PAX South Fuarı Belirsiz Bir Süreyle İptal Edildi

PAX fuarlarının organizatörleri, PAX South fuarının öngörülebilir bir gelecekte yeniden yapılmayacağını açıkladı.

PAX oyun fuarlarının düzenleyici firması ReedPOP dün yaptığı açıklama ile PAX South fuarının belirsiz süreyle iptal edildiğini duyurdu. Fuarın yeniden ne zaman yapılacağı ile ilgili de herhangi bir plan bulunmuyor. Organizatörler, fuarın iptal sebebini fuarın yeterli büyümeye ulaşmaması ve covid-19 pandemisi olarak gösterdi.

We have made the difficult decision to bring PAX South to an end for the foreseeable future. See the full statement below: pic.twitter.com/hW8J6wBzxb

— PAX (@pax) October 29, 2021