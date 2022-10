Philips televizyonlarda yeni dönemde eklenen Philips Aurora özelliği ile akıllı televizyonunuzu bir sanat galerisi misali göstrermek mümkün. Peki bu Aurora özelliği nedir? Ne işe yarar? Aydoğan aktarıyor.

Not: Videodaki Philips televizyon inceleme için TP Vision Türkiye tarafından temin edilmiştir.

Philips The One 65PUS8807 hakkında detaylı bilgi için; https://hwp.to/8807

Aurora Nedir?

TV’nizi sanat galerisine dönüştüren yeni bir ekran doldurma teknolojisidir. Philips’in 2022 model ve sonrasındaki The One ve üzeri modellerinde bulunan bir teknoloji olduğunu belirtmek gerek.

Aurora Ne İşe Yarar?

Philips Aurora konusunu 5 madde ile basitçe açıklayabiliriz.

TV’ye bakış açımızı değiştirir. Sanatı sergiler. Farklı durumlarda farklı ambiyansları/sahneleri kullanabilmenizi sağlar. Ambilight ile beraber içeriği zenginleştirir. Ses katarak kullanıcı deneyimini arttırır

Bu Hizmet Hangi ürünlerde bulunur?

Philips televizyonlarına yeni eklenen bu hizmet, 2022 yılı itibarıyla Philips markalı The One ailesindeki 8507 serisi ve üzeri TV lerimizde bulunmaktadır. (The One 8507, The One 8807, Mini Led PML9507, OLED707, OLED807, OLED+907, OLED+937)

Philips Aurora’da Hangi Kategoriler Bulunur?

Bu hizmette 3 farklı seçenek mevcuttur. Dilerseniz bir ambiyans oluşturabilir, dilerseniz manzalar bölümünden birbirinden güzel manzarayı ekrana yansıtabilir ya da saatin aktif olarak gösterildiği bir ekran tercih edebilirsiniz.

Philips Aurora’da Rebull ve Explorers Ortaklığı

Bu hizmette Philips Televizyon ekibi aynı zamanda RedBull ve The Explorers ile anlaşmış. RedBull noktasında RedBull’un ekstrem sporcularının birbirinden zorlu ve heyecanlı koşullardaki görsellerini görebilir, The Explorers projesi ile dünya üzerindeki keşfedilmemiş harika noktaları fotoğraflayan fotoğrafçı ve gezginlerin eşsiz fotoğrafları eşliğinde bir plan oluşturabilirsiniz.

Buradaki amaç ise çevreye karşı duyarlılığı artırarak dünya üzerinde gerçekten çok az kalan doğa harikalarının yok olmasını önlemek olduğunu da vurgulamak gerek.