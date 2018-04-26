Piranha A7816 Bluetooth hoparlör incelemesi – Ucuzcu Enginar #2

Piranha A7816 Bluetooth hoparlör incelemesi videomuzda, bugün itibarıyla A101 markette 69 TL fiyat etiketi ile satışa çıkan modelin detaylarına yakından bakıyoruz. Ayrıca her zaman olduğu gibi bu ürünü, sizlerden bir kişiye hediye edeceğiz.

Piranha A7816 Bluetooth hoparlör incelemesi

Kırmızı, siyah ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile karşımıza çıkan ürün, piyasada bulunan birçok rakibine nazaran önemli derecede daha büyük. Bluetooth hoparlörler genellikle kolay taşınabilir olduğu için tercih edildiğinden, bu boyut birçok kişi için sorun olabilir.

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Üzerinde güç, bluetooth, ses açma/kapama, mod değiştirme ve çağrı tuşları yer alan cihazda microUSB, microSD kart, USB ve Aux girişleri de yer alıyor. microSD kart girişi sayesinde herhangi bir farklı kaynağa gerek olmadan kart içerisindeki şarkıları direkt olarak çalabiliyorsunuz. Mod değiştirme tuşu sayesinde Bluetooth ve SD kart arasında geçiş yapabiliyoruz. Bu arada cihazın içerisindeki Türkçe asistan sayesinde mod değişimleri, ses seviyesinin durumu gibi bilgileri sesli olarak öğrenebiliyorsunuz.

Ses performansına baktığımız zaman öncelikle ses çalma için kullandığınız kaynağın büyük önemli var, bunu belirtelim. Ofisimizdeki Galaxy S9+ ile Bluetooth bağlantısı sağladığımızda, Huawei P20 Lite‘a göre önemli derece daha iyi bir ses deneyimledik. Ancak ses performansında bass’lar çok zayıf. Ayrıca birçok ürün, bu modelin 5 katı daha küçük olmasına rağmen benzer bir ses performansını sergileyebiliyor. O nedenle ses kalitesi anlamında Piranha A7816 çok tatmin olmadığımız bir ürün oldu.

Yarışmaya nasıl katılacaksınız?

Yarışmaya katılmak için: https://gleam.io/IYGXG/piranha-bluetooth-hoparlor

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