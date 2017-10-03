PlayStation 4 İçin 5.0 Güncellemesi Yayınlandı!

PlayStation 4 kullanıcılarının merakla bekledikleri versiyon 5.0 güncellemesi nihayet yayınlandı!

PlayStation dünyasında son cihazlar olan PS4 ve PS4 Pro kullanıcıları için bir süredir beta aşamasında olan Ver. 5.0 güncellemesi geldi. Alışılagelmiş ana sürüm güncellemelerine nazaran daha küçük çapta yenilikler getiren güncellemede büyük bir yenilik yok desek yeridir. Ancak getirdiği yeniliklerde işe yarar şeylerin olması dikkat çekiyor.

Yaklaşık olarak 375MB boyutunda olan güncelleme bugün itibariyle PS4, PS4 Slim ve PS4 Pro kullanıcılarına sunulurken getirdiği başlıca yeniliklerden de bahsedelim;

1080p Full HD 60fps yayın

Özellikle PS4 üzerinden Twitch yayını yapan kullanıcıları sevindirecek olan bu yenilik ile artık Full HD çözünürlüğünde ve saniyede 60 kare hızında akıcı bir yayın sunabileceksiniz. Aynı zamanda PSVR kullanıcıları Twich üzerinden yayın yaparken gelen yeni mesajları ve yorumları da görebilmesini sağlayan güncellemede PSVR için 5.1 ve 7.1 sanal surround ses desteği de geldi.

Arkadaşlarınızı ayırın

PS4 için gelen bu ver. 5.0 güncellemesinde arkadaşlarınızı ilgi ya da alanınıza göre ayrı ayrı listeleyebileceksiniz. Özellikle farklı oyunlarda beraber oynadığınız arkadaşları oyun oyun listelemek işinizi biraz daha kolaylaştırmış olacak.

Hızlı menü kolaylığı

PS tuşuna uzun basım sonucunda karşınıza çıkan Hızlı Menü’ye de yenilikler getiren bu güncellemede bildirimleri ve indirme yüzdesini görüntüleme, parti davetlerini yanıtlama ya da ayrılma ve oyun sırasında müzik dinlemeyi sevenler için Spotify listelerinizi de buradan görüntüleme gibi özelliklere kavuşuyor.

Film ve dizi izlerken rahatsız edilmeme

Netflix, Amazon Prime Video, YouTube gibi uygulamalardan ya da direkt olarak USB gibi depolama birimleri üzerinden medya oynatma sırasında bildirimleri kapatabilme özelliği kazanan 5.0 güncellemesi ile film ve dizi keyfiniz anlık bildirimler ile bozulmamış olacak.

Aile üyelerine özel arayüz ve ebeveyn kontrolü

Özellikle çocuklu ailelerin kullanımına yönelik olan bu özellik ile çocuğunuza ait hesaba kısıtlamalar getirebileceksiniz. Ana hesap üzerinden ayarlanabilen bu özellik ile çocuğunuzun oynamamasını istediğiniz oyunları seçebilir, çevrimiçi oyun oynamasını kısıtlayabilir, hatta PS4 tarayıcısını kullanmasını engelleyebilirsiniz. En güzeli ise çocuğunuzun PS Store üzerinden gereksiz harcama yapmasının önüne geçerek PS Store harcamalarına para kısıtlaması koyabileceksiniz. Son olarak PS Store’daki oyun skalası için çocuğunuzun yaşına göre yaş kısıtlaması da getirebileceksiniz.