Dikey şarjlı süpürgeler neden popüler oldu? (HEDİYELİ)

Monitör dünyasında tazeleme hızı ve tepki süresi neden önemli? Hz ve ms değerleri neyi gösteriyor? Bu videoda 165 Hz 0,4 ms değerlerine sahip olan TUF Gaming VG27BQ eşliğinde açıklıyoruz.

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Tazeleme hızı nedir Hz ne demektir?

Tazeleme hızı monitörlerin 1 saniye içerisinde gösterebildiği kare sayısına verilen addır. Hz ise belirtilen değeri gösterir. Yani 60 Hz monitör saniyede 60 kare görüntü sunabilirken, 240 Hz monitör ise saniyede 240 kare gösterim sunabilir.

Tepki süresi ve ms nedir?

Tepki süresi monitörde yer alan piksellerin yanma süresi olarak belirtilebilir. Süre ise milisaniye, yani ms olarak ifade edilir. Oyun dünyasında 5 ms ve daha az süreli tepki süresine sahip monitörler tercih edilir. Ne kadar az o kadar iyi.

60 Hz monitörde 160 fps almak mümkün mü?

Evet. FPS, saniyedeki kare sayısı ekran kartının bir saniyede üretebildiği kare sayısını gösterir. 60 Hz tazeleme hızı sunan monitörde 160 fps değer veren bir oyunu oynamak mümkündür fakat ekran kartı saniyede 160 kareyi monitöre gönderirken monitör sadece 60 adet gösterdiği için kırılmalar meydana gelir. Bu da görüntünün düzgün olmamasını sağlar.

Bunu engellemek adına V-Sync, G-Sync ve FreeSync özellikleri devreye girer. V-Sync oyunda belirlenen maksimum kare sayısına oyunu sabitleyerek yırtılmaların ve bozulmaların olmadığı bir görüntü sunar.

G-Sync ve FreeSync ise ekran kartı ve destekleyen monitörler arasında ekran kartından gelen kare sayısını monitöre eşitleyerek hem akıcı, hem bulanıklık ve kırılmaların olmadığı sağlıklı görüntüyü sunar.

TUF Gaming VG27BQ modeli ise 2K (2560 x 144 piksel) çözünürlükte hız aşırtma ile 165 Hz tazeleme hızı 0,4 ms değerleri sunabilen özel bir monitör olarak dikkat çekiyor.

G-Sync uyumlu olan VG27BQ, ASUS Çok Düşük Hareket Bulanıklığı Senkronizasyonu (ELMB SYNC) desteğiyle bulanıklıkları da ortadan kaldırarak size sadece oyun keyfi sürmeyi vadediyor.

Artı bir özelliği olarak HDR desteğine de sahip olan monitörde, destekleyen oyunlarda çok daha zengin renklerin olduğu canlı bir görüntü yakayalayabilirsiniz.