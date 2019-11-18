Akıllı TV
Philips TV, Bowers ve Wilkins işbirliğiyle iki yeni OLED TV tanıttı!
Philips TV, ses konusundaki deneyimlerinden tanıtığımız Bowers ve Wilkins firmasıyla iş birliğine giderek iki yeni OLED yarattıklarını açıkladı. Firma ses tarafında mükemmeli yaratmayı hedeflediğini vurguladı.
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Son teknolojiyle donatılmış 934 ve 984 modellerinde en iyi görüntü ve Dolby ses tecrübesini yaşayabilmeniz için tasarlandı. Philips TV, önde gelen Uluslararası Elektronik Fuarı (IFA)’da yeni koleksiyonunu tanıttı. İngiliz müzik şirketi Bowers ve Wilkins’in Philips TV’yle devam eden iştirak süreci sonucunda üretilen, en iyi görüntü kalitesini sunan Dolby Atmos ses sistemi birleştirilmiş.
TV’lerde kullanılan son model OLED panelleri ve 3. nesil P5 görüntü işleme paketi sayesinde görüntü kalitesi performans çıtası yükseliyor. İzlenen görüntü daha net ve canlı renkler, doğla cilt tonları ve renk kontraslarına sahip görüntüler izlemenin yanı sıra tasarımlarda kullanılan canlı ve metal Avrupa seviyesi tasarım beklentileri üst düzeye çıkartıyor.
Bowers ve Wilkins tasarım ilkesi kapsamında markanın tüm ürünlerinde bulunan fiziksel olarak birbirinden ayrışmış ancak akustik olarak sesi optimize eden çoklu sürücüye sahip hoparlör Tv’de yer alan en donanımlı parçalardan biri oluyor.
QLED+934 modelinde bulunana hoparlör üzerine monte edilmiş olan Dolmy Atmos yukarı doğru yükseltici ünitesi Philips’in bu sistemi kullandığı ilk TV olmanın dışında ayrıca iki modelde de Dolby Atmos şifre çözücü desteği sunuyor.
Akıllı TV
Nokia, akıllı televizyon pazarına giriş yapıyor!
Bir zamanların en popüler cep telefonu markası Nokia, yenilenen telefon pazarında umduğunu bulamadığı için şimdi de akıllı televizyon pazarına giriş yapıyor.
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Hindistan’ın yaklaşık 200 milyon kullanıcıya sahip e-ticaret platformu tarafından yapılan açıklamaya göre şirket, yakın zamanda ürettiği televizyonları Flipkart üzerinden satışa çıkaracak. Nokia‘nın Kıdemli Başkan Yardımcısı Adarsh Menon bu sektöre girişin Nokia için yeniden doğuş olacağını söyledi.
Nokia için yeniden doğuş olur mu bilinmez ama bu sektöre girmek onlar için yeni bir sektöre adım atmak olacak. Üretilen televizyonlarla ilgili henüz detaylı bir bilgi paylaşılmazken, sadece televizyonları ses sistemleri JBL‘in üreteceği biliniyor. Birçok marka ile yapılan anlaşmalar sonucu ortaya çıkarılacak olan bu akıllı televizyonların Android TV işletim sistemi ile karşımıza çıkması bekleniyor.
Akıllı TV
Xiaomi Mi Box S, Pie betasını almaya başladı!
Xiaomi, uygun fiyatlı akıllı medya oynatma cihazı olarak piyasaya çıkarmış olduğu Mi Box S, Pie güncellemesinin ilk evresini almaya başladı.
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Unutmamak gerek ki, Nvidia Android TV işine girdiği zaman oyunda tek değildi. Xiaomi, multimedya cihazları içerisinde daha erişebilir bir opsiyon sunarak bizlere Mi Box S’i duyurmuştu. Cihaz çıkalı yaklaşık 1 seneden fazla oldu.
Android 9’un arayüzünde herhangi bir kozmetik güncelleme bulunmuyor. Arayüz, az çok Oreo ile birebir hatlara sahip olarak konumlandırılmış. Fakat bir şey dışında, Prime Video desteği cihaza resmi olarak artık sunuluyor.
The @Xiaomi Mi Box S first #AndroidTV 9 (Pie) Beta is out according to this Reddit post.
And it finally brings official support for the Amazon @PrimeVideo app that is now pre-loaded.https://t.co/3y23a4IntT
— Android TV Rumors (@androidtv_rumor) November 4, 2019
Eğer bir Mi Box S, sahibi iseniz, buradaki linkten hızlı bir şekilde güncellemeyi edinebilirsiniz. Eğer, kendiniz nasıl yapacağınıza dair bir bilginiz yoksa, Reddit üzerinden nasıl yükleyebileceğinize dair rehberler bulunuyor.
Akıllı TV
Xiaomi Redmi 8A özellikleri ve fiyatı! Redmi 8 ile farkı ne?
Xiaomi Redmi 8A, ilk olarak Hindistan pazarında satışa sunulmuştu. Serinin en uygun modeli olarak lanse edilen cihaz abisi Redmi 8’den ne gibi farklara sahip, sizin için derledik.
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TürkMi’nin distribütörlüğünü üstlendiği yeni akıllı telefon serisinin en küçük kardeşi olarak öne çıkab cihaz uygun fiyatı ve göz alıcı tasarımıyla sevenlerinin beğenisine sunuldu. Abisi Redmi 8 ile oldukça benzer donanım özelliklerine sahip modelin tasarım yönüyle farklılaştığını görüyoruz.
6.2 inç boyutlarındaki telefon, yüzde 81.3 ekran kasa oranlarına sahip 720p çözünürlükteki IPS LCD panel tercih edilmiş. Bu ekranda, 19:9 görüntü formatı sunabiliyor.
Donanım kısmında, Qualcoom mimarisinin Snapdragon 439 platformunu kullanan telefon, 2×1.95 GHz ve 6×1.45 GHz saat hızında çalışan sekiz çekirdekli Cortex A53 işlemcisini barındırıyor.
Telefonun dizaynında geçişli renklere sahip plastik bir kasa tercih edilmiş. Bu kasa, pürüzlü ve bir o kadar da kalite hissiyatı yaşatan bir materyal olmuş.
Kamera tarafında ise, cihaz büyük kardeşinden ayrılır durumda. Tek kameralı bir tasarımın tercih edildiği modelde, 12 megapiksellik f/1.8 odak açıklığına sahip Sony sensörü tercih edilmiş. Kamera yazılımında HDR çekim özellikleri de cihazdan mahrum bırakılmamış.
Xiaomi Redmi 8’le fiyat farkı var mı?
MIUI 10’la kutudan çıkan cihazın, sadece 3 GB + 32 GB depolama birimine sahip modeli Türkiye’de satışa sunulacak. 1149TL’lik fiyat etiketiyle piyasaya çıkmasını beklediğimiz Xiaomi’nin akıllısında Midnight Black, Ocean Blue ve Sunset Red olmak üzere üç renkten biri tercih edilebilecek.
Xiaomi Redmi 8A’yı geçen ay yapılan Hindistan etkinliğinde görme şansı elde etmiştik. Xiaomi’nin ikinci dünya ülkelerinde bu cihazı satışa sunmayı uygun görmüştü.