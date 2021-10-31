PAX South Fuarı Belirsiz Bir Süreyle İptal Edildi

PAX fuarlarının organizatörleri, PAX South fuarının öngörülebilir bir gelecekte yeniden yapılmayacağını açıkladı.

PAX oyun fuarlarının düzenleyici firması ReedPOP dün yaptığı açıklama ile PAX South fuarının belirsiz süreyle iptal edildiğini duyurdu. Fuarın yeniden ne zaman yapılacağı ile ilgili de herhangi bir plan bulunmuyor. Organizatörler, fuarın iptal sebebini fuarın yeterli büyümeye ulaşmaması ve covid-19 pandemisi olarak gösterdi.

We have made the difficult decision to bring PAX South to an end for the foreseeable future. See the full statement below: pic.twitter.com/hW8J6wBzxb — PAX (@pax) October 29, 2021

ReedPOP tarafından PAX South katılımcılarına gönderilen ve sonrasında resmi PAX Twitter sayfasında paylaşılan duyuruda diğer PAX fuarları yeterli büyümeyi gösterirken PAX South’un bunu sağlamadığı söylendi. ReedPOP ve PAX organizatörlerinin ortak olarak yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“2004 yılında ilk PAX etkinliği düzenlendiğinde, biz etkinliğe en fazla yüz yerel kişinin gelmesini bekliyorduk,” “En çılgın hayallerimizde bile 3000 kişilik tutkulu hayran kitlesinin katılım sağlamasını beklememiştik, veya dünya çapında beş şehirde gerçekleştirilen bir fuara dönüşmeyi ummuyorduk. Diğer tüm etkinliklerimiz yüzlerce binlerce katılımcı çekerek büyürken, PAX South genişleyemedi. Ve bir açıdan bakıldığında 2015 yılında açıldığı ilk etkinlikten bu yana kendisini farklılaştıramadı.”

Açıklamada bildirildiği gibi, PAX South 2015 yılında başlamıştı. İlk etkinlik de San Antonio’da yapılmıştı. Daha küçük bir prodüksiyona sahip olan etkinlik, ReedPOP’un resmi internet sitesinde bağımsız bir havada geçen pratik bir gösteri olarak tanımlanıyordu. Sonuçta, etkinlik her zaman PAX gösterilerinin en küçüğü olarak kaldı. Ve PAX East gibi daha popüler etkinliklere göre daha az katılımcı getirdi ve büyük dağıtımcı şirketleri çekemedi.

Covid-19 pandemisinin sebep olduğu bazı sorunların devam etmesi ve yeterli büyümeyi sağlayamamasının sonucunda ReedPOP zor bir karar vererek gelecekteki PAX South etkinliklerini öngörülebilir bir gelecek için bitirdiğini duyurmuş oldu.

Açıklamada kullanılan dile dikkatli bakıldığında ise ReedPOP açık kapı bırakmış gibi gözüküyor. Yani PAX South etkinliğinin belki başka bir formda veya durumda da olsa geri dönme ihtimali de mevcut. Yine de bu haber sebebiyle bir çok küçük geliştirici ve hayranlar hayal kırıklığına uğradı. Çünkü PAX South kendi haline küçük bir etkinlikti ve küçük geliştiriciler için de önemli bir duyuru kapısıydı. Bir çok katılımcı için de PAX South, büyük oyunculuk fuarlarına ve PAX etkinliklerine yakın olan ve daha ucuz bir alternatifti.