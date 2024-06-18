Samsung, 10 Temmuz’daki Samsung Unpacked 2024 etkinliğinde yeni Galaxy katlanabilir cihazları, Galaxy Book dizüstü bilgisayar, Galaxy Buds ve Galaxy Watch giyilebilir cihazlar gibi bir dizi yeni ürünü duyuracak. Bu etkinlikte en çok merak edilen ürünler arasında Samsung Galaxy Watch 7 ve Galaxy Watch Ultra bulunuyor. Kısa süre önce sızdırılan bilgiler, Galaxy Watch 7 fiyatı gibi birçok kritik özelliği ortaya çıkardı.

Samsung Unpacked 2024 Etkinliğinde Tanıtılacak Galaxy Watch 7 Serisi Ortaya Çıktı

Samsung’un yeni Galaxy Watch akıllı saatleri, Apple Watch’ların direkt rakibi olarak konumlandırılacak. Kısa bir süre önce Galaxy Watch FE modeli tanıtılmış ve büyük ilgi görmüştü. Yeni Samsung Galaxy Watch 7 serisi de oldukça dikkat çekecek özelliklerle gelecek gibi duruyor. Galaxy Watch 7 fiyatı ile kullanıcıları şaşırtırken, özellikleriyle de birçok kişiyi memnun edecek.

Galaxy Watch 7, FCC sertifikasını aldı ve buna göre cihaz 15W kablosuz şarj desteği sunacak. Bu, Galaxy Watch 6’nın 10W şarj hızına göre önemli bir gelişme. Akıllı saat, Wi-Fi ve LTE bağlantı seçenekleriyle gelecek. Yeni 3nm Exynos çip ile güç verimliliği ve performansta %20’lik bir artış sunacak.

Depolama kapasitesi de 32GB’a yükseltilecek. Bu saatte 40mm ve 44mm boyutlar olmasını bekliyoruz. Galaxy Watch 7 fiyatı da ortaya çıkmış durumda, yazımızın ilerleyen kısımlarında fiyat ve renk seçeneklerini bulabilirsiniz. Apple Watch SE ve Apple Watch Series 9 gibi cihazlarla rekabet edecek Galaxy Watch 7 özellikleri gerçekten rekabetçi.

Tepe model olan Galaxy Watch Ultra, yalnızca 47mm boyutunda mevcut olacak. 590mAh pil kapasitesi ile standart modellere göre daha uzun pil ömrü sunan cihazda üst seviye materyaller görüyoruz. Titanyum (Grade 4) kasa ve safir kristal cam ekran ile 3,000 nit’e kadar en yüksek parlaklık gibi Apple Watch Ultra katili özellikler bu cihazda mevcut olacak.

Ultra modeli, 10ATM+ IP68 toz ve su geçirmezlik özelliğine sahip olacak. Ayrıca, yeni bir Hızlı Düğme ile belirli görevleri hızlıca yerine getirme imkanı sunacak. Ultra varyantı, hücresel bağlantı ve yalnızca Bluetooth modelleriyle piyasaya sürülecek. Galaxy Watch Ultra fiyatı da Galaxy Watch 7 fiyatı gibi rekabetçi görünüyor.

Galaxy Watch 7 Fiyatı

Samsung Galaxy Watch 7 fiyatı 299 – 310 dolar arasında olacak. Bu, Galaxy Watch 6’nın klasik versiyonuyla aynı fiyat aralığında, yani bir artış söz konusu değil. Galaxy Watch 7; Marbal Grisi, Krem Beyazı ve Orman Yeşili renklerinde satışa sunulacak. Önceki model ise Altın ve Grafit seçenekleriyle geliyordu.

Galaxy Watch Ultra Fiyatı

Samsung’un ilk Ultra markalı akıllı saati olan Galaxy Watch Ultra fiyatı da rekabetçi. Bu cihaz direkt olarak Apple Watch Ultra/Ultra 2’ye rakip olacak. Galaxy Watch Ultra fiyatı ise 699 – 710 dolar arasında değişecek. Watch Ultra, Titanyum Grisi renginde piyasaya sürülecek.

Bu yeni cihazlar, Samsung’un inovasyon ve teknolojiye olan bağlılığını bir kez daha gözler önüne seriyor. Unpacked etkinliği, teknoloji severler için büyük bir heyecan kaynağı olacak.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni Samsung akıllı saatler nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!