Basın Bülteni
Philips Online Satış Mağazası tüketicilerle buluştu!
Philips Türkiye, kişisel sağlık ürünlerinin satılacağı online mağazası ile tüketicilere 7/24 alışveriş imkânı sunuyor.
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Philips Türkiye, kişisel sağlık portföyündeki ürünlerinin satılacağı online mağazasını açtı. Philips Türkiye, 10 Nisan 2020’de kullanıma açtığı online mağaza ile müşterilerine 7/24 destek vermeyi hedefliyor. Kişisel sağlık ürünleri portföyünde bulunan, sağlıklı ve kaliteli yaşamı destekleyen küçük ev aletleri (mutfak aletleri, elektrik süpürgesi, ütü), kadın ve erkek bakımı, ağız ve diş bakımı ürünlerinin yanı sıra anne-bebek sağlığı üzerine çözümler sunan Philips Avent ürünleri de online mağazasında tüketiciler ile buluşacak.
Philips Kişisel Sağlık Ortadoğu ve Türkiye Genel Müdürü Milena Elmasoğlu:
“Günümüzde dijitalleşme ve tüketicinin değişen ihtiyaçları alışveriş deneyimine yeni bir boyut kazandırdı. Kişiselleştirilmiş bir hizmet ve kullanım kolaylığı arayan tüketicilerimizi her zaman dinleyip, onların hayatlarına dokunan çözümler sunmaya özen gösteriyoruz. Bu sebeple, güvenli ve keyifli müşteri deneyimini en iyi şekilde sunmak için önemli bir adım atarak online mağazamızı açmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Tüketicilerimiz, Kişisel Sağlık portföyümüz altında yer alan tüm ürünlerimizi doğrudan web sitesi aracılığıyla kolay ve hızlıca satın alabilecekler. Her zaman söylediğimiz gibi; onların hayatını her noktada kolaylaştırmak ve daha iyi hale getirmek ilk önceliğimiz, bunu da online mağazamız ile daha iyi bir noktaya taşıyacağımıza inanıyorum” dedi.
Basın Bülteni
AliExpress’ten Koronavirüs mücadelesinde Türk satıcılara destek!
AliExpress’ten Koronavirüs etkileri ile mücadele kapsamında Türk satıcılara destek geldi. Bununla birlikte pazaryeri komisyonunu sıfırlanmış olacak.
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Alibaba Group bünyesindeki dünyanın önde gelen küresel e-ticaret pazaryeri AliExpress, Koronavirüs (COVID-19) salgınından etkilenen yerel satıcı ve işletmeler için vereceği destek paketini açıkladı.
AliExpress’ten 3 ay boyunca Türk satıcılara yüzde sıfır komisyon!
Türk üreticilerinin ve KOBİ’lerin ekonomik olarak zor zamanlar geçirdiği bu dönemde, AliExpress, iş ortaklarının satış ve operasyonlarına destek olmak amacıyla, 18 Nisan 2020 itibari ile yapılacak satışlardan 3 ay boyunca hiç bir komisyon almayacağını duyurdu. Şirketten yapılacak açıklamaya göre destekten hem mevcut satıcılar hem de yeni katılacak satıcılar faydalanabilecek. Buna ek olarak, AliExpress’ten, Türk satıcıların satışa sundukları ürünler için ek pazarlama yatırımı yapacağını da duyurdu. Bu sayede, her geçen gün büyüyen e-ihracatın daha da arttırılarak ülke ekonomisine ve KOBİ’lere destek olunması hedefleniyor.
