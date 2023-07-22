Türk sermayeli şirket, İngiltere’deki bazı kar’ı düşük mağazalarını kapatırken, Çarşamba günü ekipmanlarının parçalarını açık artırmaya çıkarmaya başladı. İhale Perşembe sabahı kapandı.

Ticari emlak acentesi Sanderson Weatherall’ın web sitesinde listelenen ürünler scooter ve kasklardan yalıtımlı gıda dağıtım kutuları ve perakende donduruculara kadar uzanıyor. Açık artırmanın açıklamasına göre, varlıklar “perakende merkezlerinin kapanması nedeniyle ihtiyaç fazlası”.

Şirket’in bildirildiğine göre yeni bir finansman turu hedeflediği bildirildi. Sky News’e göre Getir, mevcut yatırımcılarından biri olan ve şu anda girişimle “ileri düzeyde görüşmelerde bulunan” Abu Dabi devlet servet fonu Mubadala’dan sermaye enjeksiyonu istiyor.

İlginizi Çekebilir: Getir Fransa’dan Ayrıldı! Avrupa Yolları Taşlı!

Pitchbook verileri, Mubadala’nın 2023’ün ikinci çeyreğinde Getir’e şimdiden 435,5 milyon € yatırım yaptığını gösteriyor. 2022’de 690,7 milyon € yatırım yapan ancak şirketin değerini %42,4 oranında azaltan bir yatırım takip etti.

Getir’in Son 2 Pazarı Kalacak, Almanya ve İngiltere

Getir’in İngiltere’deki sermayesini ve satışlarını artırma ihtiyacı, Avrupa’daki varlığını azaltıyor. Geçtiğimiz birkaç ay içinde girişim, Fransa , İspanya ve Portekiz’den ayrıldığını duyurdu . Alman Handelsblatt gazetesi şirketin İtalya ve Hollanda’dan da ayrılmayı düşündüğünü bildirdi.

Bu, Getir’in operasyonunu yalnızca iki Avrupa pazarına indirgeyecektir: Almanya ve Birleşik Krallık.

Getir, Flink, Zapp ve Gopuff’un yanı sıra bölgede kalan son hızlı ticaret şirketleri arasında yer alıyor. Hızlı market teslimatı iştahı azalıyor gibi görünüyor.