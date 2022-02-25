OPPO’dan Dimensity 9000 İşlemcili Find X5 Pro Hamlesi!

OPPO’nun geçtiğimiz gün tanıttığı Find X5 serisi, Galaxy S22 serisinin ardından en çok ses getiren duyurulardan biri olmuştu. Serinin iki cihazında da yonga seti tarafında Qualcomm’un Snapdragon yonga setleri tercih edilmişti. Son gelen haberler, serinin tepe modeli olan Find X5 Pro’nun MediaTek Dimensity 9000 işlemcili bir versiyonu daha olacağına işaret ediyor.

Daha Uygun Fiyatla Geliyor!

OPPO Find X5 Pro Dimensity Edition, hakkında çokça söylenti dolaşan Dimensity 9000 işlemcisine ev sahipliği yapan ilk cihaz olacak. Cihazın dün tanıtılan versiyonunda kullanılan Snapdragon 8 Gen 1’e kıyasla termal başarım konusunda daha iyi bir iş çıkaracağı söylenen işlemci, aynı zamanda Android cephesinde AnTuTu testlerinde 1.000.000 barajını geçebilen ilk işlemci olarak da biliniyor.

Cihazın iki versiyonu arasındaki tek fark yonga seti tarafında olmayacak gibi görünüyor. Zira Find X5 Pro Dimensity Edition’da kullanılacak kamerada OIS (Optik Görüntü Sabitleme) olacağı kesin olsa da, bu cihazdaki OIS teknolojisi Find X5 Pro’da olduğu gibi 5 eksenli çalışmayacak. Bunun yanında OPPO’nun MariSilicon X görüntü işleme çipi ve ünlü kamera üreticisi Hasselblad tarafından yapılan renk kalibrasyonu da Find X5 Pro Dimensity Edition’da yer almıyor.

Ancak bu bilgilerden yola çıkarak cihazın kötü bir kamera deneyimi sunacağını söylemek yanlış. Dimensity 9000 yonga setinde kullanılan görüntü işleme çipi cihazın kamera başarımına önemli oranda etki edecektir.

Yine de kamera kurulumu ve yonga setindeki farklılıklar dışında iki cihazın aynı özellikleri paylaştığını söylemek mümkün. Bu özellikler arasında 6.7 inç boyutunda 120 Hz tazeleme hızı destekli OLED ekran, 12 GB bellek, 256 GB dahili depolama kapasitesi ve 80 Watt hızında şarj olabilen 5.000 mAh’lik batarya yer alıyor.

Her ne kadar 5.799 Yuan’lık (€810) fiyat etiketi yüksek görünse de, Snapdragon 8 Gen 1 yonga seti ile donatılan versiyonun 6.299 Yuan’lık (€880) fiyatına kıyasla daha uygun bir fiyatla satışa sunulacağını söyleyebiliriz.

Dimensity Edition, 14 Mart tarihinde ön siparişe açılacak. 16 Mart’ta ise Çin’de raflardaki yerini alacak. Bu versiyonun küresel pazarda satışa sunulup sunulmayacağı ise henüz bilinmiyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Siz olsanız Dimensity 9000 işlemcili versiyonu tercih eder miydiniz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.

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