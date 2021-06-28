Sosyal medya
Ana Sayfa / Video / Oyun / PES 2021’de İSPANYA vs. HIRVATİSTAN | PES 2021 HEDİYELİ! | TCL QLED 4K C728

Oyun

PES 2021’de İSPANYA vs. HIRVATİSTAN | PES 2021 HEDİYELİ! | TCL QLED 4K C728

TCL Türkiye sponsorluğunda hazırladığımız serimize devam ediyoruz. EURO 2020 heyecanını ofis ahalisi olarak yaşayacağımız bu dönemde her maç sabahında Aydoğan karşısına birini rakip alarak PES 2021’de karşılaşmayı oynayacaklar. Aynı zamanda her videoda 1 kişiye PES 2021 hediye!

reklam
Aorus reklamı

İlginizi çekebilir; PES 2021’de BELÇİKA vs. PORTEKİZ | PES 2021 HEDİYELİ! | TCL QLED 4K C728

PES 2021’de İSPANYA vs. HIRVATİSTAN | PES 2021 HEDİYELİ! | TCL QLED 4K C728

*Bu video TCL Türkiye sponsorluğunda hazırlanmıştır.

TCL QLED 4K C728 hakkında detaylı bilgi için; https://www.tcl.com/tr/tr/products/c728/c728-65.html

Turnuvanın ikinci tur maçında Aydoğan ve Doğuş kozlarını paylaştı. TCL QLED 4K C728 serisi televizyon ile oynadığımız oyunda bakalım nasıl bir skor ortaya çıkmış. Sizler de beklentinizi yorumlar bölümünde yazmayı ihmal etmeyin!

Tüm TCL televizyonlarında “Camera Ready “ adı verilen web kamera desteği mevcut olduğunu da belirtelim. Bu sayede video konferans yapılabiliyor, P725 ve üstü tüm modellerde ise dahili mikrofon bulunuyor. Hem video konferanslarda sesli iletişim için kullanabilir, hem de Google Asistan’a “Ok Google “ dediğinizde sesli komut verebilirsiniz

*PES 2021 Hediyesi İçin*

Oyunu kazanmak için tek yapmanız gereken videoda sorduğumuz soruyu “#MARKAADI” örneğinde olduğu gibi doğru hertz değeriyle yazmanız olacak. Yarın sabah Instagram hesabımızdan duyuracağımız çekilişle kazanan arkadaşımıza oyunun kodunu ya da Steam hesabına hediye olarak verilmesini sağlayacağız.

Adventure İstanbul

Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!

Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!

Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!

Bunlar da ilginizi çekebilir

Teknolojiye olan tutkusunu Hardware Plus'ta meraklılarına aktarıyor.

Yorum yapmak için tıklayın

Yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Oyun

PES 2021’de BELÇİKA vs. PORTEKİZ | PES 2021 HEDİYELİ! | TCL QLED 4K C728

Yazan:

PES 2021'de BELÇİKA vs. PORTEKİZ | PES 2021 HEDİYELİ! | TCL QLED 4K C728

TCL Türkiye sponsorluğunda hazırladığımız serimize devam ediyoruz. EURO 2020 heyecanını ofis ahalisi olarak yaşayacağımız bu dönemde her maç sabahında Aydoğan karşısına birini rakip alarak PES 2021’de karşılaşmayı oynayacaklar. Aynı zamanda her videoda 1 kişiye PES 2021 hediye!

reklam
Aorus reklamı

İlginizi çekebilir; PES 2021’de TÜRKİYE vs. İSVİÇRE | PES 2021 HEDİYELİ! | TCL Mini LED 4K C825

PES 2021’de BELÇİKA vs. PORTEKİZ | PES 2021 HEDİYELİ! | TCL QLED 4K C728

*Bu video TCL Türkiye sponsorluğunda hazırlanmıştır.

TCL QLED 4K C728 hakkında detaylı bilgi için; https://www.tcl.com/tr/tr/products/c728/c728-65.html

Turnuvanın ikinci tur maçında Aydoğan ve Eray kozlarını paylaştı. TCL QLED 4K C728 serisi televizyon ile oynadığımız oyunda bakalım nasıl bir skor ortaya çıkmış. Sizler de beklentinizi yorumlar bölümünde yazmayı ihmal etmeyin!

Tüm TCL televizyonlarında “Camera Ready “ adı verilen web kamera desteği mevcut olduğunu da belirtelim. Bu sayede video konferans yapılabiliyor, P725 ve üstü tüm modellerde ise dahili mikrofon bulunuyor. Hem video konferanslarda sesli iletişim için kullanabilir, hem de Google Asistan’a “Ok Google “ dediğinizde sesli komut verebilirsiniz

*PES 2021 Hediyesi İçin*

Oyunu kazanmak için tek yapmanız gereken videoda sorduğumuz soruyu “TCL C728 panel yenileme hızı: #90Hz” örneğinde olduğu gibi doğru hertz değeriyle yazmanız olacak. Yarın sabah Instagram hesabımızdan duyuracağımız çekilişle kazanan arkadaşımıza oyunun kodunu ya da Steam hesabına hediye olarak verilmesini sağlayacağız.

Adventure İstanbul

Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!

Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!

Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!

