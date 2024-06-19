Galaxy S24 Ultra kamera yetenekleriyle büyüleyen bir telefon olarak en iyi kameraya sahip telefonlar arasına adını yazdırmıştı. Şimdi ise Paris 2024 Olimpiyatları resmi ortağı olan Samsung, bu telefonun kamera yeteneklerini göstermek için inanılmaz bir yol seçiyor. Paris 2024 Olimpiyatları Galaxy S24 Ultra ile naklen yayınlanacak. S24 Ultra yine şaşırtmadı.

İçindekiler Paris 2024 Olimpiyatları Galaxy S24 Ultra ile Naklen Yayınlanacak

Paris 2024 Olimpiyatları Galaxy S24 Ultra ile Naklen Yayınlanacak

Samsung Electronics, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ve Olimpik Yayın Hizmetleri (OBS) ile birlikte Paris 2024 Olimpiyatları için devrim niteliğinde yayın planlarını duyurdu. Samsung Galaxy S24 Ultra‘nın gelişmiş kamera yetenekleri sayesinde, izleyiciler açılış töreni ve yelken yarışlarını daha önce hiç olmadığı kadar yakından deneyimleyecek.

Samsung, Olimpiyat Oyunlarının Resmi Akıllı Telefon ve Bilgisayar Ekipmanı ortağı olarak, gelişmiş mobil teknolojisi ve 5G bağlantısıyla izleyicilere eşsiz bir deneyim sunacak. Galaxy S24 Ultra ile çekilen görüntüler, Paris 2024’ün daha açık ve erişilebilir olma sözünü yerine getirmesine yardımcı olacak.

Açılış töreninde, Seine Nehri’nde gerçekleşecek geçit töreni sırasında 85 geminin her birine 200’den fazla Galaxy S24 Ultra yerleştirilecek. Bu cihazlarla çekilen yüksek kaliteli HDR görüntüler, Fransa’nın resmi mobil ağ sağlayıcısı Orange tarafından desteklenen özel 5G ağı üzerinden paylaşılacak ve yayınlanacak.

Samsung, aynı teknolojiyi Marsilya’daki yelken yarışlarında da kullanarak, izleyicilere sporcuların heyecanını yakından takip etme fırsatı sunacak. Samsung Electronics Mobil Deneyim İşinden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Pazarlama Müdürü Stephanie Choi, “Paris 2024’te taraftarları aksiyona daha da yaklaştıracak yüksek kaliteli görüntüler sağlamak için IOC ve OBS ile çalışmaktan onur duyuyoruz,” dedi.

OBS İcra Kurulu Başkanı Yiannis Exarchos, “Samsung’un mobil yeniliği, milyonlarca taraftarın Açılış Töreni ve yelken yarışlarının ruhunu, aksiyonunu ve duygusunu gerçek zamanlı olarak yaşamasına olanak tanıyacak,” dedi. Galaxy S24 Ultra gerçekten de kamera yetenekleri ile 2024 Olimpiyatları’na damga vuracak gibi görünüyor. Apple birçok etkinliğin iPhone’lar ile çekilmesiyle övünürken, Samsung cephesinden Apple’a tokat gibi cevap geldi.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce S24 Ultra en iyi kameralı telefon unvanını hakediyor mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!