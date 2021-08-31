Basın Bülteni
Philips TV, yeni OLED+ Serisi’yle Daha da ‘Premium’
Philips birçok ödül kazanan OLED+ premium TV ailesi, OLED+986 ve OLED+936 modelleriyle genişledi. Yüksek görüntü kalitesi için yüksek çıkışlı OLED paneller ve 5.nesil P5 Yapay Zeka Çoklu Görüntü İşleme Motoru özel olarak geliştirilmiş. Yeni OLED+ modellerde iyileştirilmiş çoklu hoparlörlü Bowers & Wilkins ses sistemi, Tweeter-on-Top teknolojisi, Continuum konileri ve Dolby Atmos sürücüler bulunuyor.
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Televizyon pazarındaki gelişmelerin gerçek anlamda “akılda kalıcı” olarak anılması her zaman pek mümkün olamıyor. Philips TV’nin Bowers & Wilkins ses işbirliğiyle geliştirdiği OLED+ modeller tam olarak bu tanıma uyuyor. İki marka; OLED+ modeliyle bir televizyonda olabilecek en iyi özellikleri bir araya getirdi. Yeni OLED+986 ve 2021-2022 EISA En iyi Ev Sineması Televizyonu ödüllü OLED+936 televizyon pazarında performans çıtasını yukarı çıkartıyor. Kendi alanında liderliğe oynayan bu iki marka, teknolojik gelişmeleri takip ediyor ve ürün gelişimi için gerekli tüm anahtar bileşenleri iyileştirmeye odaklanıyor.
Serinin yeni çıkacak Philips OLED+986 ve OLED+936 modelleri; OLED panel, %20 oranda azaltılmış tepe ışığı, ikiz çipli, 5.nesil P5 Akıllı Çift Görüntü İşleme Motoru sayesinde daha keskin, net, doğru renkler ve daha gerçekçi cilt tonunun yanında tüm kaynaklar için daha iyi kontrast sunuyor. Televizyonlarda bulunan ‘’Dolby Bright Mode’’da bu özelliklerin yanında seyir sevkini arttırıyor. 5.nesil P5 Yapay Zeka; hali hazırda mevcut beş farklı yapay zeka kategorisine ‘Film Detection Modu’ eklerken, televizyonda bulunan ortam zekası da hem SD hem de HDR içeriklerinde kontrastı ortam ışığına göre ayarlıyor ve iyileştiriyor.
Philips TV’ler başlıca tüm HDR formatlarını destekleyen sayılı markalardan biri olmaya devam ediyor. HLG, HDR10 ve HDR+10 uyumluluğunun yanında OLED+986 ve OLED+936 modellerinde bulunan HDR10+ Adaptive’le dinamik verinin gerçek zamanlı ortama uygun ışıklandırmayla parlaklık ve canlılık seviyesini iyileştiriyor. Bu şekilde doğadaki canlı renkler ve koyu renk sahnelerdeki detaylar çok daha net bir şekilde görüntüleniyor.
TV’lerde bulunan dört taraflı Ambilight sistem sayesinde oyun severler de çok daha etkileyici bir oyun deneyimi yaşıyor. HDMI 2.1 bağlantısı; VRR, Freesync Premium & G-Sync uyumluluğuyla birleşerek oyun deneyimi için özel olarak tasarlanmış. Fast Motion Clarity özelliği sayesinde, oyun süresince sahneler arası geçişler daha yumuşak ve gerçekçi hale getirilmiş. Genellikle 50Hz olan gerçek ekran yenileme, bu modellerde 100Hz’ye çıkartılarak ışık titremeleri de iyileştirilmiş durumda.
Profesyonel seviye kalibrasyonu ve otomatik renk kalibrasyonuna kolay erişim sağlayan Calman Ready özelliğiyle, televizyondaki renkler endüstrinin kabul ettiği mutlak renk doğruluğuna ulaşıyor. En iyi Avrupa Dizaynının başlıca göstergeleri olan Kvadrat kumaş, cam, metal ve Muirhead deri detaylar içeren premium uzaktan kumandası dikkat çekiyor.
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Daha etkileyici görüntü, daha yüksek performanslı ses kalitesi
OLED+936 ve OLED+986 modelleri, şimdiye kadar üretilmiş en iyi ses sistemini elde etmek amacıyla Bowers & Wilkins hoparlörlerle tasarlanmış. İki modelde de daha verimli bir ses kapasitesi için özel olarak geliştirilmiş Dolby Multistream Decoder, HDMI ve eARC özellikleri yer alıyor.
