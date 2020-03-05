Rehber
Dikey şarjlı süpürgeler neden popüler oldu? (HEDİYELİ)
MediaMarkt ve HWP ortaklığıyla hazırlanan dikey şarjlı süpürge rehberi videosunda ve bundan sonraki her ay yayınlanacak MM videosunda bir hediye veriyoruz. Bu videomuzda ise bir kişiye Xiaomi Mi Band 4 akıllı bilekliği çekiliş ile hediye edilecek.
İlginizi çekebilir; Hz ve MS nedir? Monitörde tazeleme hızı ve tepki süresi neden önemli? | TUF Gaming VG27BQ
Çekiliş Şartları;
- Hardware Plus ve MediaMarkt Türkiye kanallarını takip etmek (MM Türkiye; http://bit.ly/3akoBrS)
- Bu videoyu beğenmek
- Bir akıllı bilekliğe neden ihtiyacınız olduğunu en eğlenceli şekilde yazın (Hediye kazanmanız durumunda size ulaşmak için yoruma Instagram sayfanızı ya da mail adresinizi yazmanız gerekmektedir)
Son katılım tarihi 10 Mart 2020’dir. Bu şartları gerçekleştiren katılımcılar arasında 11 Mart 2020 tarihinde saat 16:00’te Hardware Plus Instagram sayfası üzerinden yapılacak çekilişle kazananlar belirlenerek HWP Instagram sayfasından ve bu videoya atılacak yorum üzerinden açıklanacaktır.
Bu videomuzda son dönemlerin popüler cihazlarından olan dikey şarjlı süpürgeleri konu alıyoruz. Dikey şarjlı süpürge nedir? Ne işe yarar? Klasik süpürgelerden avantajları nelerdir? Neden popüler oldular? gibi soruların cevaplarını ve en iyi dikey şarjlı süpürgelerini ele alıyoruz.
Videoda bahsedilen ürünler;
- Philips SpeedPro Max; https://hwp.to/2Ip1zEu
- Rowenta Air Force Flex 560; https://hwp.to/2vGdPgY
- Electrolux Pure F9; https://hwp.to/2TGBxli
- Electrolux Pure Q9; https://hwp.to/39rHt8m
- Dyson V11; https://hwp.to/2IqcU6U
İnceleme
Hz ve MS nedir? Monitörde tazeleme hızı ve tepki süresi neden önemli? | TUF Gaming VG27BQ
Monitör dünyasında tazeleme hızı ve tepki süresi neden önemli? Hz ve ms değerleri neyi gösteriyor? Bu videoda 165 Hz 0,4 ms değerlerine sahip olan TUF Gaming VG27BQ eşliğinde açıklıyoruz.
İlginizi çekebilir; Telefonda ETS 2 oynamak! | ADSL ve Fiberde GeForce Now testi!
Tazeleme hızı nedir Hz ne demektir?
Tazeleme hızı monitörlerin 1 saniye içerisinde gösterebildiği kare sayısına verilen addır. Hz ise belirtilen değeri gösterir. Yani 60 Hz monitör saniyede 60 kare görüntü sunabilirken, 240 Hz monitör ise saniyede 240 kare gösterim sunabilir.
Tepki süresi ve ms nedir?
Tepki süresi monitörde yer alan piksellerin yanma süresi olarak belirtilebilir. Süre ise milisaniye, yani ms olarak ifade edilir. Oyun dünyasında 5 ms ve daha az süreli tepki süresine sahip monitörler tercih edilir. Ne kadar az o kadar iyi.
60 Hz monitörde 160 fps almak mümkün mü?
Evet. FPS, saniyedeki kare sayısı ekran kartının bir saniyede üretebildiği kare sayısını gösterir. 60 Hz tazeleme hızı sunan monitörde 160 fps değer veren bir oyunu oynamak mümkündür fakat ekran kartı saniyede 160 kareyi monitöre gönderirken monitör sadece 60 adet gösterdiği için kırılmalar meydana gelir. Bu da görüntünün düzgün olmamasını sağlar.
Bunu engellemek adına V-Sync, G-Sync ve FreeSync özellikleri devreye girer. V-Sync oyunda belirlenen maksimum kare sayısına oyunu sabitleyerek yırtılmaların ve bozulmaların olmadığı bir görüntü sunar.
