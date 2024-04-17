Sony’nin sessizliği, PlayStation 5 Pro’nun varlığına dair heyecanı artırırken, The Verge’in son raporu bu heyecanı daha da körükleyecek nitelikte. Özellikle, geliştiricilerin yeni sertifikasyon gereksinimleri hakkında daha fazla bilgi verildiğinde, oyun dünyasında büyük bir dalgalanma bekleniyor. PS5 Pro Enhanced etiketine sahip oyunlar bizlere görsel bir şölen sunacak gibi görünüyor.

Sony’nin geliştiricilerden talep ettiği şey, PS5 Pro uyumluluğu sağlamak için mevcut oyunlara özel bir grafik modu oluşturmaları. Bu, herhangi bir gelişmiş grafik modunun ötesinde, temel PS5 deneyiminden daha iyi bir grafik sunmak anlamına geliyor. Ancak, Sony’nin belirttiği gibi, 4K çözünürlük ve geliştirilmiş ışın izleme gibi özellikler kesinlikle gerekli değil.

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Pratikte, geliştiricilerin PS5 Pro için geliştirdikleri herhangi bir grafik modu, “PS5 Pro Enhanced” etiketini alabilir. Bu, çeşitli senaryolarda çözünürlük, kare hızı ve diğer grafik özelliklerinde iyileştirmeler yapılması gerektiği anlamına gelir. Örneğin, bir oyun PS5 Pro’da 30 fps’de çalışıyor olabilir, ancak PS5’te değişken kare hızıyla çalışıyor olabilir. Bu durumda bile, geliştiriciler Gelişmiş etiketini hak edebilir.

Ancak, PS5 Pro Enhanced etiketini kazanmak için, oyunun temel özelliklerinde belirgin bir fark olması gerekiyor. Örneğin, aynı hedef çözünürlüğüne ve kare hızına sahip iki oyun arasındaki tek fark, PS5 Pro’da daha sorunsuz bir performans sunuyorsa, bu Gelişmiş etiketi için yeterli olmayabilir.

Bu yeni sertifikasyon gereksinimlerinin eski oyunlar için de geçerli olması bekleniyor. Ancak, The Verge’in belirttiği gibi, PS5 Pro’nun daha iyi performans sağlaması için bir “Yükseltme Modu” sunması bekleniyor.

Sony’nin resmi bir duyuru yapmadığı sürece, bu bilgilerin kesinliği hakkında hala bazı şüpheler olabilir. Ancak, The Verge’in raporu oldukça makul ve mantıklı görünüyor, bu da oyun dünyasında büyük bir değişiklik olabileceğine işaret ediyor.