AliExpress Global Tüketici ve Pazar Operasyonları Kıdemli İş Geliştirme Yöneticisi ve Türkiye Ülke Müdürü Yaman Alpata “Alibaba Grubu’nun misyonu her yerde ticaret yapmayı kolaylaştırmak. Kısa sürede binlerce satıcımız ve iş ortaklarımız ile dev bir ekosistem oluşturduk ve Türkiye’nin lider e-ihracat platformu haline geldik. Bu zor zamanlarda küçük büyük ayırt etmeden tüm satıcılarımıza elimizden geldiğinde destek olmak istiyoruz. Zaten mağaza açmak ücretsizdi, bu destek paketi kapsamında 3 ay boyunca komisyonu sıfırladık ve ek pazarlama yatırımları ile satıcılarımızın küresel satışlarını arttırmaya odaklandık.”
Kuruluşu üzerinden 10 yıl geçen AliExpress, işletmelerin sınır ötesi ticarete başlaması ve geliştirmesi için destek oluyor. 2019 yılında Türk satıcıları platforma kabul etmeye başlayan AliExpress, dijital altyapısı ve platformun sunmuş olduğu operasyonel imkanlar sayesinde binlerce Türk işletmenin dünyanın dört bir yanındaki potansiyel müşterileri ile buluşmasına ve e-ihracat yapmasına imkan sağladı.
Basın Bülteni
3D Destek Ekibi, yüz kalkanı üretimine başladı!
3D Destek Ekibi kapsamında sağlık çalışanlarına yüz siperi ihtiyacı karşılanması hedefleniyor. Twitter üzerinden Türkiye’deki 3D yazıcı sahiplerine yaptıkları açık çağrı ile başlayan hareket ile 3 haftada 40.000’den fazla siperlik üretildi ve sağlık kuruluşlarına teslim edildi.
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“3 Boyutlu Destek Kolektif Üretim Hareketi”, COVID-19 salgını kapsamında sağlık çalışanlarının yüz siperliği ihtiyacına yönelik harekete geçen bir grup mühendisin, Türkiye’deki 3D yazıcı sahiplerine Twitter üzerinden yaptığı açık çağrı ile gönüllü bir kolektif üretim hareketi olarak başladı.
Kolektif üretim hareketi,www.3boyutludestek.org internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden Türkiye geneline çağrıda bulunarak kısa zamanda binlerce gönüllüye ulaştı. Gönüllü olarak sağlık çalışanları için siperlik üretmek ve üretim için ihtiyaç duyulan ham madde özelinde destek vermek isteyenler eyleme dahil olabiliyorlar.
Şu an 81 ilde 4000 adetten fazla 3 boyutlu yazıcı ile gönüllüler tarafından üretilen siperlikler, İstanbul’da Türkiye Motosiklet Platformu’nun gönüllü ekibi ile diğer illerde ise Whatsapp grubu üzerinden gönüllülerce ücretsiz olarak sağlık kuruluşlarına ve sağlık çalışanlarına ulaştırılıyor.
Hedefimiz tüm sağlık çalışanlarına yüz kalkanı temin edebilmek!
3 Boyutlu Destek Kolektif Üretim Hareketi kurucularından İlker Vardarlı “Plaftormumuz, direkt olarak sağlık personellerinin Koronavirüs’ten korunmalarına destek olmak için başlattığımız bir sosyal sorumluluk girişimi. 3 Boyutlu Destek Ekibi olarak aramıza katılmak isteyen kişileri davet ediyoruz.
3 haftada 81 ilde 4000’den fazla 3D yazıcı ile 40.000’den fazla siperlik üretildi ve 250’yi aşkın sağlık kurumuna ulaştırıldı. 3 Boyutlu Destek olarak başlattığımız bu gönüllülük hareketi, hem gönüllüler hem de ulaştığımız sağlık kuruluşları açısından tüm ülkeye yayılmış durumda. Yeni gönüllülerimiz ile daha fazla siperlik üretmeyi hedefliyoruz. Bu nedenle tüm destek vermek isteyenleri www.3boyutludestek.org web sitemize ve sosyal medya hesaplarımıza bekliyoruz” dedi.
