Oyun
PAX Avustralya iptal edildi! Yerine internet üzerinden bir gösteri yapılacak
PAX Avustralya artık insanların bizzat gidebildiği bir etkinlikten ziyade internet üzerinden yapılan bir fuar olacak. Avustralya’da covid vakalarının yeniden artmaya başlaması bu kararın alınmasında etkili oldu. PAX Avustralya, hem ülkede hem de dünya çapında gerçekleşen en önemli oyun fuarlarından bir tanesi olma özelliği taşıyor.
Fiziksel bir fuar olarak yapılan etkinlik yerini yalnızca online olarak yapılan bir etkinliğe bırakıyor. 2021’in ikinci yarısında da fiziksel etkinliklerin sayısının azalması anlaşılabilir şekilde bir çok oyuncuda hayal kırıklığı yaratıyor ve endişeler daha çok fiziksel fuarlar üzerinde toplanıyor. Avustralya’da artış gösteren COVID-19 Delta varyantı rakamları etkinliğin iptalinde yaşanan tek engel değil. Bunun yanında 2021’in kalanında etkili olacak global çapta uygulanan kısıtlayıcı politikalar sebebiyle çoğu tedarikçinin uluslararası müşterilerini PAX Avustralya’da temsil etmesinde karşı karşıya kaldıkları problemler de etkinliğin iptal edilmesindeki en önemli sebeplerden biri.
An update on PAX Aus 2021 pic.twitter.com/xnq2Hwu7nA
— PAX Australia (@PAXAus) August 10, 2021
2020 yılında da yaşandığı gibi PAX East gibi tüm PAX fuarları, PAX Online ismi altında toplanmış ve yalnızca internet üzerinden olacak şekilde planlamıştı. Bundan sonra da PAX Online’a geçişin diğer PAX fuarları için de temelli olacağı düşünülüyor.
Olaya Avustralyalı bakış açısından bakıldığında bu anlaşılabilir şekilde hassas bir hareket. Avustralya’nın başkenti Sydney’de Ekim ayına kadar bitmesi beklenmeyen salgın ülkedeki herkesin fuara katılmasını engelliyordu. Bu da merkezlerini Sydney’de ve civarında konuşlandırmış olan birçok önemli oyun dağıtımcısını kapsıyor.
İptal kararı, PAX Avustralya’yı organize eden şirket Reedpop’un PAX Avustralya’nın fiziksel olarak yapılabileceğini söylemesinin ardından 5 ay sonra geldi. O zamanlardaki COVID-19 vaka sayılarının düşük olması sebebiyle yine de önlemleri elden bırakmamak adına fuarın günlük 10 bin katılımcıyla sınırlandırılması ve oturumlar arasına zaman aralıkları koyulması planlanarak fuarın gerçekleşebileceği düşünülüyordu.
PAX’tan gelen bu karar, aynı zamanda New York’ta gerçekleşen etkinliğin Avustralya çapında farklı yerlerde gerçekleşen bir kopyası olan Oz Comic-Con fuarının Brisbane 2021 etkinliğini sınırsız olarak ve Sydney etkinliğini de 23-24 Ekim’e ertelemesinin ardından geldi. Oz Comic-Con’dan gelen açıklamada şu ifadeler yer almıştı:
“Aşırı derecede üzgünüz ancak kısıtlamaların azaltılması garanti edilmediği sürece elimizde fazla bir seçenek yok. Düşüncelerimiz, ister iş, ister kişisel sebeplerle olsun, karantina altındaki veya bunun sonucundan kötü şekilde etkilenen herkesle birlikte. Bunun üstesinden geleceğiz.”
We are incredibly disappointed but without guaranteed easing of restrictions, we are left with little choice. For everyone in lockdowns or suffering as a result, whether that be with regards to business or personal reasons, our thoughts are with you, we will get through this. pic.twitter.com/zWbAbBuKV9
— Oz Comic-Con (@OzComicCon) August 4, 2021
PAX Avustralya, Mart ayında ülkelerin sınırı kapatmasından veya covid kısıtlamalarından dolayı istenilen her bileti iade alacaklarını duyurmuştu. Bir bir azalan fiziksel etkinlikler covidden bağımsız olarak temelli olarak online platformlara geçişini sürdürebilir.
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Oyun
PUBG: Battlegrounds Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu!