Bunlar da ilginizi çekebilir
Devamını oku

Oyun

PES 2021’de İTALYA vs. AVUSTURYA | PES 2021 HEDİYELİ! | TCL QLED 4K C728

Yazan:

PES 2021'de İTALYA vs. AVUSTURYA | PES 2021 HEDİYELİ! | TCL QLED 4K C728

TCL Türkiye sponsorluğunda hazırladığımız serimize devam ediyoruz. EURO 2020 heyecanını ofis ahalisi olarak yaşayacağımız bu dönemde her maç sabahında Aydoğan karşısına birini rakip alarak PES 2021’de karşılaşmayı oynayacaklar. Aynı zamanda her videoda 1 kişiye PES 2021 hediye!

reklam
Aorus reklamı

İlginizi çekebilir; PES 2021’de TÜRKİYE vs. İSVİÇRE | PES 2021 HEDİYELİ! | TCL Mini LED 4K C825

PES 2021’de İTALYA vs. AVUSTURYA | PES 2021 HEDİYELİ! | TCL QLED 4K C728

*Bu video TCL Türkiye sponsorluğunda hazırlanmıştır.

TCL QLED 4K C728 hakkında detaylı bilgi için; https://www.tcl.com/tr/tr/products/c728/c728-65.html

Turnuvanın ikinci tur maçında Aydoğan ve Eren kozlarını paylaştı. TCL QLED 4K C728 serisi televizyon ile oynadığımız oyunda bakalım nasıl bir skor ortaya çıkmış. Sizler de beklentinizi yorumlar bölümünde yazmayı ihmal etmeyin!

*PES 2021 Hediyesi İçin*
Oyunu kazanmak için tek yapmanız gereken videoda sorduğumuz soruyu “TCL C728 ram miktarı: #XGB” örneğinde olduğu gibi doğru kontrast oranıyla yazmanız olacak. Yarın sabah Instagram hesabımızdan duyuracağımız çekilişle kazanan arkadaşımıza oyunun kodunu ya da Steam hesabına hediye olarak verilmesini sağlayacağız.

Adventure İstanbul

Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!

Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!

Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!

Bunlar da ilginizi çekebilir
Devamını oku

İnceleme

PES 2021’de TÜRKİYE vs. GALLER | PES 2021 HEDİYELİ! | TCL P8M 4K LED TV

Yazan:

PES 2021'de TÜRKİYE vs. GALLER | PES 2021 HEDİYELİ! | TCL P8M 4K LED TV

TCL Türkiye sponsorluğunda hazırladığımız yeni serimiz ile karşınızdayız. EURO 2020 heyecanını ofis ahalisi olarak yaşayacağımız bu dönemde Türkiye’nin her maçının sabahında Aydoğan karşısına birini rakip alarak PES 2021’de karşılaşmayı oynayacaklar. Aynı zamanda her videoda 1 kişiye PES 2021 hediye!

reklam
Aorus reklamı

İlginizi çekebilir; (PES 2021 HEDİYELİ!) TÜRKİYE vs. İTALYA | TCL Mini LED 4K C825

PES 2021’de TÜRKİYE vs. GALLER | PES 2021 HEDİYELİ! | TCL P8M 4K LED TV

*Bu video TCL Türkiye sponsorluğunda hazırlanmıştır.

TCL P8M 4K LED TV hakkında detaylı bilgi için; https://www.tcl.com/tr/tr/products/p8m/p8m-55.html
TCL P8M incelemesi için; https://youtu.be/59Icd8qWUp4

Not: Videoda Dolby Atmos ses desteği olarak belirtilse de doğrusu Dolby Audio olacak. Ufak bir hata yapmışız, yanlış bilgilendirme olmaması adına buradan belirtelim.

Türkiye’nin ve turnuvanın açılış maçı olan İtalya karşılaşmasında Aydoğan ve Doğuş kozlarını paylaştı. TCL P8M 4K AI serisi televizyon ile oynadığımız oyunda bakalım nasıl bir skor ortaya çıkmış. Sizler de beklentinizi yorumlar bölümünde yazmayı ihmal etmeyin!

*PES 2021 Hediyesi İçin*

Oyunu kazanmak için tek yapmanız gereken videoda sorduğumuz soruyu “TCL P8M kontrast oranı 1000:1” örneğinde olduğu gibi doğru kontrast oranıyla yazmanız olacak. Yarın sabah Instagram hesabımızdan duyuracağımız çekilişle kazanan arkadaşımıza oyunun kodunu ya da Steam hesabına hediye olarak verilmesini sağlayacağız.

HWP Ailesine KATIL’mak için; https://www.youtube.com/channel/UCyZR2GDbjO7-iBxdTH4V_IQ/join
HWP Discord; https://discord.gg/ZfEFbNAMD2
HWP Muhabbet Facebook Grubu; https://www.facebook.com/groups/HWPMuhabbet/
HWP Facebook; https://www.facebook.com/HWPtr
HWP Instagram; https://www.instagram.com/hwptr/
HWP Twitter; https://twitter.com/Hwptr
HWP Telegram; https://t.me/hwptr

Adventure İstanbul

Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!

Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!

Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!

Bunlar da ilginizi çekebilir
Devamını oku

HWP Podcast

Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.

Apple PodcastsSpotifyGoogle PodcastsKarnaval