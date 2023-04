AMD, insanlara GPU’larda daha yüksek VRAM’in neden önemli olduğunu açıklayarak oyuncuları bugün biraz üzdü diyebiliriz. “Building an Enthusiast PC” başlıklı bir blogda AMD, esas olarak iki şeyden bahseden bazı ilginç pazarlama slaytları paylaştı. İlki modern AAA başlıklarında VRAM’e olan sürekli artan talep ve ikincisi, şirketin NVIDIA GeForce tekliflerine kıyasla Radeon kartlarında nasıl daha fazla bellek sunduğudur.

AMD, Resident Evil 4 Remake, The Last of Us Part 1 ve Hogwarts Legacy gibi 4K’da çalışan ve ışın izleme etkinleştirildiğinde 11 GB’den fazla bellek ve daha fazlasını tüketen birkaç oyun örneğini sergiledi. Oyun ve bellek optimizasyonu, PC’de çok önemli bir yönü olsa da oyuncuların 1080p’de oynamak için en az 8 GB VRAM’e, 1440p için 12 GB’a ve 2160p optimum oyun için 16 GB’a ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.

Optimum 1080p oyun deneyimi için 8 GB’ın çok gerekli olduğunu ve bunun üzerindeki herhangi bir şeyin 10 GB üzeri bellek kapasitesi gerektirdiğini gördük. Bu bağlamda, AMD’nin karşı koyabileceği ancak güç ve maliyet kısıtlamaları nedeniyle yapmamaya karar verdiği RTX 4090 dışında, mevcut Radeon RX 7000 ve RX 6000 serisi NVIDIA GeForce RTX 40 ve RTX 30 serisi tekliflerine karşı iyi durduğundan AMD üst kenara sahip görünüyor.

AMD, dört ayrı pazarlama slaytında Radeon RX grafik kartlarını NVIDIA’nın GeForce RTX kartlarıyla karşılaştırıyor. RX 7900 XTX ile karşılaştırılan RTX 4080 ile başlıyoruz.

NVIDIA, 7900 XTX’te 24 GB’a karşı 16 GB VRAM’e sahip. RTX 4070 Ti, 8 GB daha fazla VRAM (12 GB’a karşı 20 GB) sunan 7900 XT ile karşılaştırılıyor.

RTX 3080 10 GB, RX 6950 XT ve 6900 XT ile karşılaştırılıyor. Son olarak, RX 6800 XT 16 GB ile RTX 3070 Ti 8 GB karşılaştırılıyor. VRAM’in önemi bu karşılaştırma sayesinde daha çok ortaya çıkıyor diyebiliriz.

Daha da önemlisi, AMD sadece daha fazla VRAM sunmuyor, aynı zamanda benzer veya daha düşük fiyatlarla da yapıyor. Ve RX 6800 XT ve RTX 3070 Ti arasındaki son karşılaştırma, GeForce RTX 4070’e bile zor bir zaman verebilir.

RX 6800 XT’nin 579 ABD Doları civarında fiyatlandırıldığı söyleniyor ve yüzde 39’a kadar daha hızlı performans sunuyor. Bunun RTX 3080’e karşı aşağı yukarı rekabetçi olması gerekir ve RTX 4070’in yaklaşık olarak aynı performans seviyesi olduğu söylenir. 6800 XT ayrıca 4 GB daha yüksek VRAM kapasiteleri sunacak, ancak Ada AD104 GPU’nun onu tamamen ezebileceği güç tüketiminde büyük bir dezavantaj var.

NVIDIA GeForce RTX 4070’in piyasaya sürülmesinden bir gün önce gelen bu karşılaştırmanın bunu hedeflediği az çok açık. AMD’nin bazı geçerli noktaları var ve daha yüksek VRAM gereksinimleri ve son PC başlıklarının optimize edilmemiş doğası göz önüne alındığında, ekstra bellek, oyunları herhangi bir kekemelik veya çökmeyle karşılaşmadan oynanabilir bir kare hızında çalıştırmak için bir gereklilik olacaktır.