Kendi sert, krom metal muhafazasına monte edilmiş olan Tweeter-on-Top da tüm bu mekanizmayı destekliyor. TV’de bulunan tweeterlar ilk olarak Bowers & Wilkins tarafından tasarlanan ve 800 model Diamond Serisi’nde kullanılan akustik olarak açık bir tasarıma sahip.
Philips OLED+936 – Televizyondan Daha Ötesi
OLED+936, kullanıcılarına görüntü kalitesi performansını geliştirilmiş ses sistemiyle birleştirmeyi garanti ediyor. Televizyonun sunduğu ses kalitesi sayesinde kullanıcılarına müzik sistemi olarak kullanım tercihi de sunuyor. Hoparlörler yine TV’nin altında bulunan sabit bölmede. Tweeter-On-Top sürücüsü, şirketin ünlü metal Nautilus tübüyle artan güç çıkışından ısı dağılımını doğru yapmak amacıyla özel olarak tasarlanmış. Üç adet 100mm’lik orta/bas sürücüsü, Continuum konilere ek olarak ses bobini ve bileşenlerini içeriyor.
Yeni sistem sayesinde OLED+’ler artık daha yüksek çözünürlük ve ses performansına sahip. Kullanıcının isteğine göre, daha etkileyici bir bas aralığı ve performansı için OLED+986 ve OLED+936 modelleri harici derin bas hoparlörlerine de bağlanabiliyor. OLED+986 modeli; dört taraflı Ambilight özelliği ve yeni nesil Dolby Atmos kodlama, Atmos Virtualizer özelliklerini de barındırıyor.
OLED+936 modeliyle Daha Üst Seviyede Dolby Atmos
Türkiye’de Ekim ayından itibaren 65’’ ekran boyutlarıyla satışa sunulacak olan OLED+936 model TV’lerde bir önceki modele göre birçok iyileştirme yapılmış. Kapsamlı iyileştirmeler arasında yeni yüksek kaliteli geçiş bileşenleri, her üç tweeter için kaplamalar, özel bas sürücüsü için 100mm x 65mm’lik koni ve bas için daha güçlü mıknatıs, yeni ses bobinleri, dört adet orta seviyede sürücü, yeni profil konisi ve yeniden yerleştirilmiş Atmos yükseltme birimleri yer alıyor. 3.1.2 sisteminin genel sonucu olarak daha yüksek çözünürlüklü olan televizyon, bulunduğu odanın enerjisini yükseltiyor.
Birbirinden ayrı olan sabit hoparlör, muhafazası istenmeyen ses yankısını kontrol etmek amacıyla elyaf takviyeli ABS’lerden üretilmiş. Muhafaza, setin masa üstü standı olarakta işlev görebilmesi amacıyla metal açılı bir kolla birleşiyor. Model OLED+986’da olduğu gibi duvara monte edilerek de kullanılabiliyor. Kullanıcılar Film, Oyun veya Kişisel Modlar arasından seçim yaparken, televizyon otomatik olarak ‘yükselme sürücülerini’ aktifleştiriyor ve Atmos harici içeriklerde de Dolby Atmos deneyimi yaşanabiliyor. Bu modelde en sürükleyici TV izleme deneyimini kullanıcılarına sunmak amacıyla Dolby Atmos ses performansı, Philips’in dört taraflı Ambilight teknolojisiyle birleşiyor.
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Basın Bülteni
Geleceğin siber güvenlik uzmanları ‘Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı’nı tamamladı
Türk Telekom’un siber güvenlik alanında kariyerine güçlü bir başlangıç yapmak isteyen gençlere eğitim fırsatı sunduğu ‘Siber Güvenlik Kampı’ tamamlandı. Bu yıl 2’ncisi düzenlenen çevrim içi eğitim programını; Fatih Sencer birinci, Enes Yılmaz ikinci ve Berkay Soylu üçüncü bitirerek toplamda 33 bin TL ödülün sahibi oldular.
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Türkiye’nin siber güvenlik merkezine sahip telekomünikasyon operatörü olan Türk Telekom, siber güvenlik alanında gençlere güçlü eğitim fırsatları sunuyor. Bu kapsamda Gelişim Üssü çatısı altında bu yıl ikincisi düzenlenen Siber Güvenlik Kampı tamamlandı.
