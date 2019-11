Philips TV, Bowers ve Wilkins işbirliğiyle iki yeni OLED TV tanıttı!

Xiaomi, uygun fiyatlı akıllı medya oynatma cihazı olarak piyasaya çıkarmış olduğu Mi Box S, Pie güncellemesinin ilk evresini almaya başladı.

Unutmamak gerek ki, Nvidia Android TV işine girdiği zaman oyunda tek değildi. Xiaomi, multimedya cihazları içerisinde daha erişebilir bir opsiyon sunarak bizlere Mi Box S’i duyurmuştu. Cihaz çıkalı yaklaşık 1 seneden fazla oldu.

Android 9’un arayüzünde herhangi bir kozmetik güncelleme bulunmuyor. Arayüz, az çok Oreo ile birebir hatlara sahip olarak konumlandırılmış. Fakat bir şey dışında, Prime Video desteği cihaza resmi olarak artık sunuluyor.

The @Xiaomi Mi Box S first #AndroidTV 9 (Pie) Beta is out according to this Reddit post.

And it finally brings official support for the Amazon @PrimeVideo app that is now pre-loaded.https://t.co/3y23a4IntT

— Android TV Rumors (@androidtv_rumor) November 4, 2019