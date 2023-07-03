Google uzunca bir süredir amiral gemisi segmentinde akıllı telefonlar piyasaya sürüyor. Buna Nexus serisi ile başlayan Amerikalı dev, günümüzde Pixel serisiyle devam ediyor. Geldiğimiz noktada bugün ise Google, Pixel 8 serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Detaylar haberde.

Son sızıntıya göre Pixel 8 serisinin şarj hızlarında değişiklik olacak. Birçok firma 67W, 120W, 200W, 240W gibi kablolu hızlı şarj destekleri sunarken Google, Pixel 7 serisinde 23W kablolu şarj hızı sunuyordu. Sızıntıya göre Pixel 8 serisinde şarj hızı arttırılacak ve 27W olacak. Tabii buna artış denirse.

Aynı şekilde batarya büyüklüğünde de artış mevcut. Pixel 7’de 4270 mAh pi bulunuyordu. Pixel 7 Pro’da ise 4926 mAh büyüklüğünde bir pil bulunuyordu. Yeni nesil olacak olan Pixel 8 4485 mAh, Pixel 8 Pro ise 4950 mAh büyüklüğünde bir pile sahip olacak.

Yonga seti tarafında ise Pixel 7 serisinde Google Tensor G2 bulunuyordu. Pixel 8 serisinde ise Google Tensor G3 yonga seti bulunacak. Bunun haricinde Pixel 8 serisi Wi-Fi 7 desteğine sahip olacak. Daha yeni Wi-Fi standartı demek daha yüksek hız ve daha stabil bir bağlantı demek.

Google’ın Pixel akıllı telefonları ülkemizde satılmıyor. Gelmesi için hevesli birçok kullanıcı var ancak Google, Pixel serisini yoğun isteklere rağmen ülkemize getirmiyor. Pixel serisinin birçok üyesi ikinci el satış sitelerinde bulunuyor ancak ülkemizde yetkili servisi bulunmadığı için fazla tercih edilmiyor. Pixel 8 serisi tanıtıldığında da ülkemizde satışa sunulması beklenmiyor.