Uzmanlardan eğitimler aldılar, eğlenceli yarışma ve aktivitelere katıldılar
“Siber Vatanın Kahramanları, Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı’nda” sloganıyla hayata geçirilen projede gençler, çevrim içi olarak alanında uzman isimlerden teorik ve uygulamalı eğitimler aldılar. 10 gün süren eğitim programına katılan gençler, siber güvenlik sektörünün öncü isimlerinin konuşmacı olduğu panellere de dâhil oldular. Gençler, CTF (Bayrağı yakala) yarışmasında mücadele edip, eğlenceli aktivitelerde keyifli zaman geçirdiler. Kamp sonunda birinci olan Fatih Sencer’e 15 bin TL, ikinci olan Enes Yılmaz’a 10 bin TL, üçüncü olan Berkay Soylu ’ya ise 8 bin TL olmak üzere toplamda 33 bin TL değerinde ödül verildi. Ayrıca kampı başarıyla tamamlayan tüm katılımcılara “Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı Başarı Sertifikası” sunuldu.
Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, ülkeleri ve şirketleri tehdit eden siber saldırılara yönelik yetişmiş insan kaynağına destek olmayı hedeflediklerini ifade ederek, şu açıklamalarda bulundu: “İnsanı merkeze alan yaklaşımımızla teknolojinin iyilik ve faydaya dönüştüğü tüm projelerimizde olduğu gibi ulusal güvenliğin kritik bir unsuru olan siber güvenlik alanında kendini geliştirmek isteyen gençlere de eğitim fırsatı sunmaktan memnunuz. Bu çerçevede Gelişim Üssü çatısı altında Türk Telekom Akademi’nin eğitim tecrübesini ve sektörümüzdeki köklü birikimimizi gençlerle buluşturuyoruz. Bu alanda gelecek vadeden, istekli ve yetenekli gençleri sektörü kazandırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Türkiye’nin en büyük siber güvenlik merkezine sahip operatörü olarak, ülkemizin yetişmiş siber güvenlik uzmanı ihtiyacına katkı sunmayı hedefliyoruz.”
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Basın Bülteni
ASUS, ProArt Projector A1’i duyurdu
Yaratıcı profesyoneller için tasarlanan, dünyanın ilk Calman Verified sertifikalı projektörü olan ve %98 sRGB ve Rec. 709 renk alanlarını kapsayan ASUS ProArt Projector A1, Delta E < 2 düzeyinde renk doğruluğu için fabrikada önceden kalibre edilmiş.
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ASUS, dünyanın Calman Verified sertifikalı ilk projektörü olan ProArt™ Projector A1’i duyurdu. Yaratıcı profesyoneller için tasarlanan bu projektör, Delta E < 2 renk doğruluğu elde etmek için fabrikada önceden kalibre edilmiş. Ürün ayrıca sRGB ve Rec. 709 renk alanlarının %98’ini kapsıyor. 3000 lümen parlaklığındaki LED ışık kaynağı güçlü FHD görüntüler elde etmenin yanı sıra 30.000 saate varan kullanım ömrü sağlıyor.
İçindekiler
ASUS ProArt Projector A1 renk doğruluğuyla dikkat çekiyor
ProArt Projector A1, çalışmalarının olması gerektiği gibi görünmesi için renklerin doğru yansıtılmasını talep eden yaratıcı profesyoneller için özel olarak tasarlanmış durumda. Bu özelliğiyle A1 sanat stüdyoları, galeriler veya müzeler için son derece ideal bir çözüm sunuyor. Calman Verified sertifikalı bu projektör Delta E < 2 renk doğruluğu sunuyor. Ürünle birlikte renk kalibrasyon testi raporu da geliyor. ProArt Projector A1 son derece geniş bir renk gamına sahip. Ürün sRGB ve Rec. 709 renk alanlarının %98’ini kapsayarak canlı ve gerçekçi görüntüler sunuyor.
ASUS ProArt Preset yazılımı renk yönetimini kolaylaştırarak kullanıcıların farklı içerik türlerine uygun renk modları arasında geçiş yapmasını sağlıyor. Ürünle birlikte gelen ASUS ProArt Palette yazılımı kullanışlı arayüzüyle kullanıcılara ton, sıcaklık ve gama düzeyi gibi farklı renk parametrelerini ayarlama olanağı sunuyor. ProArt Preset ve ProArt Palette yazılımlarına uzaktan kumanda ile veya projektörün üzerindeki kısayol tuşlarından erişiliyor.
Parlak Full HD görseller
ProArt Projector A1, FHD (1920×1080) çözünürlükte görüntüler oluşturabiliyor. Cıva kullanılmadan üretilen 3000 lümen RGB LED ışık kaynağı ile etkileyici görüntüler oluşturuyor. Renklerde solukluk yaşanmadan 30.000 saate kadar kullanım ömrü sunan bu ışık kaynağı, günde ortalama dört saat çalışmayla 20 yıl boyunca kullanılabiliyor.
