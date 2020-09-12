Playstation 5 fiyatı ve çıkış tarihi 16 Eylül’de duyurulacak!

Sony yeni nesil konsolu Playstation 5 için bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu. 16 Eylül Çarşamba günü 23.00’da yapılacak olan etkinlikte Playstation 5 fiyatı ve konsol hakkında yeni bilgiler duyurulabilir.

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Playstation 5 hakkında yeni detaylar duyurulacak

Sony’nin yaptığı duyuruya göre 16 Eylül Çarşamba günü yapılacak olan etkinlikte dünya genelindeki üçüncü parti firmaların oyunları hakkında yeni detaylar verilecek. Bunun yanı sıra Sony himayesindeki birinci parti oyun stüdyolarının oyunları hakkında da yeni detaylar gelecek. Kesin bir duyuru olmamakla birlikte, hem Blu-Ray hem de dijital versiyon Playstation 5 fiyatı ve çıkış tarihinin de bu etkinlikte duyurulması bekleniyor. Aynı zamanda konsolun ön siparişe açılabileceği de konuşulanlar arasında.

PlayStation 5 Showcase broadcasts live this Wednesday at 1pm Pacific Time: https://t.co/W4gkVp7pdv pic.twitter.com/Nn33RT0yki — PlayStation (@PlayStation) September 12, 2020

Geçtiğimiz günlerde Sony’nin oyun konsollarında en büyük rakibi Microsoft, uygun fiyatlı konsolu Xbox Series S’in duyurusunu yapmış ve uygun fiyatıyla rekabeti kızıştırmıştı. Bu duyurunun ardından yeni nesil konsolları Xbox Series X ve Series S’in çıkış tarihlerini ve fiyatlarını duyurmuştu. Bu duyurularla birlikte Microsoft, oyuncularının ilgisini çekmeyi başarmıştı. Sony ise bu durum karşılığında sessizliğini korumuştu. Bir süredir sessiz kalan Sony’nin bu duyurulara nasıl cevap vereceği merakla bekleniyor. Oyuncuların ilgisini çekmek isteyen Sony’den, Playstation 5 ve yeni nesil oyunlar hakkında güzel şeyler görmeyi umuyoruz. Playstation 5 etkinliği ülkemizde Çarşamba günü 23.00’da gerçekleşecek.