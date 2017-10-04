Overwatch, Taptaze Cadılar Bayramı Simgeleriyle Donatılacak!

Blizzard, 31 Ekim 2017’de kutlanacak Cadılar Bayramı ile Overwatch’u yepyeni ögeler ile süslemeye kararı verdi.

Geçen yılda olduğu gibi Blizzard, bu yılı da Overwatch oyunun Cadılar Bayramı ile süsleyecek. Popüler oyun, birbirinden farklı temalar ile gücünü gösterecek.

Blizzard Games’in 10 Ekim 2017’de piyasaya sürülmesi beklenen Halloween Terror, 31 Ekim için ciddi bir hazırlık olacak. Söz konusu güncelleme paketi 10 Ekim 2017’de PC, Xbox One ve Sony PS4 platformları için yayınlanacak.

Dünyaca ünlü oyunun Cadılar Bayramı’na özel paketi içerisinde Junkenstein’s Revenge gibi muazzam genişleme paketleri yer alacak. Yapım buna ek olarak, gerilim dolu paketlerle kendini gösterecek.

Genişleme paketleri Steam ve Microsoft ile Sony mağazalarından indirilebilecek.