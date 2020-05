Pac-Man Twitch’te oynanabilecek!

Quantic Dream bugün itibariyle, Detroit: Become Human, Beyond: Two Souls ve Heavy Rain için Steam çıkış tarihlerini doğruladı. Quantic Dream’in en yeni üç oyunu, Twitter’da açıklandığı kadarıyla 18 Haziran tarihinde aynı anda Steam’e gelecek.

Firma daha önce 2019 yılında Epic Game Store’da oyunları piyasaya sürmüştü. Bundan önce de üç oyun da ilk olarak PlayStation’a özel olarak duyurulmuş ve çıkış yapmıştı. Steam sayfaları üzerinde ücretsiz Demo sürümlerini de oynayabildiğimiz yapımlar, Epic Store ardından, Steam için de çıkış yapacak. Bu yılın başlarında, Quantic Dream kurucusu David Cage, stüdyonun 2020’deki hayranlar için “çok fazla sürpriz” yapacağını duyurmuştu. Anlaşıldığı kadarıyla, yeni mağaza hamleleri bahsedilen sürprizlerin bir parçası olabilir.

Steam anlık olarak, üç oyun için de henüz bir fiyat etiketlendirmesi belirtmemiş. Ancak Epic Store verilerine baktığımızda, Detroit için 142 TL, Beyond: Two Souls ve Heavy Rain içinse 70 TL’lik satış fiyatları mevcut. Steam ve Epic’in ülkemiz için kur açısından ciddi avantajlar sağladığını düşündüğümüzde, oyunların hemen hemen aynı fiyatlandırmalara sahip olacağı söylenebilir.

Firmaların artık PlayStation için oyunlar duyurarak ilerleyen günlerde, yapımlar için PC portları da yayınlaması kullanıcılar tarafından ciddi övgüler topluyor. Geçtiğimiz günlerde, BloodBorne’un PC dünyasına adım atacağını öğrenmiştik. Umuyoruz ki ileride daha fazla yapım, platform engelleri barındırmadan tüm kullanıcılar için sunulur.

Beyond: Two Souls Steam sayfası

Detroit : Become Human Steam sayfası

Heavy Rain Steam sayfası