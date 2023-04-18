Google, kullanıcının izni olmadan zararlı işlevler gerçekleştirebilen 36 kötü amaçlı Android uygulamasını Google Play Store’dan yasakladı. McAfee tarafından keşfedilen uygulamalar, kullanıcının telefonundan yüklü uygulamaların listesi, Wi-Fi ve Bluetooth cihaz bilgileri ve GPS konumları gibi bilgileri toplayabilen Goldoson adlı bir yazılım kitaplığı içeriyordu. Ayrıca kütüphane, kullanıcının bilgisi dışında arka planda reklamlara tıklayarak reklam sahtekarlığı da gerçekleştirebiliyordu.

McAfee, Google Play Store’da 100 milyondan fazla kez indirilen bu kötü amaçlı kitaplıkla birlikte 60’tan fazla uygulama keşfetti. Bu keşiften sonra Google, 36 uygulamayı Play Store’dan kaldırdı, kalan uygulamalar ise geliştiricileri tarafından güncellendi. Yasaklı uygulamaların tam listesi burada yer alıyor.

İlginizi Çekebilir: Vivo Yeni Modelle Sertifika Sitesinde Göründü

Kullanıcılar, Android telefon kullanıcıları için bir tehdit olarak tanımlandıysa uygulamalarını en son sürüme güncellemesi veya kaldırması öneriliyor. Ayrıca kullanıcılar, Play Store’dan veya başka bir üçüncü taraf hizmetten herhangi bir uygulama indirmeden önce önlem almalı. Geliştiricinin adını, indirme sayısını, yorumlar bölümünü, geliştiricinin oluşturduğu bilinen uygulama sayısını ve uygulamanın önizleme bölümünü kontrol etmek, resimlerin gerçek olduğundan ve sahte olmadığından emin olmak için öneriliyor.

Bu olay, kötü amaçlı uygulamaların pazara girmesini önleme konusunda kullanıcıların ve geliştiricilerin dikkatli ve proaktif olması gerektiğini hatırlatıyor. Bu nedenle, kullanıcılar telefonlarını en son güvenlik yamalarıyla güncel tutmalı ve kötü amaçlı yazılımdan koruma yazılımı kullanmalı. Ayrıca geliştiricilerin, uygulama geliştirme ve güvenlik için en iyi uygulamaları takip etmek, güvenli kodlama uygulamalarını kullanmak, uygulamalarını güvenlik açıklarına karşı taramak ve uygulamalarını yayınlanmadan önce kapsamlı bir şekilde test etmek gibi önerileri var.