Oyun
80.000 TL değerindeki altın kaplama PS5 ön siparişe açıldı!
Geçtiğimiz aylarda Sony tarafından bir sunumda duyurusu yapılan PS5’in çıkmasına az bir süre kaldı. Buna rağmen henüz Sony tarafından fiyat konusunda bir açıklama gelmedi ve çıkış tarihi de hala belli değil. Truly Exquisite isimli şirket tarafından fiyatıyla dudak uçuklatan altın kaplama PS5 ön siparişe açıldı.
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Altın kaplama PS5 fiyatı ne kadar?
Britanya kökenli şirket, Sony’nin merakla beklenen yeni nesil konsolu PS5’i ön siparişe açtı ancak ufak bir azınlık için. Amacı üst kalite ürünler üretmek olan şirket, 24 ayar altın kaplama PS5 üretti. Eğer altın size göre değilse konsolu platin kaplama seçeneğiyle de alabilirsiniz. PS5’in yanı sıra, yeni kontrolcüsü DualSense ve kulaklık da altın kaplama olarak ön siparişe açıldı. 24 ayar altın kaplı sadece dijital versiyon PS5 için tavsiye edilen satış fiyatı 7999 sterlin, güncel kurla 77 bin 590 TL, platin kaplı modelin fiyatı ise 8299 sterlin, 80 bin 500 TL, olarak belirlendi. Blu-Ray versiyon PS5 için ise 100 sterlinlik bir fiyat farklı belirlenmesi dikkat çekti ve iki model arasındaki resmi fiyat farkı için ipucu verdi. Ülkemizde standart PS5 için ise 7-8 bin TL gibi fiyatlar tahmin ediliyor.
Tüm fiyatlar ise şu şekilde:
- 24 ayar altın dijital PS5: £7999
- 18 ayar roze altın dijital PS5: £8099
- Platin dijital PS5: £8199
- 24 Ayar altın Blu-Ray PS5: £8099
- 18 ayar roze altın Blu-Ray PS5: £8199
- Platin Blu-Ray PS5: £8299
- PS5 kontrolcüsü DualSense: £649
- PS5 kulaklık: £399
Donanım
Gigabyte, ilk SuperSpeed IPS oyuncu monitörünü tanıttı: AORUS FI25F
Gigabyte, Aorus FI25F SuperSpeed IPS oyuncu monitörünü tanıttı. Tanıtılan bu modelin en önemli özelliği firmanın kendi geliştirmiş olduğu SuperSpeed IPS teknolojisi.
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Gigabyte AORUS FI25F: IPS panelde 0.4Ms ve 240Hz
Bir çok oyuncu monitöründe daha düşük gecikme süresi ve daha yüksek ekran tazeleme oranını yakalamak için TN paneller kullanılıyor. TN panellerin en büyük dezavantajı ise görüş açısı ve renk doğruluğu.
Gigabyte geliştirdiği SuperSpeed IPS teknolojisiyle IPS panelleri kullanarak 0.4Ms gecikme süresi ve 240Hz ekran tazeleme hızına sahip yeni bir monitör tanıttı: AORUS FI25F
Firmanın resmi sitesinde ise bu ürün ”dünyanın ilk taktik monitörü” olarak tanımlanıyor.
Gigabyte AORUS I25F teknik özellikleri
- 24.5 inç SuperSpeed IPS mat ekran
- 1920×1080 piksel çözünürlük
- 400 nit maksimum parlaklık
- 1000:1 kontrast oranı
- 178 derecelik görüş açısı
- 8 bit HDR panel
- 0.4Ms tepki süresi
- 240Hz ekran tazeleme oranı
- AMD FreeSync Premium destekli
- 2x HDMI 2.0, 1X Display Port 1.2, 2x UBS 3.0, kulaklık ve mikrofon girişi
- Dahili adaptör
- RGB aydınlatma
Monitörün diğer özellikleri ise şöyle:
- VESA sertifikalı DisplayHDR 400 standartı
- Çeşitli oyun modları
- Hedef Sabitleyici, Siyah Ekolayzer, GameAssist ve Aktif Gürültü Engelleme modları
- Düşük Mavi Işık ve Titreşimsiz modlar
Gigabyte AORUS FI25F hakkında net bir fiyat bilgisi bulunmuyor. Ancak yapılan tahminlere göre monitörün Türkiye fiyatının 6-7 Bin Türk Lirası seviyesinde olması bekleniyor.
