Hardware Plus’ta DXOMARK serisine merakla beklenen Xiaomi 12S Ultra ile devam ediyoruz. Özellikle Leica işbirliğine giden Xiaomi, 12S Ultra ile beraber tepeye oynaması beklenirken hem Huawei’nin son Leica telefonu P50 Pro’nun hem de Xiaomi’nin bir önceki Ultra modeli Xiaomi Mi 11 Ultra’nın gerisinde kalarak şaşırttı.

İlginizi çekebilir; P50 PRO’YA HARMONYOS YÜKLEDİK! | Nasıl HarmonyOS Yüklenir?

50 MP ana kamerası ve 48 MP telefoto lensi ile gelen Xiaomi 12S Ultra, aldığı 138 puan ile 5. sıradan listeye giriş yaptı. 144 fotoğraf ve 113 video puanı alan cihaz, iPhone 13 Pro Max modelini geçmeye başarırken bu yılın amiral gemilerinden ise geride kaldığı görülüyor

Peki nasıl böyle bir puan aldı? DXOMARK test merkezine göre artıları ve eksileri neler? Bu videoda aktarıyoruz.

İyi seyirler…

Xiaomi 12S Ultra kamera özellikleri

Arka kamera

50 MP, f/1.9, 26mm (ana), OIS

48 MP, f/4.1, 29mm (telefoto), OIS

48 MP, f/2.2, 13mm (ultra geniş)

Video

8K (24 fps)

4K (60 fps)

Full HD (60 fps)

HDR10+