Paraguay Bitcoin’i yasal olarak kabul etmek için ilk adımı attı!

Elon Musk, Jack Dorsey’in Bitcoin’in kurumsal olarak benimsenmesini tartışma davetini kabul etti. Twiter CEO’su Jack Dorsey’in Bitcoin Konferansı ile ilgili tweetlerine yanıt veren Elon Musk, Dorsey’in davetini kabul etti.

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Twitter CEO’su Jack Dorsey, Bitcoin odaklı yeni topluluk “The B World”ü duyurdu. Bu duyurunun ardından Elon Musk, bazı tatsız tweetler ile Bitcoin maksimalistine yanıt verdi. Ayrıca Elon Musk, bir ampul şakasıyla da Bitcoin maksimalistleriyle alay etti.

The #bitcoin development community above all else. As more companies and institutions get into the mix, we all want to help protect and spread what makes #bitcoin open development so perfect. This day is focused on education and actions to do just that.https://t.co/5pxX1LIVVA — jack (@jack) June 24, 2021

Tesla CEO’su Elon Musk, Twitter’da tepki çeken mizah anlayışını bir kez daha sergiledi. Tesla CEO’su, bir ampulü takmak için kaç Bitcoin maksimalistine ihtiyaç olduğunu soran bir tweet attı. Musk ayrıca, Twitter CEO’su Jack Dorsey ve Ark’tan Cathie Wood’un ev sahipliği yapacağı “The B Word” CCI girişimi hakkında konuşarak “B word”un aslında “bicurious” anlamına geldiğini söyledi. Buna karşılık Dorsey, etkinlikte Musk’ın “tüm meraklarını” paylaşabileceğini belirtti ve onu etkinliğe davet etti. Dorsey’in davetine Elon Musk’tan yeşil ışık geldi.

Bicurious? — Elon Musk (@elonmusk) June 25, 2021

For the Bitcurious? Very well then, let’s do it 😉 — Elon Musk (@elonmusk) June 25, 2021

21 Temmuz’da gerçekleştirilmesi planlanan etkinlikte Jack Dorsey ve Elon Musk’ın yanısıra sektörün önemli isimleri yer alıyor. ARK Invest CEO’su Cathie Wood ve Blockstream CEO’su Adam Back konuşmacılar arasında bulunuyor.

Musk, bir çeyrek içinde bir Bitcoin kahramanı olmaktan bir Bitcoin kötü adamına dönüştü ve o zamandan beri trolleme çılgınlığı devam ediyor. Tüm bunlar boyunca Musk, fiyattaki yarı yarıya düşüşe rağmen Tesla’nın 1,5 milyar dolarlık Bitcoin alımını elinde tuttuğunu belirtiyor. Pek çok kişi Elon Musk’ı tatsız ve çocukça şakalarıyla nedeniyle bifobik ve homofobik olmakla suçluyor. Attığı tweetler ile kripto paranın fiyatında olağanüstü dalgalanmalar yaratan Musk’ın bugünkü ifadeleri ise şaşırtıcı bir şekilde BTC fiyatını etkilemedi.