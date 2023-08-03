Türkiye’nin öncü fintek şirketi Paynet hız kesmiyor. Paynet, 2023 yılının ilk 6 ayında da işlem hacmini, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 178 artırdı. Şirketin bu yılın ilk 6 ayındaki ortalama işlem tutarı ise geçen yılın ilk 6 ayına göre 6 kat arttı.

Paynet’in yeni ürünlerindeki gelişim dikkat çekici

PayPOS işlem hacmi 2023’ün ilk 6 ayında, 2022 yılının toplamında yapılan işlem hacmini neredeyse ikiye katladı

Paynet’in geçtiğimiz yıl pazara sunduğu PayPOS, NFC tabanlı Android cihazları fiziksel POS’a dönüştürerek saniyeler içinde ödeme alınmasını sağlıyor. 2023’ün ilk yarısında PayPOS işlem adedi, 2022 yılının toplamına göre yüzde 72, işlem tutarı ise yüzde 82 oranında büyüme sağladı. PayPOS’a en çok perakende, gıda, FMCG, kimya, bilişim, yapı ve beyaz eşya sektörleri ilgi gösterdi.

PayKredi’ye en çok bilişim, mobilya, küçük ev aletleri, eğitim ve yapı sektörleri ilgi gösterdi.

Paynet’in geçtiğimiz yıl pazara sunduğu diğer yenilikçi çözümü PayKredi ile üye iş yerleri kart limiti yetersiz kalan veya daha uzun vade talep eden müşterileri için alternatif bir ödeme yöntemi sunabiliyor. Paykredi 2023’ün ilk yarısında, 2022 yılının toplamına göre 3 kat daha fazla tercih edildi, işlem tutarında ise 5 kat büyüme gerçekleşti. En çok bilişim, mobilya, küçük ev aletleri, eğitim ve yapı sektörleri tarafından ilgi duyulan bu çözüm ile müşteriler, banka şubesine gitmeden, hızlı, dijital, anında onaylı kredi alarak alışverişlerini tamamlayabildiler.

Yılın ilk yarısında bu performansını yenilikçi ürün ve çözümlerle destekleyen Paynet, bu dönem içerisinde “Tedarikçi Ödeme” çözümünü üye iş yerlerinin kullanımına sundu. Bu çözüm ile firmalar tedarikçilerine ödemelerini taksitle yaparken, tedarikçiler ise ödemenin tamamını vade beklemeden alıyor. Tedarikçi Ödeme çözümü ile firmalar tedarikçilerinden ürün ve hizmet alırken ödemeyi kredi kartı ile 18 aya kadar taksitlendirebiliyor, çek – senet ve vade

takibinden kurtulabiliyor. Tüm ticari kartlarla ödeme yapma imkânı da sunan bu çözümle firmalar, tek ekrandan hem tedarikçilerin hem bayilerin ödemelerini ayrı ayrı yönetip raporlayabiliyor ve nakit akışlarını kolayca yönetebiliyor. Ertürk, “Bu yıl içerisinde üye iş yerlerimize sunduğumuz çözümümüz ile tedarik zincirindeki finansal ve operasyonel zorlukları minimize etmeyi amaçladık. Özellikle servis verdiğimiz büyük ölçekli işletmeler tarafından yoğun ilgi gören Tedarikçi Ödemeleri şimdiden toplam işlem hacmimizde yüzde 2,5’a yakın bir paya ulaştı. Bu yıl sonunda bu oranın yüzde 5’ler seviyesine ulaşmasını bekliyoruz” dedi.

“Üye iş yeri sayımız her geçen gün artıyor”

Paynet Genel Müdürü Onur Ertürk, “2023 yılına yüzde 100’ün üzerinde büyüme hedefiyle girdik. Bu hedef doğrultusunda yılın ilk yarısında yeni ürün ve çözümlerimizle şirketlerin en büyük finansal destekçisi olmaya devam ettik. Yılın ilk yarısında maalesef hepimizi derinden üzen deprem felaketinin yanı sıra faiz, kur volatilitesi, hızla artan enflasyon gibi ekonomik aktivite içerisinde karar alma süreçlerini zorlaştıran ve ticareti olumsuz etkileyen faktörler oluştu. Buna rağmen hedeflerimizi beklentilerimizin üzerinde gerçekleştirmeyi başardık. Bu başarımızın ve büyümede rekorlar kırmamızın en büyük nedeni “deneyim odaklı” bir şirket olmamız. Bunun da karşılığını üye iş yeri sayımızın her geçen gün artması ile alıyoruz. Paynet olarak işletmelerin ürün ve hizmetlerini daha kolay pazarlayabilmesi için alternatif finans kanalları yaratmaya devam ediyoruz. Son tüketicilerin yanı sıra, işletmeler için de finansal alternatifler geliştirmeye başladık. Bununla birlikte bankalarla ve farklı teknoloji firmaları ile iş birliktelikleri yapıyoruz. Görüştüğümüz, fikri olgunlaştırdığımız, imza aşamasında olduğumuz markalar var. Yılın ikinci yarısında Ticari Kredi (B2B kredi) ile işletmeler arasındaki ticaretin sürdürülebilirliği için yeni bir çözüm sunacağız. Yakın zaman önce lisans genişletme için başvuru yaptığımız açık bankacılık hizmeti ile ürün yelpazemizi daha da genişleteceğiz. Bu sayede ödemelerinin dijitalleştirilmesinin yanı sıra işletmelerin hangi bankada olursa olsun tüm hesaplarını tek bir noktadan izleyebileceği, hesaplar arası hızlı ve zahmetsiz şekilde para transferi yapabileceği, nakit akışlarını kolayca yönetebileceği ve onların Muhasebe/ERP uygulamalarıyla entegre edilebilecek çözümlerimizle üye iş yerlerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz” dedi.