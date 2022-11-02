Google, geçtiğimiz haftalarda yeni amiral gemisi cihazları olan Pixel 7 ailesini piyasaya sürmüştü. Pixel 7 serisinin genel tasarımı Pixel 6 serisi ile aynı olsa da Google önemli bir değişiklik yaparak kamera “vizörünü” cam yerine metalle kapladı. Bunun Pixel 7 ailesini daha dayanıklı yapacağını düşünüyorsunuz değil mi? JerryRigEverything’de öyle düşünmüş olacak ki Pixel 7 Pro için bir sağlamlık testi yapmış.

Teste baktığımız zaman Jerry’nin masasında bir çok kesici ve delici alet görüyoruz. Ancak bunların hepsini kullanmaya bile fırsat bulamadan cihazın kamera vizörü çiziliyor. Bükülme testine baktığımızda da Pixel 7 Pro, Pixel 6 serisine göre daha kolay bükülüyor.

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