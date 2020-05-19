Genel
Epic Games, yeni geliştirmeler getirmeye hazırlanıyor!
Epic Games, GTA V‘in ücretsiz olmasından bu yana adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Firma şimdi de oyuncuları kendine çekecek başka özellikler üzerinde çalışıyor.
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Self servis iade ve mod desteği geliyor!
Epic Games, bünyesine daha fazla kullanıcı çekebilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak GTA V oyununu bedava vererek sükse yapan firma, şimdi de Steam ile olan rekabette geri kalmamak için yeni özellikler getiriyor. Bunlardan ilk olarak göze çarpan, “Self Servis İade” özelliği. Satın alınmış oyunların iadesini sağlayan bu sistem sayesinde kullanıcıların beğenmedikleri oyunları -şartlarını sağlamak kaydıyla- iade etme hakları olacak. Satın alım tarihinin 14 günü geçmemesi ve 2 saatlik oynanış süresinin aşılmaması durumunda istenilen oyunlar iade edilebilecek. Öte yandan bir diğer önemli gelişme, yine kullanıcıların yıllardır Steam‘den çıkamamasını sağlayan mod desteği-atölye özelliği. Mod yapımına uygun oyunların Steam‘de atölye üzerinden modlanabilmesi ve kullanıcıların deneyimlerinin artmasını sağlayan atölye, artık Epic Games bünyesinde de yer alacak. Bu sayede oyuncular, mod desteği olan oyunlarına istedikleri geliştirmeleri yapabilecekler.
Ayrıca, iş ortaklığı ve anahtarsız entegrasyon özelliklerini de duyuran firma, oyun dünyasında önemli bir alternatif olmaktan daha fazlasını istiyor gibi. Bant genişliği yönetimi ile de indirme hızlarının özel olarak ayarlayabileceğiniz platform, rekabette geri kalmamak için kendini geliştiriyor. Bedava oyunlardan gelinen noktada Epic Games artık önemli bir oyuncu hale geldi. Uzun zamandır gözlerin çevrildiği Steam cephesinde ise henüz bir hareketlilik yaşanmıyor. Bakalım oyuncular için önemli ve faydalı olan bu rekabette yeni neler yaşanacak hep birlikte göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Dimensity 1000+ işlemcili iQOO Z1 tanıtıldı!
iQOO Z1 tanıtıldı. MediaTek Dimensity 1000+ işlemcili ilk telefon olarak karşımıza çıkan cihazın teknik özellikleri de belli oldu.
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iQOO Z1 teknik özellikleri ve fiyatı belli oldu!
Vivo‘nun alt firması iQOO yeni amiral gemisi telefonu Z1‘i tanıttı. MediaTek Dimensity 1000+ işlemcisi ile piyasaya çıkan ilk telefon olan iQOO Z1, bugün yapılan lansman ile (19 Mayıs 2020) tanıtıldı. Teknik özellikleri, tasarımı ve fiyatı belli olan cihaz yakında satışa çıkarılacak. iQOO Z1 aslında tam anlamıyla yepyeni bir telefon veya seri değil. Cihaz karşımıza iQOO Neo3 5G‘nin Dimensity 1000+ işlemcili versiyonu olarak çıkıyor. 6.57 inç 20:9 LCD ekran ile gelen cihaz,delikli ekran tasarımı ile bizleri karşılamakta. Ekran tam olarak 144 Hz yenileme hızı bulunuyor. Cihazda bir adet 16 MP değerinde ön kamera bulunmakta.
iQOO Z1, 6/8GB RAM, 128/256 GB depolama seçeneklerine sahip. Arka tarafta üç adet kameranın bizleri bizleri karşıladığı cihazda kameralar sırasıyla, 48 MP ana kamera, 8MP ultra geniş açı ve 2 MP makro şeklinde belirlenmiş. Multi Turbo 3.5 özelliğini de tanıtan firma, bu özellik açık iken 10 ile 12 derecelik sıcaklık düşüşü elde etmenizi sağlamayı amaçlıyor. 4500 mAh batarya kapasitesi ile bizleri karşılayan cihaz, 44W hızlı şarj desteği de sunmakta. 6 GB RAM değerine sahip olan versiyon 310 dolardan satışa sunulurken, 8 GB‘lık versiyonun fiyatı 395 dolar olarak belirlenmiş. Galaksi gümüşü ve uzay mavisi şeklinde iki renk seçeneği ile kullanıcılara sunulan cihazın, haziran ayı ile birlikte dünya genelinde satışa çıkması bekleniyor.
Genel
Iron Man’in arabası Audi E-Tron GT, test edilirken yakalandı!
