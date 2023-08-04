Bilgi Teknolojileri alanında uzmanlaşmış nitelikli adayları bulmak ve ekibe dahil etmek, işe alım sürecindeki en büyük zorlukların başında geliyor. İşe alım süreçlerinin uzaması, adayların ilgisini ve motivasyonunu azaltırken, en iyi adayların başka fırsatlar aramaya yönelmesine neden oluyor. Bu zorluğu aşabilmek için proaktif bir yaklaşım benimsemek ve esnek bir işe alım stratejisi oluşturmak büyük önem taşıyor.

İşe alımlarda uzmanlık farkı

Günümüzde birçok teknoloji şirketi, nitelikli ve verimli bir BT çalışanı bulabilmek için insan kaynakları birimlerinde ChatGPT gibi yapay zekâ programlarını kullanmaya yöneliyor. Yapay zekanın verimliliği artırırken maliyetleri düşürmek gibi avantajlarına karşın, sonuçları doğru şekilde anlamak ve yorumlamak için yine İK profesyonellerine görev düşüyor. İK uzmanlarının deneyimleri ve gözlem yetenekleri, doğru karar alma konusunda daha etkili oluyor.

BT alanına özel danışmanlık hizmeti

Türkiye’nin ilk bulut bilişim firması olan PEAKUP, işe alımlarda BT alanında uzmanlaşmış kadrosuyla aranan pozisyona uygun, alanına yönelik teknik mülakatlar yaparak en doğru adayı bulmayı sağlayan işe alım çözümü sunuyor. Aranan yetkinlikteki BT çalışanları, alanında profesyonel kişilerle hazırlanan en doğru mülakat sistemiyle yetenek havuzundaki adaylardan seçiliyor. İşten ayrılma veya benzeri risklere karşı güvence vererek, zaman ve bütçe kaybını en aza indirerek kadronuza en uygun profil yerleştiriliyor.

PEAKUP Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Toprakçı, Türkiye’de, özellikle teknoloji şirketleri olmak üzere, teknolojiyle ilgili herhangi bir kuruluşun en büyük ihtiyaçlarından birinin, nitelikli ve verimli bir BT çalışanının istihdamı olduğunu belirterek, “Bugün iş dünyasında, teknik alandaki özgeçmişlerin azlığı nedeniyle aranılan BT çalışanını bulmak zahmetli ve maliyetli bir sürece dönüşmüş durumda. Şirketlerin en doğru profili bulmak amacıyla insan kaynaklarını otomatize etmeleri ve zaman kaybını en aza indirmek üzere BT alanına özel danışmanlık hizmeti almaları önemli. PEAKUP olarak, sektördeki geniş deneyim ve bilgi birikimimiz doğrultusunda en doğru adayın bulunmasını sağlayan bir işe alım çözümü sunuyoruz. Şirketlerin ihtiyacı olan BT çalışan profillerine ulaşmalarına ve ekiplerine dahil etmelerine

destek oluyoruz. Böylece yanlış istihdamın önüne geçerken, zaman ve bütçe kaybını da azaltıyoruz” diye konuştu.