Oyun
The Witcher 3 ücretsiz yeni nesil konsol yükseltmesine sahip olacak
The Witcher 3 oyunundan hayranlarını sevindirecek haberler ile gelmeye devam ediyor. Sevilen oyunun yeni nesil konsol yükseltmesi bedava olacak.
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The Witcher 3, sahiplerine müjdeli haber!
CD Projekt Red firmasının sevilen oyun serisinin en son oyunu olan The Witcher 3, hayranlarına müjdeli bir haber ile yeni nesil konsollara geliyor. Firma, eski nesil konsollarda bu oyuna sahibi olan oyuncuların, yeni nesil konsollarda oyuna bedavaya sahip olacaklarını duyurdu. Oyun PC, Xbox Series X/S ve PlayStation 5 için baştan dizayn edilecek iken, oyuna sahip olan kullanıcıların, yeni “Complete Edition” sürümüne de bedava sahip olacak olmaları sevinçle karşılandı.
Geçtiğimiz günlerde duyurulan “Complete Edition” sürümü ile birlikte neredeyse baştan yapılacak olan sevilen yapım, son dönemde artan yeni nesil teknolojiler ile oyuncuların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Çıkış tarihi belli olmayan oyun, tahminlere göre 2021 yılında bizler ile olacak. Son dönemlerde artan popülaritesi nedeniyle, farklı içerikler ile farklı platformlara gelen yapım, adından uzun süre söz ettirecek gibi gözüküyor. Netflix dizisinin 2. sezonu için çalışmalar sürerken, seriye ait bir adet de mobil oyun geliştirilmekte. Tüm bunların yanı sıra yeni nesil konsollara gelecek “Complete Edition” ile birlikte, tekrardan yüzlerce saat maceradan maceraya koşacağız gibi gözüküyor. Fiyatı henüz belli olmayan yapımın yakın zamanda yeni görseller ile bizleri karşılaması bekleniyor.
Genel
PUBG, Hindistan yasağına cevap verdi
PUBG, yaklaşık bir hafta önce yayınladığımız haberde belirttiğimiz yasağa karşı ilk hamlesini yaptı.
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PUBG ne yaptı ?
PUBG Mobile ve 117 diğer Çin kaynaklı uygulama Hindistan devleti tarafından kullanıcı verilerini kötü yönde kullandığı için yasaklanmıştı. Bugün ise yasağa karşı oyun üreticisinden resmi bir açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre yasağın önüne geçebilmek için oyunun Hindistan’daki dağıtımcısı bundan sonra Tencent değil PUBG Corporation olacak.
PUBG Corporation, aslında PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS oyunun bilgisayar ve mobil versiyonlarını geliştiren ve Bluehole şirketinin alt kolu olan Güney Koreli bir şirket. Daha sonra Çin firması Tencent’in bu şirketi satın almasıyla Tencent oyunun farklı ülkelerde ve platformlarda dağıtımını yapmaya başladı. Ancak son zamanlarda ortaya çıkan Hindistan-Çin krizinin ardından Güney Koreli şirket geri adım attı ve bizzat kendisi oyunun Hindistan’daki dağıtımcısı olarak görev yapmak için hazırlıklar yapıyor.
Şimdilik, oyunu telefonunda yüklü halde bulunduran kullanıcılar oyuna erişebiliyor ama yeni oyuncular Play Store ya da App Store‘da oyuna erişemiyor. Bu değişikliğin ne zaman yürürlüğe gireceği ve Hindistan devletinin oyunun yasağını kaldırıp kaldırmayacağını ise zaman gösterecek. Milyonlar tarafından oynanan bu oyunun dağıtımında yapılan değişiklik başarılı olursa diğer yasaklı uygulamalara da bir örnek teşkil edebilir.