya göre standart PlayStation 5 sürümü 499 Euro fiyat etiketine sahip olacak. Oyun konsolunun disk yuvası olmayan Digital Edition versiyonu ise 399 Euro’dan fiyatlandırılacak. Micromania kısa süre sonra söz konusu sızıntıyı yalanlarken, İspanya’dan gelen başka bir kaynak ise verilen fiyat bilgisini doğruladı.
€399/€499
(El Corte Inglés ~ One of the biggest spanish retailers) pic.twitter.com/B6o3aJhAqG
— AllGamesDelta (@AllGamesDelta_) September 13, 2020
Daha önceki tahmin ve sızıntılarda konsolun fiyatının 500 Euro bandında olacağı bildiriliyordu. Dolayısıyla ortaya çıkan fiyatlar pek çok oyun tutkunu için sürpriz değil. Ancak PlayStation 5 Digital Edition’ın tahminlerden biraz daha ucuz olduğunu söylemek mümkün. Spider-Man: Miles Morales, Demon’s Souls ve Sackboy Adventures gibi yeni nesil oyunların da eş zamanlı olarak yayınlanacağı ifade ediliyor.
Saat 23:00’te başlayacak etkinliğin ardından PlayStation 5’in ön sipariş sürecinin hemen başlaması bekleniyor. Bu durumda merakla beklenen konsolun kısa süre içerisinde raflarda olacağı söylenebilir. Fiyat tarafında iddialı konuma oturan Xbox Series X ve Series S karşısında konsolun nasıl bir performans sergileyeceği ise merakla bekleniyor.
Donanım
MediaTek, ikinci çeyrekte işlemci satışıyla Qualcomm’u yakaladı!
Huawei’nin Amerika Birleşik Devletleri ile yaşadığı sıkıntılar, MediaTek ve Qualcomm’un işine yaramış görünüyor. Pazar payını arttıran MediaTek ise Qualcomm’u köşeye sıkıştırmış durumda.
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Counterpoint Araştırma şirketinden gelen raporlara göre akıllı telefon işlemcisi satışlarında, telefon satışlarına paralel olarak yüzde 26 düşüş yaşandı. Pandemi göz önüne alındığında bu düşüşün yaşanması kaçınılmaz olarak görülüyordu. 2019 yılının aynı çeyreğinde mobil işlemci pazarında yüzde 33 pazar payı ile öncü olan Qualcomm, bu sene yaşadığı yüzde 3’lük düşüşe rağmen pazar lideri konumunda.
MediaTek, Qualcomm’u yakalamış gibi görünüyor
Counterpoint Araştırma şirketi tarafından yayınlanan veriler göz önüne alındığında pazar payını geçen senenin aynı çeyreğine kıyasla yüzde 2 arttıran MediaTek, Qualcomm’u yakalamış gibi görünüyor. Uzmanlara göre önümüzdeki sene Huawei tarafındaki satışlarda, işlemci üretimi olmaması nedeniyle ciddi düşüş yaşanacak. Bu düşüşün başta Qualcomm olmak üzere MediaTek ve Unisoc’a fayda sağlaması öngörülüyor.
HiSilicon ve MediaTek pazar payını arttırdı
Agresif satış stratejileriyle beraber Huawei, ABD ile yaşadığı sıkıntılara karşın pazar payını arttırmayı başardı. Araştırma şirketinin verilerine göre Huaewi, ABD ambargosu nedeniyle kendi üretimi olan Kirin işlemcisini daha çok cihazda kullanmak zorunda kaldı. Bu bağlamda Qualcomm tarafında yaşanan pazar kaybının Huawei’ye kaydığı söylenebilir.
Boşalan pazar payı diğer Çinli üreticilere kalıyor
Ambargolar nedeniyle birçok Amerikan şirketiyle iş yapamayan Huawei, akıllı telefon pazarında önemli bir pazar payına sahip. Huawei, ABD ile yaşanan anlaşmazlığı gidermezse pazar payının büyük kısmını kaybedecek gibi görünüyor. Huawei’den boşalan payın Xiaomi, Oppo ve VIVO gibi diğer Çinli üreticilere kalacağı düşünülüyor.
5G atılımıyla beraber veriler değişebilir
Uzmanlara ve raporlara göre 5G teknolojisi barındıran yonga setlerinin üretilmesiyle beraber kayıp yaşanan pazarda önümüzdeki 3 yıl içerisinde toparlanma yaşanabilir. Oldukça revaçta olan oyun odaklı cihazlarda 5G bağlantısı destekli yonga setlerinin kullanılmasıyla beraber telefonlara olan talebin daha da artması bekleniyor.
Fotoğraf Makinası
GoPro Hero 9 Black tanıtıldı!
