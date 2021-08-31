Giyilebilir Teknoloji
Oppo Enco Buds İncelemesi | Uygun Fiyata Pek Çok Özellik!
Oppo Enco Buds, markanın yeni TWS kulaklığı uygun fiyata pek çok özellik sunarak bizim takdirimizi toplamayı başardı. 330 TL’lik çıkış fiyatıyla dikkat çeken Enco Buds, hafif ve ergonomik bir tasarıma da sahip.
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İçindekiler
Oppo Enco Buds, fiyat / performans dengesiyle dikkat çekiyor
Oppo Enco Buds, gürültü engelleme gibi teknolojilere sahip olmasa da; çağrı yaptığınız zaman dış ortam gürültüsünü algılayarak bu ortam gürültülerinin karşı tarafa gitmesini engelleyen mikrofonlara sahip. Böylelikle yaptığınız çağrılarda sesinizi karşı tarafa daha temiz bir şekilde ulaştırma şansınız yükseliyor. Fakat bu kulaklıkların doğrudan kulak içi yapıda olmasından dolayı sesinizin yüksek bir volüm ile karşı tarafa ulaşması daha zor bir hale geliyor. Yani eğer TWS kulaklıkla sık sık görüşme yapan biriyseniz bu kulaklık sizin beklentinizi karşılamakta zorlanabilir. Öyle bir durumda, bizim de daha önce denediğimiz Enco W31 ve Enco W51 gibi modelleri tercih etmenizi öneririz. Eğer ben bütçe dostu, kaliteli müzik dinleyebileceğim hafif ve ergonomik bir kulaklık arıyorum diyorsanız da Enco Buds’ın sizin için çok uygun bir kulaklık olduğunu söyleyebiliriz.
Oyunculara özel düşük gecikmeli “Oyun Modu”
Enco Buds, sadece müzik dinlemeyi düşünenler için değil de oyuncular için de çok başarılı bir seçenek olmuş. Kulaklığınıza 3 kez tıklatarak dilediğiniz zamanda oyun moduna geçiş yapabiliyorsunuz. Oyun modunda kulaklıkların gecikme süresi çok düşük seviyelere iniyor ve bu sayede seslerin önemli olduğu herhangi bir rekabetçi oyunda rakibinizin seslerini analiz etmeniz kolaylaşıyor. Profesyonel düzeyde bir oyuncu olmadığınız sürece dikkatinizi bile çekmeyecek bu düşük gecikme süresi, PUBG gibi oyunları oynarken çok daha rahat bir şekilde etmenizi sağlıyor.
Enco Buds’ın pil ömrü, kutuyla beraber 24 saati bulabiliyor. Böylelikle uzun bir yolculuktaysanız bile Enco Buds’ı sıkıntısız olarak kullanabilirsiniz. Kulaklıkların her biriyle de; 5 – 6 saatlere varan dinleme süreleri yakalayabilmek mümkün.
Binaural Audio
Oppo marka TWS kulaklıklarda sunulan en önemli özelliklerden biri de elbette ki Binaural Audio teknolojisi. Bu teknoloji, her kulaklığın ayrı ayrı olarak bağlantı kurabilmesini sağlıyor bu sayede hem ses ve görüntü arasında hem de kulaklıklar arasında herhangi bir senkron bozukluğu yaşanmıyor. Bluetooth 5.2 desteğinin bulunması da, hem geriye dönük olarak hem de Bluetooth teknolojisinin son sürümünü desteklemesinden dolayı kablosuz bağlantı anlamında ciddi bir fayda sağlıyor.
Oppo Enco Buds ile ilgili daha detaylı bilgi edinebilmek adına sizler için hazırladığımız inceleme videosuna göz atabilirsiniz.
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Giyilebilir Teknoloji
BİLİNMEYEN 5 Mi BAND 6 ÖZELLİĞİ | Bilekliğinizi Daha Aktif Kullanın!
Xiaomi’nin giyilebilen teknolojiler ve ürünler konusundaki pazar payını herkes çok iyi biliyor diye düşünüyoruz. Özellikle akıllı saatler ve akıllı bileklikler bu konuda tüketiciler tarafından fazlasıyla tercih ediliyor.
