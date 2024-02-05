Bethesda’nın sevilen RPG oyunu Starfield PlayStation 5 için çıkacak gibi görünüyor. XboxEra’nın haberine göre, Bethesda tarafından geliştirilen Starfield’ın, gelecek aylarda PlayStation 5 üzerinde piyasaya sürülmesi planlanıyor. Ancak, isimlerini açıklamayan ve Microsoft’un planları hakkında konuşmaya yetkili olmadıklarını belirten kaynaklar, bu bilgileri paylaşırken dikkatli olmayı tercih ediyorlar.

İçindekiler Starfield PlayStation 5 için gelebilir

Starfield PlayStation 5 için gelebilir

Söz konusu kaynaklar, Starfield’ın ilk DLC genişletmesi Shattered Space’in önce PC ve Xbox Series X/S platformlarında piyasaya sürülmesinin ardından, Sony’nin mevcut nesil konsolu olan PlayStation 5’te de oyun severlerle buluşacağını öne sürdüler. Microsoft’un, bu yıl içinde piyasaya sürmeyi planladığı X|S konsollarıyla birlikte bu strateji değişikliği, oyun dünyasında önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

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Starfield, Microsoft’un oyun portföyünde önemli bir yer tutan bir yapım olarak öne çıkıyor. Bu RPG oyununun Xbox’a özel olarak çıkacak olması, Microsoft’un oyun stratejisinde çeşitli değişimlere işaret ediyor. Geliştirme aşamasında olan oyun, ilk DLC genişletmesi Shattered Space ile oyunculara büyük bir deneyim vaat ediyor. Microsoft’un, PlayStation 5’e yönelik geliştirme kitlerine ek yatırımlar yaparak Starfield’ın PS5 platformunda da başarılı bir şekilde yer almasını sağlamak amacıyla çaba gösterdiği ifade ediliyor. Bu ek yatırımların detayları, bu ay içinde resmi olarak duyurulacak.

Starfield’ın Xbox’a özel oyun olma özelliği, Microsoft’un rekabet stratejisinde bir değişiklik yaşandığının bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Bu durum, şirketin gelecekte hangi yöne gideceği konusunda oyun dünyasında merak uyandırıyor. Eğer Starfield, PlayStation 5 platformunda da oyun severlerle buluşacaksa, bu, Microsoft’un kapsayıcı bir oyun stratejisi izlemeye karar verdiği anlamına gelebilir. Bu da oyunseverlere daha geniş bir oyun deneyimi sunma hedefini yansıtabilir. Şu anda, oyunun gerçekten de PlayStation 5’te yayınlanıp yayınlanmayacağına dair net bilgiler bekleniyor ve oyunseverlerin merakı bu gelişmeler üzerinde yoğunlaşıyor.