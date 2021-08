PAX Avustralya iptal edildi! Yerine internet üzerinden bir gösteri yapılacak

PAX Avustralya artık insanların bizzat gidebildiği bir etkinlikten ziyade internet üzerinden yapılan bir fuar olacak. Avustralya’da covid vakalarının yeniden artmaya başlaması bu kararın alınmasında etkili oldu. PAX Avustralya, hem ülkede hem de dünya çapında gerçekleşen en önemli oyun fuarlarından bir tanesi olma özelliği taşıyor.

Fiziksel bir fuar olarak yapılan etkinlik yerini yalnızca online olarak yapılan bir etkinliğe bırakıyor. 2021’in ikinci yarısında da fiziksel etkinliklerin sayısının azalması anlaşılabilir şekilde bir çok oyuncuda hayal kırıklığı yaratıyor ve endişeler daha çok fiziksel fuarlar üzerinde toplanıyor. Avustralya’da artış gösteren COVID-19 Delta varyantı rakamları etkinliğin iptalinde yaşanan tek engel değil. Bunun yanında 2021’in kalanında etkili olacak global çapta uygulanan kısıtlayıcı politikalar sebebiyle çoğu tedarikçinin uluslararası müşterilerini PAX Avustralya’da temsil etmesinde karşı karşıya kaldıkları problemler de etkinliğin iptal edilmesindeki en önemli sebeplerden biri.

2020 yılında da yaşandığı gibi PAX East gibi tüm PAX fuarları, PAX Online ismi altında toplanmış ve yalnızca internet üzerinden olacak şekilde planlamıştı. Bundan sonra da PAX Online’a geçişin diğer PAX fuarları için de temelli olacağı düşünülüyor.

Olaya Avustralyalı bakış açısından bakıldığında bu anlaşılabilir şekilde hassas bir hareket. Avustralya’nın başkenti Sydney’de Ekim ayına kadar bitmesi beklenmeyen salgın ülkedeki herkesin fuara katılmasını engelliyordu. Bu da merkezlerini Sydney’de ve civarında konuşlandırmış olan birçok önemli oyun dağıtımcısını kapsıyor.

İptal kararı, PAX Avustralya’yı organize eden şirket Reedpop’un PAX Avustralya’nın fiziksel olarak yapılabileceğini söylemesinin ardından 5 ay sonra geldi. O zamanlardaki COVID-19 vaka sayılarının düşük olması sebebiyle yine de önlemleri elden bırakmamak adına fuarın günlük 10 bin katılımcıyla sınırlandırılması ve oturumlar arasına zaman aralıkları koyulması planlanarak fuarın gerçekleşebileceği düşünülüyordu.

PAX’tan gelen bu karar, aynı zamanda New York’ta gerçekleşen etkinliğin Avustralya çapında farklı yerlerde gerçekleşen bir kopyası olan Oz Comic-Con fuarının Brisbane 2021 etkinliğini sınırsız olarak ve Sydney etkinliğini de 23-24 Ekim’e ertelemesinin ardından geldi. Oz Comic-Con’dan gelen açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

We are incredibly disappointed but without guaranteed easing of restrictions, we are left with little choice. For everyone in lockdowns or suffering as a result, whether that be with regards to business or personal reasons, our thoughts are with you, we will get through this. pic.twitter.com/zWbAbBuKV9

— Oz Comic-Con (@OzComicCon) August 4, 2021