Battle Royale konseptinin lideri PUBG: Battlegrounds, kısa süreliğine ücretsiz oldu. PUBG’yi ücretsiz deneyimleme fırsatını kaçırmayın.
2017 yılında Battle Royale konseptiyle karşımıza çıkan ve birçok oyuncunun sevgisini kazanan PUBG, oyunu deneyimlemek isteyenlere özel bir etkinlik başlattı. PUBG yetkilileri oyunu deneyimlemek isteyenler için PUBG’yi kısa süreliğine Steam‘de ücretsiz hale getirdi. Gelin haberin detaylarına bakalım.
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İçindekiler
PUBG kısa süreliğine Steam’de ücretsiz!
Çıkış yaptığı günden bu yana popülerliğini koruyan PUBG, son dönemde hem kendi adına hem oyuncular adına birçok faaliyette bulundu. Geçtiğimiz hafta isim değişikliğine giden PUBG, 2017’den beri PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS olan ismini PUBG: Battlegrounds olarak değiştirdi. Piyasada “PUBG” kısaltması ile anılan oyun, adının başına resmi olarak PUBG etiketini ekledi diyebiliriz. Şimdi ise oyuncular için bir etkinlik başlatan PUBG yetkilileri, oyunu ücretsiz deneyimleme imkanı sunuyor.
PUBG yetkilileri, 10 Ağustos – 16 Ağustos tarihleri arasında oyunu ücretsiz oynanabilir hale getirdiler. Steam‘de başlatılan bu etkinlik 16 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Oyuncular PUBG’yi o tarihe kadar ücretsiz indirip oynayabilecek. Ancak bu bir deneme etkinliği olduğu için 16 Ağustos’ta oyun kütüphanenizden silinecek. Ama belki oyunu deneyimleyenler için bir indirim kampanyası da başlatılabilir.
Siz de oyunu şimdi ücretsiz olarak deneyimlemek istiyorsanız buraya tıklayarak PUBG: Battlegrounds‘ın Steam sayfasına gidip oyunu hemen indirebilirsiniz. Ayrıca aşağıdan sisteminizin oyuna yeterli olup olmadığını da kontrol edebilirsiniz.
PUBG: Battlegrounds minimum sistem gereksinimleri!
- İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 – 64-bit
- İşlemci: Intel Core i5-4430 / AMD FX-6300
- RAM: 8GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 2GB / AMD Radeon R7 370 2GB
- DirectX: 11
- Depolama: 40GB kullanılabilir alan
PUBG: Battlegrounds önerilen sistem gereksinimleri!
- İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 – 64-bit
- İşlemci: Intel Core i5-6600K / AMD Ryzen 5 1600
- RAM: 16GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB / AMD Radeon RX 580 4GB
- DirectX: 11
- Depolama: 50GB kullanılabilir alan
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Oyun
Steam Deck, bazı oyunları büyük ekranlarda oynatamayabilir!
Valve’in yakın bir tarihte duyurduğu Nintendo Switch benzeri el konsolu Steam Deck kullanıcılara bazı sorunlar yaşatabilir. Steam Deck aynı Nintendo Switch gibi isterseniz elinizde isterseniz dock ünitesine bağlayarak TV ve monitörde Steam oyunlarınızı oynayabileceğiniz bir el konsolu. Yalnız Steam Deck henüz piyasaya sürülmemiş olsa da cihaz ile ilgili öğrenilen bazı detaylar kafalarda soru işareti bırakıyor. Bunlardan bir tanesi de bir Valve çalışanının açıklamasıyla öğrendiğimize göre Steam Deck, dock ünitesine bağlandığı zaman herhangi bir performans artışı almayacak. Bu durumun da özellikle büyük ekranlı 4K televizyonlarda bazı sorunlara yol açabileceği düşünülüyor.
Valve’den Greg Coomer’ın PC Gamer’a verdiği röportajda açıkladığına göre Steam Deck’in geliştirme ve tasarım aşamalarında cihaza bir “yüksek güç modu” eklenmesi düşünülmüş. Ancak şirket bunu reddetmiş. Coomer şu sözlerle duruma açıklık getirdi:
“…Tüm şartları göz önünde bulundurduğumuzda cihazın dock üzerinde veya elde kullanım durumuna dayanarak cihazı modifiye etmemenin aslında daha iyi olabileceğini düşündük,”
“Cihazın daha fazla kullanılacağını düşündüğümüz mobil durumunda kullanımına daha fazla öncelik vermek istedik ve buna odaklanırken cihazın AAA oyunlarda iyi kare saniye oranlarında düzgün çalışacağı bir sınırı belirlememiz gerekti. Yüksek çözünürlüklerdeki dock senaryosunu da takip edip geliştirmeyi doğru bulmadık. Biz sadece daha basit bir tasarım hedefiyle yola çıktık ve buna öncelik verdik.”
