Amerikan teknoloji devi Google, Pixel Fold isimli katlanabilir akıllı telefonunu piyasaya sürmüştü. Akıllı telefon bu bağlama Google’ın ilk katlanabilir akıllı telefonu olarak karşımıza çıkmıştı. Geldiğimiz noktada bugün ise Google, Pixel Fold 2 üzerinde çalışıyor. Pixel Fold 2 görüntüleri sızdırıldı. Detaylara bakalım.

Pixel Fold 2 görüntüleri

Pixel Fold 2 görüntülerine baktığımızda bizleri tanıdık bir tasarım karşılıyor. Ekran 7.9 inç büyüklüğünde. Kamera çıkıntısı ise biraz dışarıda.

Pixel Fold 2 neler sunacak? Pixel Fold 2 neler sunacak?

Bundan önceki sızıntılara göre Pixel Fold 2, içeride 7.9 dışarıda ise 6.4 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olacak.

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Akıllı telefon kaputun altında Google Tensor G4 yonga setine sahip olacak. Bu yonga setine 16 GB LPDDR5 RAM ve 256 GB UFS 4.0 dahili depolama bulunacak.

Tasarım tarafında ise Pixel Fold 2; 155,2 x 150,2 x 5,27 mm boyutlarında olacak.