Sağlık çalışanlarından aldığımız teşekkür bizlerin en büyük motivasyonu diyen İlker Vardarlı, “Tüm gönüllülerimiz ile hep birlikte salgına karşı mücadele ediyoruz. COVID-19 ile mücadelede, sağlık çalışanlarına destek olmak için çıktığımız bu yolda tüm gönüllülerimize ve destekçilerimize beekliyor. Platformumuzun duyurulmasına, yayılmasına destek vererek farkındalığın artırılmasında ve 3 Boyutlu Destek’in genişlemesine destekte bulunan herkese çok teşekkür ederiz” dedi.
Üretim, ham madde temini ya da bilinirliğe destek olabilirsiniz
3D Destek Ekibi içerisine herkes dahil olabiliyor.. 3 boyutlu yazıcısı olan herkes www.3boyutludestek.org adresinden form doldurarak üretim ağına katılabiliyor. Ham madde ve diğer konularda destek olmak isteyen kişi ve kurumlar iletisim@3boyutludestek.org adresinden ekip ile iletişime geçebiliyor. Başta Twitter ve Instagram olmak üzere tüm sosyal medya hesaplarından @3BoyutluDestek kullanıcı adı ile takip edilebilen platformun iletilerinin paylaşımı, bilinirliğin artması ve desteğin büyümesi açısından da büyük önem taşıyor.
Basın Bülteni
LimonHost, AWS hizmetlerini 30 Haziran’a kadar ücretsiz sunacak!
LimonHost, AWS uzaktan bağlantı çözümleri için özel bir sayfa hazırladı. Sayfa üzerinden AWS uzaktan bağlantı çözümlerine kayıt olabildiğiniz gibi ayrıca 30 Haziran’a kadar ücretsiz bir şekilde bu hizmetten yararlanabiliyorsunuz.
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Amazon internet servisleriyle birlikte, bulut masaüstü sistemi Amazon Workspaces, güvenli içerik oluşturma ve depolama çözümü Amazon Workspace ve uzaktan toplantı hizmeti saplayan Amazon Chime yazılımlarını kullanabiliyorsunuz.
AWS sistemleri, uzaktan şirket çalışanlarınızın verilere ve uygulamalara dünyanın her yerinden erişmeniz sağlanıyor. Bunun için herhangi özel alt yapı yatırımı yapmanız gerekmeyecek. Herhangi bir alt yapı yatırımı yapmanıza gerek olmadan, kullandıkça öde metodu ile kullanmaya başlayabiliyorsunuz. RAM, CPU gibi daha fazla kaynak ihtiyacı olan kullanıcılarınız için bilgisayar yenilemenize gerek kalmıyor. Kullanıcı bazlı kapasite artışlarını anlık olarak Amazon WorkSpaces ile yapabiliyorsunuz.
Ayrı bir VPN yazılımına gerek olmadan tüm veriler Amazon WorkSpaces tarafından şifreli bir şekilde iletilir. Yerel kullanıcı bilgisayarında herhangi bir veri saklanmaz. Hassas verileriniz şifreli formatta saklanabilir.
Amazon Chime ile toplantılarınızı her yerden kolayca gerçekleştirin!
Amazon Chime tek bir uygulama ile dilediğiniz yerden ve dilediğiniz cihazla çalışmanıza olanak sağlar. Amazon Chime ile aynı anda onlarca kişi ile sesli veya görüntülü görüşmeleri yapabilir, kolaylıkla ekranınızı paylaşabilir, birebir veya ekiplerinizle sohbet edebilirsiniz. Voice Connector ile SIP destekleyen hatlardan kendi numaranızı kullanarak dış aramalar yapabilir ve gelen aramaları karşılayabilirsiniz.
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Amazon WorkDocs dosyalarınıza dilediğiniz yerden güvenli şekilde erişmenizi sağlayan bir Amazon Web Services hizmetidir. WorkDocs ile kolaylıkla içerik oluşturup bunu diğer ekip arkadaşlarınızla güvenli olarak paylaşabilirsiniz. Tüm dosyalarınız Amazon bulut servisinde depolanır.