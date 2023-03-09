NVIDIA, GeForce grafik kartları için yeni bir sürücü güncellemesi yayınladı ve bu güncellemeyle birlikte düşük çözünürlüklü videoların yüksek çözünürlüklü ekranlarda daha iyi görünmesini sağlayan yeni bir Video Süper Çözünürlük görüntü iyileştirme teknolojisi tanıtıldı. Ancak sürücü (sürüm 531.18) bir oyunu çalıştırıp kapattıktan sonra bazı bilgisayarlarda yüksek CPU kullanımına neden olan bir hatayla birlikte geldi!

NVIDIA Hatayı Düzelten Güncellemeyi de Yayınlandı!

NVIDIA, çoğunlukla NVIDIA’nın sürücüleriyle birlikte gelen ve sürücü içindeki paketleri yüklemeye ve saklamaya yarayan bir işlem olan “NVIDIA Container” işlemindeki açıklanmayan bir hatadan kaynaklandığı anlaşılan sorunu çözmesi gereken bir hata düzeltmesi (sürüm 531.26) yayınladı.

Ayrıca bu hata düzeltme sürümü, GeForce 1000 serisi veya MX250 ve MX350 GPU’lara sahip bazı eski dizüstü bilgisayarları etkileyebilecek “rastgele hata kontrolü” sorununu da gideriyor.

Yeni NVIDIA sürücülerini çalıştıran tüm bilgisayarlar hatadan etkilenmiyordu. İşlemcinin boş hale geçmesini engelleyen ve oyunları kapattıktan sonra bile sürekli %10 ile %15 arasında işlemci kullanımına neden olan bu hata oldukça önemli. Zira sürekli çalışan işlemciler ısı üretir, daha fazla güç kullanır ve dizüstü bilgisayarların pil ömrünü de etkileyebilir.

NVIDIA’nın sürücülerindeki bir başka yazılım hatası da Discord uygulaması arka planda çalışırken oyunların daha yavaş çalışmasına neden oluyordu. Bu hata, GPU belleğinin en yüksek saat hızlarına ulaşmasını engelliyor ve buna bağlı olarak oyundaki kare hızlarını düşürüyordu.

Bu hatayı düzeltmek için NVIDIA GeForce Experience uygulamasından GPU’nuz için yayınlanan en son sürücü güncellemesini indirmeyi ve kurmayı unutmayın.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Kendi bilgisayarınızda bu sorunu yaşadınız mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!