G-Sync ve FreeSync ise ekran kartı ve destekleyen monitörler arasında ekran kartından gelen kare sayısını monitöre eşitleyerek hem akıcı, hem bulanıklık ve kırılmaların olmadığı sağlıklı görüntüyü sunar.
TUF Gaming VG27BQ
TUF Gaming VG27BQ modeli ise 2K (2560 x 144 piksel) çözünürlükte hız aşırtma ile 165 Hz tazeleme hızı 0,4 ms değerleri sunabilen özel bir monitör olarak dikkat çekiyor.
G-Sync uyumlu olan VG27BQ, ASUS Çok Düşük Hareket Bulanıklığı Senkronizasyonu (ELMB SYNC) desteğiyle bulanıklıkları da ortadan kaldırarak size sadece oyun keyfi sürmeyi vadediyor.
Artı bir özelliği olarak HDR desteğine de sahip olan monitörde, destekleyen oyunlarda çok daha zengin renklerin olduğu canlı bir görüntü yakayalayabilirsiniz.
Nasıl Yapılır
Telefonda ETS 2 oynamak! | ADSL ve Fiberde GeForce Now testi!
Nvidia tarafından geliştirilen bulut oyun platformu GeForce Now teknolojisi fiber ve ADSL alt yapılarında PC, mobil ve laptop üzerinden denedik.
İlginizi çekebilir; Nvidia GeForceNow servisi kullanıma açıldı!
Nvidia GeForce Now, daha önce Google Stadia, PS Now ve Microsoft’un X Cloud sistemine benzer bir şekilde kendi sunucuları üzerinden oyun oynamaya yarayan bulut oyunculuğunun önemli markalarından biri haline geldi.
Sistem özellikleriniz güncel ve yüksek sistem gerektiren oyunlara yeterli olmasa bile rahatlıkla internet üzerinden düşük sayılabilecek gecikme ile oyun keyfinizi yaşayabiliyorsunuz.
Peki bu sistem farklı cihazlarda ve internet koşullarında geçerli mi? Bu videomuzda Aydoğan’ın sistemi ile ve fiber bağlantı, mobil veri ve Samsung Galaxy S10+ ve aynı zamanda ADSL ve ucuz bir laptop modeli ile test ediyoruz.
Mobil tarafta kullandığımız Razer Junglecat ise tam manasıyla akıllı telefonunuzu Nintendo Switch’e dönüştüren bir yapısıyla göz dolduruyor.
Rehber
Başlangıçtan profesyonele drone seçimi | Hangi drone size göre?
MediaMarkt için hazırladığımız video serimizde bu sefer drone konusunu ele alıyoruz. Mavic 2 Pro, Mavic 2 Zoom, Tello, Mavic Mini ve Mavic Air gibi çeşitli ürün skalasına sahip olan DJI standından aktarıyoruz.
İlginizi çekebilir; MediaMarkt’tan Sevgililer Günü kampanyası başladı!
Hangi drone modeli kime göre?
- Yeni drone öğrenenler ve çocuklar için ideal olan Tello, ufak yapısı neticesinde hem rahat taşınabilir hem de izin gerektirmeden uçurabileceğiniz bir cihaz. İlk heves açısından ya da çocuk yaştaki meraklı kullanıcılar için fazlasıyla ideal.
- Mavic Mini’ye gelecek olursak tam bir meraklı ve eğlence aracı diyebiliriz. Mavic ailesinin birçok özelliğini barındıran ve taşınabilir olan Mavic Mini, drone seçiminde tam bir fiyat/performans canavarı.
- Mavic Air ise bireysel olarak profesyonel çekimleriniz için yanınızda. Klip ve özel çekimler dahil herhangi bir çekimde kullanabilirsiniz.
- Mavic 2 Pro ve Mavic 2 Zoom, ya da kısaca Mavic 2 ailesi ise tam bir profesyonel kullanım aracı. Kullandıkça sizi etkileyen ve yeteneklerinizi sonuna kadar gösterebileceğiniz cihaz olan Mavic 2 ile belgesel bile çekebilirsiniz. İyi seyirler…