Bildiğiniz üzere Google, kendi işletim sistemi olan Android’in en saf halini kullandığı bir cihaz serisi var. Google Pixel. Pixel 6 serisinden beri de Google, Google Tensor isimli yeni işlemcilerini kullanıyor. Benzer bir hikayeyi Apple’da da görüyoruz. iOS ve Apple Bionic. Android ve iOS hayatımızda olduğu süre boyunca bunları karşılaştırdık. Bugün sizlerle Android’in babası diyebileceğimiz Pixel 7 Pro ile iPhone 14 Pro Max’i karşılaştıracağız. Başlayalım.

İçindekiler Ekran

Batarya

Donanım

Kamera

Ekran

Google Pixel 7 Pro, 6.7 inçlik Oled bir ekranla birlikte geliyor. Bu ekran 1440×3120 (QHD+) çözünürlükte ve 512 PPI piksel yoğunluğuna sahip. Ekran yenileme hızı ise 120hz.

iPhone 14 Pro Max’e baktığımızda ise cihaz 6.7 inçlik Oled bir ekranla birlikte geliyor. Bu ekran 1290×2796 (FHD+) çözünürlükte ve 460 PPI piksel yoğunluğuna sahip. Ekran yenileme hızı ise 120hz.

Ekran tarafının kazananı daha yüksek çözünürlük sunduğu için Pixel 7 Pro.

Batarya

Google Pixel 7 Pro, 5000 mAh büyüklüğünde ve 30W hızlı şarj destekleyen bir bataryaya sahip. Kablosuz şarj desteği de mevcut.

iPhone 14 Pro Max ise 4323 mAh büyüklüğünde ve 20W hızlı şarj destekleyen bir bataryaya sahip. Kablosuz şarj desteği de mevcut.

Batarya tarafının kazananı daha büyük batarya ve daha yüksek hızlı şarj desteklediği için Pixel 7 Pro.

Donanım

Pixel 7 Pro, Google Tensor G2 ile birlikte geliyor. 5 nanometre üretim teknolojisi ile üretilen bu işlemci 2 adet 2.85 GHz ARM Cortex-X1, 2 adet 2.35 GHz ARM Cortex-A78, 4 adet 1.8 GHz ARM Cortex-A55 olmak üzere toplamda 8 çekirdeğe sahip. 12 GB olmak üzere tek bir ram seçeneği bulunuyor.

iPhone 14 Pro Max ise Apple A16 Bionic ile birlikte geliyor. 4 nanometre üretim teknolojisi ile üretilen bu işlemci 2 adet 3.46 GHz Everest, 4 adet 2.0 GHz Sawtooth olmak üzere toplamda 6 çekirdeğe sahip. 6 GB olmak üzere tek bir ram seçeneği bulunuyor.

Burada biraz arada kalınılıyor. Çekirdek sayısı ve ram olarak Pixel 7 Pro önde. Üretim teknolojisi ve CPU frekansı olarak iPhone 14 Pro Max önde. Burada size kalmış ancak çekirdek sayısı ve ram; üretim teknolojisi ve CPU frekansından daha önemli, bu yüzden donanım tarafında da kazanan Pixel 7 Pro oluyor.

Kamera

Asıl önemli konuya geldik. Kamera. Asıl önemli konu dememin sebebi iPhone serisinin özellikle kamera ile ön plana çıkması.

Pixel 7 Pro, üç tanesi arkada bir tanesi önde olmak üzere toplamda dört kameraya sahip. Ana kamera 50 MP f1.85 diyafram değerine sahip. İkinci kamera 12 MP f2.2 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera. Üçüncü ve son arka kamera ise 48 MP f3.5 diyafram değerine sahip. Ön kamera ise 10.8 MP f2.2 diyafram değerine sahip.

Pixel 7 Pro arkada 1080p 60 FPS, 1080p 30 FPS, 4K 60 FPS ve 4K 30 FPS video çekimi yapabiliyor. Önde ise 4K 60 FPS video çekimi destekliyor. OIS desteği de mevcut.

iPhone 14 Pro Max ise üç tanesi arkada bir tanesi önde olmak üzere toplamda dört kameraya sahip. Ana kamera 48 MP f1.78 diyafram değerine sahip. İkinci kamera 12 MP f2.8 diyafram değerine sahip. Üçüncü ve son arka kamera ise 12 MP f2.2 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera. Ön kamera ise 12 MP f1.9 diyafram değerine sahip.

Kamera tarafında da karar vermesi çok zor. Bu yüzde DxOMark test sonuçlarına baktım. Pixel 7 Pro 147 puan alırken iPhone 14 Pro Max 146 puan almış. Bu yüzden kamera tarafında da Pixel 7 Pro öne çıkıyor.

Karşılaştırma bu kadardı. Kamera, ekran, batarya, donanım tarafında Pixel 7 Pro öne çıkıyor. iPhone 14 Pro Max’in öne çıktığı tek yer sosyal medya fotoğrafçılığı. Bir çoğunuzun bildiği üzere Android cihazlarla çekilen fotoğraflar sosyal medyada bozulmalara uğruyor. Bu durum iOS cihazlarda yok.

Siz Pixel 7 Pro ile iPhone 14 Pro Max’in karşılaştırması hakkında ne düşünüyorsunuz, yorumlardan paylaşmayı unutmayın.