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Daha hafif, kullanımı daha kolay ve daha uzun pil ömrü sunmasıyla Mi Band birçok insan tarafından akıllı saatlere tercih ediliyor. Peki Mi Band’i daha aktif ve etkili bir şekilde kullanmanın yolları nelerdir? Bu videoda bilinmeyen 5 Mi Band 6 özelliğini anlatıyoruz.
00:00 Giriş
00:50 Etkinliği Sapta Özelliği
02:06 Arka Plan Kişiselleştirme
03:40 Titreşim Kişiselleştirme
05:14 Pomodoro Sayacı
06:36 Bileklik Kilitleme
07:40 Bonus
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Akıllı Telefonlar
iPhone 13 ve AirPods 3’ün Satışa Sunulma Tarihi Sızdırıldı!
Apple‘ın yeni modelleri iPhone 13 ve AirPods 3‘ün ne zaman satışa sunulacağı ortaya çıktı. İşte iPhone 13 ve AirPods 3’ün satışa sunulma tarihleri.
Yeni modellerini tanıtmaya hazırlanan Apple, iPhone 13 modelleri ile uzun süredir gündemde. Hakkında birçok sızıntı aldığımız iPhone 13 modelleri artık resmi olarak tanıtılmak için gün sayıyor. Son gelen bilgilere göre 14 Eylül tarihinde tanıtılacak olan iPhone 13 ailesinin satışa sunulma tarihi de ortaya çıktı. İşte Apple‘ın yeni kablosuz kulaklık modeli AirPods 3’ün ve iPhone 13 ailesinin satışa sunulma tarihleri.
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iPhone 13 ve AirPods 3 ne zaman satışa sunulacak?
Geçtiğimiz yılın sonlarında iPhone 12 ailesinin tanıtan ve satışa sunan Apple, hem yeniliklerle dolu bir iPhone modelini tanıttı, hem de ürün gamını genişletmiş oldu. Şimdi iPhone 13 ailesini tanıtmaya hazırlanan Apple, lansmanın yaklaştığını pek gizli tutamıyor. 14 Eylül tarihinde gerçekleşeceğini bildiğimiz bir lansman ile iPhone 13 ailesini ve AirPods 3 modelini tanıtacak olan Apple, lansmanın ardından cihazları satışa sunacak. Peki ne zaman?
Çin’de bir e-ticaret uygulamasında tespit edilen veriler sayesinde iPhone 13 modellerinin ve AirPods 3‘ün satışa sunulma tarihleri ortaya çıktı. E-ticaret sitesindeki verilere göre 17 Eylül‘de satışa sunulacak olan iPhone 13 modelleri, AirPods 3 ile aynı tarihte satılmayacak. iPhone 13 ailesi raflarda yerini aldıktan yaklaşık iki hafta sonra satılacak olan AirPods 3, 30 Eylül‘de satın alınabilir olacak.
Genellikle Eylül-Ekim aylarında yeni modellerini satışa sunan Apple, hatırlarsanız iPhone 12’yi Kasım’da satışa sunmuştu. Görünüşe göre tekrardan aynı düzene dönen Apple, Çin’de ortaya çıkan verilere göre 17 Eylül‘de iPhone 13 ailesini satışa sunacak. Hemen ardından 30 Eylül‘de Apple‘ın sevilen kablosuz kulaklık modelinin yeni versiyonu da AirPods 3 TWS satışta olacak.
Apple‘ın yeni kulaklığı AirPods 3 TWS ile gerçekten ilgi çekeceği aşikar. Keza yıllardır sevilen bir model olan AirPods, yeni modeli ile epey satacaktır. Öte yandan A15 Bionic isimli bir işlemciden gücünü alacak olan iPhone 13 ailesi de şimdiden herkesin dilinde.
Performansı ve beklenen yeni özellikleri ile kullanıcıları heyecanlandıran iPhone 13 ailesi bakalım gerçekten bu tarihte satışa sunulacak mı? Sizce Apple yeni modelleri ile pazarda nasıl bir yer edinecek? iPhone 13 modellerinin satışları iPhone 12’yi geride bırakabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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