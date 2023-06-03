Google, Android akıllı telefonlar, tabletler ve Wear OS tabanlı akıllı saatler için yeni özelliklerin duyurusunu içeren bir blog yazısı yayınladı. Bu yeni özellikler, mobil cihazların eğlence, üretkenlik ve güvenlik yeteneklerini geliştirmeyi hedefliyor. İşte Google’ın blog yazısında yer alan bütün yenilikler!

Okuma Pratiği Sayesinde Bilişsel Yetenekleriniz Coşacak!

Google, Okuma Pratiği özelliğiyle kelime bilgisi ve okuduğunu anlama becerilerinin geliştirilmesine odaklanıyor. Özellik, çocuklar için tasarlanmış ve Google Play Kitaplar’daki çocuk e-kitaplarında mevcut. ‘Pratik’ rozetiyle işaretlenen kitaplarda gerçek zamanlı geri bildirim alabilir, yanlış telaffuz edilen kelimeler üzerinde çalışabilir ve okuma becerilerini geliştirebilirsiniz. Bu özellik, Android telefonlar ve tabletlerde kullanılabilir.

Yeni Kısayollar Çok Şık Olmuş!

Yeni widget’lar da Android kullanıcılarına sunulan özellikler arasında yer alıyor. Google Finans, Google Haberler ve Google TV, telefonlar ve tabletler için yeni widget’lara sahip olacak. Google TV ile kişiselleştirilmiş film ve TV şovu önerileri, Google Finans ile seçilen hisse senetlerini takip etme imkanı ve Google Haberler’den günlük olarak derlenen manşetler görüntülenebilecek.

Wear OS akıllı saatler için ise Spotify’ı hızlı bir şekilde açabilmenizi sağlayan yeni bir kısayol tanıtıldı. Bütün bu özellikler kısayolları daha etkileşimli bir hale getirmeyi ve kullanıcı dostu bir arayüz oluşturmayı hedefliyor.

Güvenlik Önlemleri Yine Sıkılaştırıldı!

Ayrıca, Google One üyeleri için çevrimiçi güvenlik önlemleri de sunuluyor. Google One üyeleri, Gmail e-posta hesapları Dark Web gibi tekinsiz platformlarda ifşa edildiğinde uyarı alacaklar. Google, e-postaları ve ilgili bilgileri korumak için çeşitli adımlar da sunacak. Bu özellik şu anda yalnızca ABD’de kullanıma sunulmuş olup önümüzdeki aylarda 20 ülkede daha kullanıma sunulacak.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Google cephesi Android iyileştirmeleriyle iOS’i kıskandıracak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!