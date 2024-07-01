İnsan kaynakları süreçlerini tek bir süper uygulama altında toplayan Passgage’in tüm stratejik iletişim çalışmaları PİAR İletişim tarafından yürütülecek. PİAR İletişim, Passgage için stratejik iletişim danışmanlığı kapsamında geniş bir hizmet yelpazesi sunacak. Marka iletişimi, medya ilişkileri, lider iletişimi, dijital PR, bayi iletişimi ve etkinlik yönetimi konularında kapsamlı destek sağlayarak Passgage’in iletişim stratejilerine güç kazandıracak.

Passgage, insan kaynakları süreçlerini tek bir süper uygulama altında toplayan bulut tabanlı bir yazılım olarak öne çıkıyor. İnsan kaynakları profesyonellerinin iş yükünü azaltmak amacıyla geliştirilen Passgage, karmaşık veriler ve uzayan excel tabloları yerine tüm süreçleri tek bir platformdan yönetme imkanı sunuyor.