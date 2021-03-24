Pfizer – BioNTech üretimi ilk 1.4 milyon doz aşı ülkemize giriş yaptı!

Covid-19 salgını, aşılama oranlarına bağlı olarak İsrail ve Şili gibi ülkelerde hızını azaltmış olsa da; ülkemizde kaldırılan kısıtlamalar neticesinde artarak devam ediyor. Buna ek olarak; gerekli sürü bağışıklığını sağlamak için Türkiye olarak hala çok gerideyiz. Halka uygulanacak olan 1.4 milyon dozluk ilk parti Pfizer – BioNTech aşısı da, gün itibariyle ülkemize giriş yaptı. Ülkemizde, toplum sağlığını koruyabilmek amacıyla yürütülen aşı kampanyasına Sinovac şirketinin CoronaVac aşısına ek olarak; Pfizer – BioNTech üretimi ilk aşılar da yakın zamanda dahil olacak.

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Sağlık Bakanı Sn. Fahrettin Koca, ülkemize ulaşan aşıların önümüzdeki haftadan itibaren vatandaşlara vurulacağını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarına göre, 2 parti halinde 700.000 ve 750.000 doz ülkemize ulaştı. Bu aşıların 5.800 dozluk kısmı, gerekli güvenlik testlerine tabi tutulmak üzere bakanlık tarafından kontrol edilecek. Ardından, eğer aşıların toksisite gibi değerleri uygun görülürse, saklama koşullarına uygun olan merkezlere aktarılarak; sırasıgelenvatandaşlarauygulanacak. Sağlık Bakanı Sn. Fahrettin Koca’nın açıklamalarına, aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Biontech aşısı geçen hafta 5.800 doz test edilmek üzere ülkemize ulaştı. Dün ise yaklaşık 750 bin doz aşı teslim aldık. Testler ve klinik araştırma dışında ilk kez Biontech aşısı geldi. Güvenlik testleri yapılıyor ve önümüzdeki hafta sırası gelen vatandaşlarımıza uygulanacak. pic.twitter.com/ENDMpAd9rt — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 24, 2021

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