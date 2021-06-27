Oyun
PES 2021’de BELÇİKA vs. PORTEKİZ | PES 2021 HEDİYELİ! | TCL QLED 4K C728
TCL Türkiye sponsorluğunda hazırladığımız serimize devam ediyoruz. EURO 2020 heyecanını ofis ahalisi olarak yaşayacağımız bu dönemde her maç sabahında Aydoğan karşısına birini rakip alarak PES 2021’de karşılaşmayı oynayacaklar. Aynı zamanda her videoda 1 kişiye PES 2021 hediye!
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PES 2021’de BELÇİKA vs. PORTEKİZ | PES 2021 HEDİYELİ! | TCL QLED 4K C728
*Bu video TCL Türkiye sponsorluğunda hazırlanmıştır.
TCL QLED 4K C728 hakkında detaylı bilgi için; https://www.tcl.com/tr/tr/products/c728/c728-65.html
Turnuvanın ikinci tur maçında Aydoğan ve Eray kozlarını paylaştı. TCL QLED 4K C728 serisi televizyon ile oynadığımız oyunda bakalım nasıl bir skor ortaya çıkmış. Sizler de beklentinizi yorumlar bölümünde yazmayı ihmal etmeyin!
Tüm TCL televizyonlarında “Camera Ready “ adı verilen web kamera desteği mevcut olduğunu da belirtelim. Bu sayede video konferans yapılabiliyor, P725 ve üstü tüm modellerde ise dahili mikrofon bulunuyor. Hem video konferanslarda sesli iletişim için kullanabilir, hem de Google Asistan’a “Ok Google “ dediğinizde sesli komut verebilirsiniz
*PES 2021 Hediyesi İçin*
Oyunu kazanmak için tek yapmanız gereken videoda sorduğumuz soruyu “TCL C728 panel yenileme hızı: #90Hz” örneğinde olduğu gibi doğru hertz değeriyle yazmanız olacak. Yarın sabah Instagram hesabımızdan duyuracağımız çekilişle kazanan arkadaşımıza oyunun kodunu ya da Steam hesabına hediye olarak verilmesini sağlayacağız.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
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Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Oyun
PES 2021’de İTALYA vs. AVUSTURYA | PES 2021 HEDİYELİ! | TCL QLED 4K C728
TCL Türkiye sponsorluğunda hazırladığımız serimize devam ediyoruz. EURO 2020 heyecanını ofis ahalisi olarak yaşayacağımız bu dönemde her maç sabahında Aydoğan karşısına birini rakip alarak PES 2021’de karşılaşmayı oynayacaklar. Aynı zamanda her videoda 1 kişiye PES 2021 hediye!
İlginizi çekebilir; PES 2021’de TÜRKİYE vs. İSVİÇRE | PES 2021 HEDİYELİ! | TCL Mini LED 4K C825
PES 2021’de İTALYA vs. AVUSTURYA | PES 2021 HEDİYELİ! | TCL QLED 4K C728
*Bu video TCL Türkiye sponsorluğunda hazırlanmıştır.
TCL QLED 4K C728 hakkında detaylı bilgi için; https://www.tcl.com/tr/tr/products/c728/c728-65.html
Turnuvanın ikinci tur maçında Aydoğan ve Eren kozlarını paylaştı. TCL QLED 4K C728 serisi televizyon ile oynadığımız oyunda bakalım nasıl bir skor ortaya çıkmış. Sizler de beklentinizi yorumlar bölümünde yazmayı ihmal etmeyin!
*PES 2021 Hediyesi İçin*
Oyunu kazanmak için tek yapmanız gereken videoda sorduğumuz soruyu “TCL C728 ram miktarı: #XGB” örneğinde olduğu gibi doğru kontrast oranıyla yazmanız olacak. Yarın sabah Instagram hesabımızdan duyuracağımız çekilişle kazanan arkadaşımıza oyunun kodunu ya da Steam hesabına hediye olarak verilmesini sağlayacağız.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
İnceleme
PES 2021’de TÜRKİYE vs. GALLER | PES 2021 HEDİYELİ! | TCL P8M 4K LED TV
TCL Türkiye sponsorluğunda hazırladığımız yeni serimiz ile karşınızdayız. EURO 2020 heyecanını ofis ahalisi olarak yaşayacağımız bu dönemde Türkiye’nin her maçının sabahında Aydoğan karşısına birini rakip alarak PES 2021’de karşılaşmayı oynayacaklar. Aynı zamanda her videoda 1 kişiye PES 2021 hediye!
İlginizi çekebilir; (PES 2021 HEDİYELİ!) TÜRKİYE vs. İTALYA | TCL Mini LED 4K C825
PES 2021’de TÜRKİYE vs. GALLER | PES 2021 HEDİYELİ! | TCL P8M 4K LED TV
*Bu video TCL Türkiye sponsorluğunda hazırlanmıştır.
TCL P8M 4K LED TV hakkında detaylı bilgi için; https://www.tcl.com/tr/tr/products/p8m/p8m-55.html
TCL P8M incelemesi için; https://youtu.be/59Icd8qWUp4
Not: Videoda Dolby Atmos ses desteği olarak belirtilse de doğrusu Dolby Audio olacak. Ufak bir hata yapmışız, yanlış bilgilendirme olmaması adına buradan belirtelim.
Türkiye’nin ve turnuvanın açılış maçı olan İtalya karşılaşmasında Aydoğan ve Doğuş kozlarını paylaştı. TCL P8M 4K AI serisi televizyon ile oynadığımız oyunda bakalım nasıl bir skor ortaya çıkmış. Sizler de beklentinizi yorumlar bölümünde yazmayı ihmal etmeyin!
*PES 2021 Hediyesi İçin*
Oyunu kazanmak için tek yapmanız gereken videoda sorduğumuz soruyu “TCL P8M kontrast oranı 1000:1” örneğinde olduğu gibi doğru kontrast oranıyla yazmanız olacak. Yarın sabah Instagram hesabımızdan duyuracağımız çekilişle kazanan arkadaşımıza oyunun kodunu ya da Steam hesabına hediye olarak verilmesini sağlayacağız.
HWP Ailesine KATIL’mak için; https://www.youtube.com/channel/UCyZR2GDbjO7-iBxdTH4V_IQ/join
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Oyun
TÜRKİYE’DEKİ OYUNCUNUN YÜZÜ GÜLER Mİ? | Ne olacak böyle?
Kripto para madenciliği, ekran kartı fiyatları, GeForce Now hizmeti, internet fiyatları, konsollar ve oyunlar derken oldukça zorlu bir dönemdeyiz. Türkiye’de oyuncu olmak bir yana, oyun oynamak isteyenleri bile çok zor aşamalar bekliyor.
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TÜRKİYE’DEKİ OYUNCUNUN YÜZÜ GÜLER Mİ? | Ne olacak böyle?
Peki ne olacak böyle? Bu sefer bir incelemeden ziyade, oyuncunun halini ve yaşadıklarını paylaşmak istedik. Lütfen sizler de düşüncelerinizi yorumlar bölümünde aktarmayı unutmayın.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
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PES 2021’de BELÇİKA vs. PORTEKİZ | PES 2021 HEDİYELİ! | TCL QLED 4K C728
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