Aksiyon kamerası denince akla gelen ilk isim GoPro, Hero ailesinin yeni üyesini tanıttı. GoPro Hero 9 Black, 5K video kayıt gibi dikkat çekici özelliklere sahip. Yeni aksiyon kamerasının fiyatı ve çıkış tarihi de açıklandı.
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GoPro Hero 9 Black özellikleri
GoPro Hero 9, son yıllardaki en büyük değişimin yaşandığı model oldu. Önceki modele göre her alanda ciddi geliştirmelerle geliyor. Tasarımı tamamen değişen aksiyon kamerası, selefinden yüzde 10 daha büyük aynı zamanda daha ağır. Aksiyon kamerasının ön tarafında 1.4 inç boyutunda renkli LCD ekran görüyoruz. Arkadaki dokunmatik ekranın boyutu ise 1,95 inç’ten 2,27 inçe çıkmış. 23.8 Mp bir sensör kullanılan kamera, 20 Mp’e kadar fotoğraflar çekebiliyor. En dikkat çeken özelliği ise 5K çözünürlükte saniyede 30 kare video çekebilmesi. Aksiyon kamerası, gücünü Hero 8’de de kullanılan GP1 çipinden alıyor. Hero 9 Black’te 1720 mAh boyutunda bir batarya kullanılmış. GoPro, yeni modelde pil ömrünü yüzde 30 oranında arttırdığını iddia ediyor. Hero 8’den farklı bir diğer özellik de lens kapağının tekrar çıkartılabilir olması.
Yeni aksiyon kamerası, yazılımsal anlamda da yeniliklerle birlikte geliyor. Çok daha pürüzsüz ve akıcı videolar çekmeye yarayan HyperSmooth 2.0, yerini HyperSmooth 3.0’a bırakmış durumda. Timewrap 3.0 verilen yazılım ile de videolara yavaşlatma efekti eklenebiliyor. Aynı zamanda yeni 1080p webcam modu eklenmiş. Micro SD kart desteğiyle birlikte Type-C bağlantı noktası bulunan aksiyon kamerası, 10 metreye kadar su geçirmeme vaat ediyor. 450 dolarlık fiyata sahip aksiyon kamerası Ekim ayında satışa çıkacak. Ülkemizdeki fiyatı kesin olmamakla birlikte güncel kur ile vergiler hariç 3375 TL civarında bir fiyata denk geliyor.
Akıllı Telefonlar
Huawei Mate X2 için flaş “erteleme” iddiası!
Huawei’nin ABD teknolojileri kullanan şirketler ile ticaret kısıtlaması dün itibarıyla resmen başladı. Kısıtlamanın etkisini önümüzdeki aylarda göstermesi beklenirken, markanın yeni katlanabilir telefonu Huawei Mate X2 de bu durumdan olumsuz yönde etkilenebilir!
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Huawei Mate X2, stok sorunundan dolayı ertelenebilir!
Ekran üzerine pazar araştırmaları yapan DisplaySearch’ün kurucusu Ross Young, katlanabilir telefonun kullanıcılarla en erken 2021 yılı içerisinde buluşabileceğini iddia etti. Bu iddianın gerekçesi de şirket için uygulanan yeni kısıtlamalara dayanıyor. Huawei’nin yeni dönemde ekran, işlemci ve bellek gibi kritik parçalara olan erişimi büyük ölçüde engellenmiş durumda. Haliyle şirket bir formül bulana kadar elindeki stokları verimli kullanmayı planlayabilir.
Huawei Mate X2 için bir diğer engel ise işlemci tarafında ortaya çıkıyor. Bilindiği üzere markanın işlemci tedarik süreci durduğu için henüz tanıtılmayan Kirin 9000 yonga setinin tamamını Mate 40 serisi için kullanacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle amiral gemisi donanımlara sahip olan Mate X2 modeli için yeterli işlemci stoku bulunmuyor. Ekran tarafında ise herhangi bir sorun olmadığı raporlanıyor, çünkü esnek OLED panel üretimi gerçekleştiren BOE firması kısıtlama dışında tutuluyor.
Pek çok iş ortağıyla ilişkisini kesmek zorunda kalan Huawei’nin akıllı telefon yolculuğuna nasıl devam edeceği belirsizliğini koruyor. Qualcomm, MediaTek ve Samsung’un da aralarında bulunduğu pek çok firmanın Huawei ile çalışabilmek için lisans başvurusunda bulunduğu biliniyor. Ancak ABD Ticaret Bakanlığı, şimdiye kadar bu başvurulardan hiçbirine onay vermedi. Sorunun giderek derinleşmesi durumunda ise markanın Çin pazarına odaklanacağı iddia ediliyor.