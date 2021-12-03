Dimensity 9000, Snapdragon 8 Gen 1’den Daha İddialı!

Akıllı telefon sektöründe, amiral gemisi işlemci denildiği zaman bugünden itibaren akla gelebilecek 2 işlemci mevcut. Bunlardan biri, son dönemlerde adından sıkça söz ettiğimiz ve Qualcomm’un yeni göz bebeği olan Snapdragon 8 Gen 1; diğeriyse MediaTek Dimensity 9000. Bugüne kadar kullanıcıların gözünde Snapdragon işlemciler hep daha yüksek performansa sahip gibi gözükse de; Dimensity 9000 işleri değiştirecek gibi görünüyor.

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MediaTek, Dimensity 9000 ile gümbür gümbür geliyor

MediaTek işlemciler söz konusu olduğunda, birçok kullanıcının uzun bir süre markaya karşı ve bu markanın sağladığı işlemcilere karşı ön yargılı olduğunu görmüştük. Fakat bu durum, özellikle Redmi Note 8 serisindeki cihazların MediaTek’in G serisi işlemcilerini kullanmaya başladığı günden bu yana çok değişti. Zamanla marka algısını ve işlemcilerinin itibarını güçlendiren MediaTek işlemcileri zamanla çok daha fazla popüler cihazda görmeye başladık. Bundan sonrası için de, artık amiral gemisi düzeyindeki cihazlarda bile MediaTek’in yıldızının parlamaya başlayacağı dönemlere geldiğimizi görüyoruz.

Xiaomi’nin 12 serisi, çok büyük olasılıkla Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisiyle kullanıcıların karşısına çıkacak. 4 nm süreçle üretilen bu işlemci, hem birçok üretici hem de birçok kullanıcı tarafından merakla bekleniyor. Ama sektörden gelen gelişmeler bizlere gösteriyor ki; Snapdragon 8 Gen 1’in hemen ardından, tahtı Dimensity 9000 devralabilir. Tıpkı Snapdragon 8 Gen 1’de olduğu gibi Dimensity 9000 de 4 nm işlem süreciyle üretiliyor. Fakat fark şu ki; Snapdragon 8 Gen 1 Samsung’un altyapısıyla üretiliyorken; Dimensity 9000, TSMC’nin altyapısıyla ve Arm’ın Armv9 mimarisiyle üretilecek. Bütün bunlar da, mühendislik ve üretim anlamında Dimensity 9000’in kağıt üstünde öne geçmesini sağlıyor. Ayrıca Dimensity 9000’in LPDDR5X ile yüksek bir uyum sağlayacak olması da hem okuma hem de yazma potansiyeli olarak çok yüksek performanslara çıkabilmesini sağlıyor.

Dimensity 9000, video tarafında da aşırı gelişmiş durumda

18-bit HDR-ISP video işleme teknolojisine sahip olan Dimensity 9000, 3 kamerayla aynı anda HDR video çekimi yapabilecek güce ve kapasiteye sahip. Üstelik bütün bunları yaparken; güç tüketimini de %30 gibi bir oranda daha düşük seviyede tutabiliyor. Yapay zeka tarafında da MediaTek’in 5. nesil AI (yapay zeka) desteğine sahip. Bu sayede video, fotoğraf vb. gibi noktalarda yapay zeka desteğini sonuna kadar kullanabilmeniz mümkün hale geliyor. Grafik işlem tarafında da Mali-G710 donatılan işlemci mobil ışın izleme (mobile ray tracing) teknolojisini dahi sunabiliyor. Hatta bu yeni işlemciyle, FHD+ çözünürlükte 180 Hz’e; WQHD çözünürlükteyse 144 Hz’e varan ekran tazeleme hızları sunabiliyor.