Valve’in önceki röportajlarından biliyoruz ki şirket, Steam Deck üzerinde olabilecek en fazla oyunu en az 30 fps ile oynatabilmek için bir çok test gerçekleştirdi. Şirkete göre de bir çok oyunda bu hedefi tutturuyorlar ve hatta geçiyorlar. Ancak bunlar cihazın taşınabilir modunda, oyunlar 800p çözünürlükte çalışırken geçerli. Steam Deck’i dock’a yerleştirerek cihazı 1080p televizyona veya yüksek çözünürlüklü bir monitöre bağlamak normalde olduğundan daha fazla güç gerektirecektir. Eğer dock bunu sağlamayacak ise bazı üst seviye oyunlar bu ekranlarda performans sorunları yaşayabilir.
The "30 FPS target" refers to the floor of what we consider playable in our performance testing; games we've tested and shown have consistently met and exceeded that bar so far. There will also be an optional built-in FPS limiter to fine-tune perf vs. battery life.
— Pierre-Loup Griffais (@Plagman2) July 25, 2021
Steam Deck sabit kullanılacak bir konsol değil tabi ki. Ancak bu cihaz PC oyunlarını oynatıyor. Dolayısıyla bazı oyuncular oyun içerisindeki bazı çözünürlük ve görsel ayarları bilgisayarlarındaki gibi yapmak isteyeceklerdir. Bu yüzden Control gibi oyunlar yapılan erken testlere göre performans sorunları yaşadığı ve 4K televizyonlarda durumun daha da kötü olduğu söylendiği için oyuncuların performansı arttırmak adına bazı ayarları kısması gerekebilir. Control, yeni nesil konsolları, güçlü bilgisayarları bile zorlayan bir oyun. Dolayısıyla Control gibi oyunlar yerine daha az grafik ihtiyacı duyan oyunların bu cihazda sorunsuz çalışacağını varsaymak doğru olabilir. Eğer ki bu cihazı sabit bir konsol olarak kullanmayı ve yüksek grafikli oyunları büyük ekranlarda çalıştırmayı düşünüyorsanız cihazın oyun testlerini izlemeden satın almamanızı öneririz.
Steam Deck’in ayrıntıları geçtiğimiz ayın içerisinde duyuruldu. İlk bakışta Nintendo Switch’i andıran konsol teknik detaylarına inildiği zaman bazı noktalarda ayrışmaya başlıyor. Çip konusunda AMD ile anlaşan Valve, cihazda Zen 2 mimarili bir işlemci ile RDNA 2 mimarili bir grafik işlemcisi kullanıyor. Ve cihazda 16 GB RAM bulunuyor. 7 inç ekrana sahip olan Steam Deck 1200’e 800 çözünürlükte görüntü veriyor. Valve’in açıkladığına göre batarya ömrü tam şarjdan itibaren 7-8 saat sürecek. Arka planında Linux çalıştıran cihaz aslında küçük bir bilgisayar olma özelliği taşısa da ana amacı Steam oyunlarını çalıştırmak olacak. Yine de Steam’deki tüm oyunları da desteklemediğini belirtmek gerek. Cihaz klavye fare desteği de sunacak.
Steam Deck üç farklı model ve fiyat ile piyasaya çıkacak. Giriş modelinde 64 GB hafıza olacak ve fiyatı 400 dolar olarak açıklandı. Orta seviye modelde daha hızlı 256 GB bir SSD yer alacak ve fiyatı 530 dolar’dan satışa çıkacak. En pahalı model ise 650 dolar olacak ve 512 GB’lık bir SSD bulunduracak. Dock’u cihaz ile birlikte verilmeyecek ve ayrı satın alınması gerekecek. Ancak bugün itibariyle dock’un fiyatının ne olacağı ve ne zaman ön satışa açılacağı bilinmiyor. Steam Deck ise ilk müşterilerine Aralık ayında gönderilmeye başlanacak. Valve’in uyarısına göre de yeni ön sipariş verenler 2022’den önce cihazı alamayacaklar.
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