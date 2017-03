Overwatch, Game Developers Choice Awards’ın En Büyük Ödülünü Aldı

Blizzard’ın multiplayer shooter oyunu Overwatch, dün gece düzenlenen Game Developers Choice Awards gecesinde iki ödül birden almayı başardı.

Overwatch, En İyi Oyun ve En İyi Tasarım dallarında ödülü eve götürmeye başardı. Diğer taraftan bağımsız stüdyo Campo Santo ilk oyunu Firewatch ile En İyi Anlatıcı ve En İyi Çıkış ödüllerine layık görüldü. Bir diğer bağımsız stüdyo olan Playdead ise Inside oyunu ile En İyi Ses ve En İyi Görsel Sanat dallarında ödül aldı.

2016 yılının yaz aylarına damga vurmayı başaran Pokémon Go ise En İyi Mobil Oyunu ödülünü alırken Job Simulator: The 2050 Arcives En İyi VR/AR Oyunu seçildi. Gecenin en ilginç olayı ise No Man’s Sky’ın ödül anında oldu. Yenilikçi Oyun dalında ödül alan No Man’s Sky’ın geliştiricileri ödül almayacaklarını düşünerek akşam yemeğine gitmişti ve ödül töreninin yapıldığı alanda değildi.