Epic Games, yeni geliştirmeler getirmeye hazırlanıyor!

Epic Games, GTA V‘in ücretsiz olmasından bu yana adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Firma şimdi de oyuncuları kendine çekecek başka özellikler üzerinde çalışıyor.

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Self servis iade ve mod desteği geliyor!

Epic Games, bünyesine daha fazla kullanıcı çekebilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak GTA V oyununu bedava vererek sükse yapan firma, şimdi de Steam ile olan rekabette geri kalmamak için yeni özellikler getiriyor. Bunlardan ilk olarak göze çarpan, “Self Servis İade” özelliği. Satın alınmış oyunların iadesini sağlayan bu sistem sayesinde kullanıcıların beğenmedikleri oyunları -şartlarını sağlamak kaydıyla- iade etme hakları olacak. Satın alım tarihinin 14 günü geçmemesi ve 2 saatlik oynanış süresinin aşılmaması durumunda istenilen oyunlar iade edilebilecek. Öte yandan bir diğer önemli gelişme, yine kullanıcıların yıllardır Steam‘den çıkamamasını sağlayan mod desteği-atölye özelliği. Mod yapımına uygun oyunların Steam‘de atölye üzerinden modlanabilmesi ve kullanıcıların deneyimlerinin artmasını sağlayan atölye, artık Epic Games bünyesinde de yer alacak. Bu sayede oyuncular, mod desteği olan oyunlarına istedikleri geliştirmeleri yapabilecekler.

Ayrıca, iş ortaklığı ve anahtarsız entegrasyon özelliklerini de duyuran firma, oyun dünyasında önemli bir alternatif olmaktan daha fazlasını istiyor gibi. Bant genişliği yönetimi ile de indirme hızlarının özel olarak ayarlayabileceğiniz platform, rekabette geri kalmamak için kendini geliştiriyor. Bedava oyunlardan gelinen noktada Epic Games artık önemli bir oyuncu hale geldi. Uzun zamandır gözlerin çevrildiği Steam cephesinde ise henüz bir hareketlilik yaşanmıyor. Bakalım oyuncular için önemli ve faydalı olan bu rekabette yeni neler yaşanacak hep birlikte göreceğiz.