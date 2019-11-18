Philips TV, Bowers ve Wilkins işbirliğiyle iki yeni OLED TV tanıttı!

Philips TV, ses konusundaki deneyimlerinden tanıtığımız Bowers ve Wilkins firmasıyla iş birliğine giderek iki yeni OLED yarattıklarını açıkladı. Firma ses tarafında mükemmeli yaratmayı hedeflediğini vurguladı.

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Son teknolojiyle donatılmış 934 ve 984 modellerinde en iyi görüntü ve Dolby ses tecrübesini yaşayabilmeniz için tasarlandı. Philips TV, önde gelen Uluslararası Elektronik Fuarı (IFA)’da yeni koleksiyonunu tanıttı. İngiliz müzik şirketi Bowers ve Wilkins’in Philips TV’yle devam eden iştirak süreci sonucunda üretilen, en iyi görüntü kalitesini sunan Dolby Atmos ses sistemi birleştirilmiş.

TV’lerde kullanılan son model OLED panelleri ve 3. nesil P5 görüntü işleme paketi sayesinde görüntü kalitesi performans çıtası yükseliyor. İzlenen görüntü daha net ve canlı renkler, doğla cilt tonları ve renk kontraslarına sahip görüntüler izlemenin yanı sıra tasarımlarda kullanılan canlı ve metal Avrupa seviyesi tasarım beklentileri üst düzeye çıkartıyor.

Bowers ve Wilkins tasarım ilkesi kapsamında markanın tüm ürünlerinde bulunan fiziksel olarak birbirinden ayrışmış ancak akustik olarak sesi optimize eden çoklu sürücüye sahip hoparlör Tv’de yer alan en donanımlı parçalardan biri oluyor.

QLED+934 modelinde bulunana hoparlör üzerine monte edilmiş olan Dolmy Atmos yukarı doğru yükseltici ünitesi Philips’in bu sistemi kullandığı ilk TV olmanın dışında ayrıca iki modelde de Dolby Atmos şifre çözücü desteği sunuyor.