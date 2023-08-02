Türkiye’nin yükselen döviz kurlarıyla bitmek bilmeyen mücadelesi, dijital servisler ve hizmetlerin fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Özellikle Steam ve Epic gibi platformlarda oyun fiyatlarının bu süreçte birkaç kez zamlandığını görmüştük. Bu durum, Sony oyunlarının da fiyatlarını etkilemiş ve Steam’deki birçok Sony oyununa zam yapılmıştı. Sony cephesi bu zamları sadece Steam ile sınırlandırmadı ve birçok PlayStation Store oyununa zam yaptı! Artık ucuz oyun kalmadı!

Büyük Yapımlar 2.000 TL Sınırını Geçmek Üzere!

Yapılan yeni zamlar sonucunda, büyük stüdyolardan çıkan yüksek bütçeli AAA oyunlarının fiyatlarının 1.500 TL bandına yükseldiği görülüyor. Diğer platformlarda da benzer fiyatlandırmaların olduğu dikkat çekiyor. Artık Türkiye’de çıkacak yeni AAA oyunlarının fiyatlarının bu seviyelerde olacağını söylemek mümkün.

Sony cephesinin de burada 1.500 TL’yi kendine sınır çizdiğini görüyoruz. Zira yapılan son zamlar ile beraber yüksek bütçeli birçok oyunun fiyatı bu banda yükselmiş durumda. Örneğin, PlayStation Store’daki Marvel’s Spider-Man 2’nin fiyatı 799 TL’den 1.499 TL’ye, Final Fantasy 16’nın fiyatı ise 799 TL’den 1.499 TL’ye yükseldi. Atomic Heart oyununda ise zam oldukça büyük, zira bu oyunun fiyatı 1.199 TL’den 2.199 TL’ye yükseldi.

Şu anda zam yapılan birçok oyun bulunduğu için hepsini sizlerle paylaşmamız imkansız. Ancak eğer istek listenizde uzun süredir almak istediğiniz bir oyun varsa ve indirime girmesini bekliyorsanız, son zamlardan sonra bu oyunun yeni fiyatını kontrol etmek isteyebilirsiniz.

PlayStation Store’da zam uygulanan diğer oyunlar ise aşağıdaki gibi:

Need for Speed Heat: Eski Fiyat: 999 TL – Yeni Fiyat: 1.799 TL

Eski Fiyat: 999 TL – Yeni Fiyat: 1.799 TL Resident Evil 4: Eski Fiyat: 849 TL – Yeni Fiyat: 1.599 TL

Eski Fiyat: 849 TL – Yeni Fiyat: 1.599 TL Farming Simulator 22: Eski Fiyat: 399 TL – Yeni Fiyat: 749 TL

Eski Fiyat: 399 TL – Yeni Fiyat: 749 TL Dark Souls Remastered: Eski Fiyat: 599 TL – Yeni Fiyat: 1.099 TL

Eski Fiyat: 599 TL – Yeni Fiyat: 1.099 TL Dark Souls 3: Eski Fiyat: 749 TL – Yeni Fiyat: 1.399 TL

Eski Fiyat: 749 TL – Yeni Fiyat: 1.399 TL Street Fighter 6: Eski Fiyat: 849 TL – Yeni Fiyat: 1.599 TL

Eski Fiyat: 849 TL – Yeni Fiyat: 1.599 TL Days Gone: Eski Fiyat: 349 TL – Yeni Fiyat: 749 TL

Eski Fiyat: 349 TL – Yeni Fiyat: 749 TL Remnant II: Eski Fiyat: 499 TL – Yeni Fiyat: 899 TL

Eski Fiyat: 499 TL – Yeni Fiyat: 899 TL High on Life: Eski Fiyat: 599 TL – Yeni Fiyat: 1.079 TL

Oyun fiyatlarındaki bu artışlar, oyuncuları ve oyunseverleri ciddi şekilde etkileyecek gibi görünüyor. Özellikle beklenen oyunların fiyatlarındaki yükseliş, oyuncuların satın alma kararlarını da etkileyebilir. PlayStation Store ve diğer dijital platformlardaki zamların oyun endüstrisini nasıl etkileyeceği ve oyuncu tepkileri merak konusu.

Bu süreçte oyun geliştiricilerin ve platform sağlayıcıların nasıl bir politika izleyeceği de önemli bir konu olarak öne çıkıyor. Oyun dünyasının gelecekteki fiyat politikaları ve oyuncu deneyimleri hakkında merakla beklenen gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni zamları nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!