Şu anda Audi‘nin ana gündemi olan E-Tron GT modeli, halka açık yollarda görüldü. Porsche‘nin test tesislerinden çıkarken yakalanan araç, halen daha tam kamuflajını koruduğu görülüyor.
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E-Tron GT konsepti, Avengers Endgame filminde Tony Stark‘ın kullandığı araç olarak görüldüğünde birçok kişinin dikkatini çoktan çekmişti. Beklenen elektrikli sedan, kardeşi Porsche Taycan ile benzer oranlara sahip ve 2018‘de tanıtılan konsept modeline oldukça yakın görünüyor.
Aracın hem ön hem de arka farları, konsepttekilere oldukça benziyor. Aracın piyasada büyük ses getirmesi adına, şirketin henüz duyurulmamış yeni teknolojilerini bu araçta sunması da bekleniyor. Bir süre önce soğuk iklimlerde test edilen E-Tron GT, daha sıcak iklimlerde test edilmeye başlandı. Hatta test araçlarından birinde Taycan’ın jantlarını kullandıkları da dikkat çeken ayrıntılar arasında.
Porsche Taycan ile kardeş olan E-Tron GT, onunla aynı platformu kullanacak. İlk başlarda 96 kWh değerinde bir bataryaya sahip olması beklenen aracın çift motora (Quattro sistemine) sahip olması, 582 beygir gücüyle 0-100 km/s hızlanmasının 3,5 saniyede olacağı iddia ediliyor.
WLTP döngüsüne göre aracın menzili 400 km civarında olacak. 350 kW hızlı şarj sistemlerine uyumluluğuyla, 20 dakika gibi bir sürede %80 batarya doluluğuna ulaşabileceği söyleniyor. Ayrıca aracın dönüşlerde çeviklik ve hassaslığını arttırmak adına arkadan direksiyon ve gerçek tork vektörleme kullanılması bekleniyor.
Audi’nin, E-Tron GT’yi Porsche Taycan ve Tesla Model S‘teki gibi birden fazla varyasyonla piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu sonbaharda E-Tron GT’nin üretim versiyonunun tanıtılması bekleniyor. Salgından önce kasım ayında düzenlenmesi beklenen Los Angeles Otomobil Fuarı‘nda tanıtılması planlanıyordu. Fakat her halükarda 2021’in ilk çeyreğinde bayilerde olacağı söyleniyor.
Aksesuar
Poco gerçek kablosuz kulaklık çıkarmaya hazırlanıyor!
Pocophone F1 ile akıllı telefon pazarında adından söz ettiren Poco, şimdi de gerçek kablosuz kulaklık çıkarmaya hazırlanıyor.
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Yeni Poco kulaklığının adını kullanıcılar belirleyecek!
Xiaomi‘nin Hindistan merkezli alt firmalarından olan Poco, çıkardığı fiyat performans telefonlarla hatırladığınız üzere adından sıkça söz ettirmişti. Pocophone F1 modeli ile ilk bizleri karşılayan firma, yeni serisi olan Pocophone F2‘yi de tanıtmıştı. Ürün yelpazesini genişletmeyi düşünen firma şimdi de gerçek kablosuz kulaklık çıkarmayı hedefliyor. Firmanın Hindistan Genel Menajeri Chandolu Manmohan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarına müjdeyi verdi. Kablosuz kulaklık çıkaracaklarını açıklayan Manmohan, isim konusunda henüz karar vermediklerini ve kullanıcılardan daha önce belirlenmiş dört olası isim arasında seçim yapmalarını istedi. Bunun dışında her hangi bir teknik özelliği bilinmeyen cihazların sadece duyurulma aşamasında olduğunu da hatırlatmak isteriz.
Hey POCO fans, couple of weeks ago we asked you which product we should bring next and you chose TWS (Earbuds). We're happy to announce that we're a step closer in making it a reality & we want your help in choosing a name for it. Vote and let's know what we should call it.
— C Manmohan (@cmanmohan) May 18, 2020
Anket sonucuna göre firmanın yeni kulaklığının ismi belirlenecek iken, isimler arasında “POCO Move Buds, Klip Buds, Pop Buds ve Funkz” yer alıyor. Fiyat performans ürünleri ile adından sıkça söz ettiren Poco firmasının bu tarz bir karar alması hayranlarında sevince neden oldu. Artık hayatımızda normaller arasına giren gerçek kablosuz kulaklıklar, sayı olarak arttıkça kullanıcılara da daha iyi seçim şansları sunabilmekte. Bakalım firma, olası yeni kulaklığı ile telefon piyasasında yarattığı etkiyi yaratabilecek mi bekleyip göreceğiz.