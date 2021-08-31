Oppo Enco Buds İncelemesi | Uygun Fiyata Pek Çok Özellik!

Oppo Enco Buds, markanın yeni TWS kulaklığı uygun fiyata pek çok özellik sunarak bizim takdirimizi toplamayı başardı. 330 TL’lik çıkış fiyatıyla dikkat çeken Enco Buds, hafif ve ergonomik bir tasarıma da sahip.

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Oppo Enco Buds, fiyat / performans dengesiyle dikkat çekiyor

Oppo Enco Buds, gürültü engelleme gibi teknolojilere sahip olmasa da; çağrı yaptığınız zaman dış ortam gürültüsünü algılayarak bu ortam gürültülerinin karşı tarafa gitmesini engelleyen mikrofonlara sahip. Böylelikle yaptığınız çağrılarda sesinizi karşı tarafa daha temiz bir şekilde ulaştırma şansınız yükseliyor. Fakat bu kulaklıkların doğrudan kulak içi yapıda olmasından dolayı sesinizin yüksek bir volüm ile karşı tarafa ulaşması daha zor bir hale geliyor. Yani eğer TWS kulaklıkla sık sık görüşme yapan biriyseniz bu kulaklık sizin beklentinizi karşılamakta zorlanabilir. Öyle bir durumda, bizim de daha önce denediğimiz Enco W31 ve Enco W51 gibi modelleri tercih etmenizi öneririz. Eğer ben bütçe dostu, kaliteli müzik dinleyebileceğim hafif ve ergonomik bir kulaklık arıyorum diyorsanız da Enco Buds’ın sizin için çok uygun bir kulaklık olduğunu söyleyebiliriz.

Oyunculara özel düşük gecikmeli “Oyun Modu”

Enco Buds, sadece müzik dinlemeyi düşünenler için değil de oyuncular için de çok başarılı bir seçenek olmuş. Kulaklığınıza 3 kez tıklatarak dilediğiniz zamanda oyun moduna geçiş yapabiliyorsunuz. Oyun modunda kulaklıkların gecikme süresi çok düşük seviyelere iniyor ve bu sayede seslerin önemli olduğu herhangi bir rekabetçi oyunda rakibinizin seslerini analiz etmeniz kolaylaşıyor. Profesyonel düzeyde bir oyuncu olmadığınız sürece dikkatinizi bile çekmeyecek bu düşük gecikme süresi, PUBG gibi oyunları oynarken çok daha rahat bir şekilde etmenizi sağlıyor.

Enco Buds’ın pil ömrü, kutuyla beraber 24 saati bulabiliyor. Böylelikle uzun bir yolculuktaysanız bile Enco Buds’ı sıkıntısız olarak kullanabilirsiniz. Kulaklıkların her biriyle de; 5 – 6 saatlere varan dinleme süreleri yakalayabilmek mümkün.

Binaural Audio

Oppo marka TWS kulaklıklarda sunulan en önemli özelliklerden biri de elbette ki Binaural Audio teknolojisi. Bu teknoloji, her kulaklığın ayrı ayrı olarak bağlantı kurabilmesini sağlıyor bu sayede hem ses ve görüntü arasında hem de kulaklıklar arasında herhangi bir senkron bozukluğu yaşanmıyor. Bluetooth 5.2 desteğinin bulunması da, hem geriye dönük olarak hem de Bluetooth teknolojisinin son sürümünü desteklemesinden dolayı kablosuz bağlantı anlamında ciddi bir fayda sağlıyor.

Oppo Enco Buds ile ilgili daha detaylı bilgi edinebilmek adına sizler için hazırladığımız inceleme videosuna göz atabilirsiniz.