ProArt Projector A1’de dört köşe ve 2D kenar düzeltme özelliklerinin yanı sıra kısıtlı alanda kullanım için 1,2 kat yakınlaştırma olanağı bulunuyor. 2D kenar düzeltme özelliği mükemmel dikdörtgen görüntü elde etmek için ayar olanağı sunuyor. Dört köşe ayarı ise projektörün perdenin tam karşısına yerleştirilmediği durumlarda görüntünün yamulmasını önlüyor.
Kablosuz görüntü aktarımı
ProArt Projector A1; iOS, Android ve Windows 10 cihazlarından kusursuz aktarım desteği sunuyor. Bunun için ürünle birlikte gelen USB WiFi aygıtını aktarım yapacağınız cihaza takıp zahmetsizce içerikleri aktarabilirsiniz. Üründeki diğer bağlantı seçenekleri arasında 4K giriş için iki adet HDMI® 2.0 bağlantı noktası, VGA, ses giriş ve çıkışı, RS232 seri bağlantı ve farklı cihazlarla uyum için iki adet USB Type-A bağlantı noktası bulunuyor.
ProArt Projector A1’in teknik özelliklerine bakacak olursak;
|
Ekran
|
Ekran teknolojisi
|
0,65 inç WXGA
|
Işık kaynağı / Kullanım ömrü (maks.)
|
R/G/B/B LED, 30.000 saat kullanım ömrü
|
Gerçek çözünürlük (yerleşik)
|
1920×1080 (FHD)
|
Işık çıkışı (Maks.)
|
3000 ANSI Lümen
|
Kontrast Oranı
|
800:1
|
Renk gamı
|
%98 sRGB / %98 Rec.709
|
Görüntü renkleri
|
1,07 milyar renk
|
Yenileme hızı
|
120 Hz
|
Projeksiyon Lensi
|
Atım oranı
|
1,3–1,56 (95 inç @ 2,74 m)
|
Projeksiyon mesafesi / boyutu
|
1,15–5,7 metre / 40–200 inç
|
Projeksiyon oranı
|
%83 ± %5
|
Yakınlaştırma oranı
|
1,2 kat
|
Odak
|
Manuel odak
|
Video Özellikleri
|
Renk doğruluğu
|
Delta E < 2 ( sRGB modu)
|
ProArt Preset
|
8 mod (Dinamik / Standart / Sinema / Manzara / Oyun / sRGB / Rec.709 / Kullanıcı modu)
|
Kenar düzeltme
|
2D kenar düzeltme (±40°)
|
Otomatik kenar düzeltme
|
Var (Dikey)
|
En boy oranı
|
16:9 / 4:3 / 16:10 / Otomatik
|
Projektör yerleşimi
|
Masada öne dönük, masada arkaya dönük, tavanda arkaya dönük, tavanda öne dönük
|
Kablosuz projeksiyon
|
Var. Android, iOS ve Windows cihazlarına destek
|
Ses Özellikleri
|
Hoparlör
|
10 watt hoparlör
|
Sinyal Frekansı
|
Analog
|
15-101 KHz (Y) / 50-120 Hz (D)
|
Dijital
|
15-101 KHz (Y) / 24-120 Hz (D)
|
Güç
|
Güç tüketimi
|
370 W
|
Bekleme modu
|
< 0,5 W
|
Gürültü Seviyesi
|
Akustik Gürültü (Normal/Eco)
|
(34 dB / 28 dB)
|
Bağlantı Seçenekleri
|
Sinyal Girişi
|
HDMI® 2.0 x2, VGA
|
Ses Çıkışı
|
Kulaklık çıkışı (3,5 mm mini jak)
|
RS-232
|
Evet
|
USB Girişi
|
USB Type‑A
(bir adet WiFi aygıtı için, bir adet güç çıkışı için)
|
Stant
|
Evet
|
Tavana Montaj
|
Evet
|
Güvenlik
|
Kensington kilidi
|
Evet
|
Boyutlar
|
Fiziksel boyutlar (G x Y x D)
|
405 x 99 x 283 mm (ayak olmadan)
|
Kutu boyutu (G x Y x D):
|
560 x 274 x 430 mm
|
Ağırlık
|
Net ağırlık (Yaklaşık)
|
5,7 kg
|
Brüt ağırlık (Yaklaşık)
|
8,1 kg
|
Aksesuarlar
|
HDMI® kablosu, güç kablosu, uzaktan kumanda, hızlı başlangıç kılavuzu, garanti belgesi, taşıma çantası, USB WiFi aygıtı (Model: EZC-5201BS) , AAA pil x 2, Fabrika ön kalibrasyon raporu
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