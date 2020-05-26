Pac-Man Twitch’te oynanabilecek!

Logitech, merakla beklenen oyunculara yönelik olan mekanik özellikli G915 TKL klavyesini tanıttı. Yeni klavye, özellikleri, kompakt tasarımı ve kullanım süresiyle öne çıkıyor.

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Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve dünyayı da etkisine alan koronavirüs salgını nedeniyle insanlar evlerine kapandı. Hal böyle olunca oyunlara ve oyuncu ekipmanlarına ilgi oldukça arttı. Artan bu ilgi şirketleri de harekete geçirdi. Logitech, popüler oyuncu klavyelerinden bir tanesi olan G915’in “Tenkeyless Lightspeed” versiyonunu duyurdu.

Oyun teknolojileri ve ekipmanlarının lider markası Logitech, çıkarmış olduğu klavyenin tasarımı ile önceki nesline göre daha kompakt bir yapıya sahip olduğu görünüyor. Böylece Logitech G915 TKL, oyuncu klavyelerinin aksine kablosuz yapısı ve uzun kullanım süresi ile dikkat çekiyor.

LIGHTSPEED teknolojisi sayesinde tuş aydınlatmaları kapalı olarak günde ortalama 8 saat kullanıldığında 135 saate kadar kablosuz oyun deneyimi sunan G915 TKL, LIGHTSYNC teknolojisi ile de oyunlarla senkronize olan dinamik ve kişiselleştirilebilir bir aydınlatma sunuyor. Standart mekanik anahtarların yarısı kadar yüksekliğe sahip olan klavye, hız ve performansı artırıyor.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Logitech G915 TKL, haziran ayı itibari ile satın alınabilecek. Ancak yeni klavyenin ülkemize ne zaman geleceği konuda net bir bilgi yok. Söz konusu klavye, mekanik yapısının yanında GL Linear, GL Tactile veya GL Clicky bağlantılı versiyonlarını da satın alabiliyor. Oyun severlerin merakla bekledikleri klavye için yurt dışında 229,99 dolarlık bir fiyat etiketi belirlenmiş bulunuyor.