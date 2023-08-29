Çinli teknoloji devi Oppo, merakla beklenen Find N3 Flip’in tanıtımıyla birlikte yeni Oppo Watch 4 Pro akıllı saat modelini de duyurdu. Watch 4 Pro, selefine kıyasla tasarım yenilikleri ve sunduğu gelişmiş donanım özellikleriyle pazarı sallamaya geldi! İşte Oppo Watch 4 Pro hakkında bilmeniz gerekenler!

Oppo Watch 4 Pro Yeni Tasarım ve Gelişmiş Özelliklerle Geldi!

Oppo Watch 4 Pro, selefinin tasarımından farklı olarak 316 kodlu paslanmaz çelik çerçeve ve seramik kullanılarak üretilmiş. Bu malzemeler hem sağlamlığı artırıyor hem de şık bir görünüm sunuyor. Saat, silikon ya da deri kayış seçenekleriyle geliyor.

Akıllı saat, 1,91 inç büyüklüğünde devasa bir kavisli AMOLED ekrana sahip. Sürekli açık ekran (AOD) özelliği bulunan ve LTPO teknolojisi sayesinde düşük güç tüketimiyle dikkat çeken bu ekran, capcanlı görüntüler sunuyor. Ekranın çözünürlüğü 378 x 496 olarak karşımıza çıkıyor, bu sayede ve PPI değeri 326 olmuş.

Bu cihaz bileğe takılacağı için ağırlık da önemli. Bu denli büyük ekran, ve çelik kasayla beraber cihazın ağırlığı yaklaşık 52,3 gram. Yani burada akıllı fitness takipçisinden çok daha heybetli bir cihazdan bahsediyoruz.

Oppo Watch 4 Pro, Qualcomm Snapdragon W5 yonga seti ve BES 2700 çipi içeren çift yonga setiyle güçlendirilmiş durumda. Bu yongalar, yüksek performans ve düşük güç tüketimiyle öne çıkıyor. Bu sayede sürekli saati şarj etmeniz gerekmiyor.

2GB RAM ve 32GB dahili depolama alanıyla gelen saat, sağlıkla ilgili bir dizi sensörle birlikte geliyor. 24 saat kalp atış hızı takibi, kan oksijen haritalaması, kan şekeri seviyesi izleme gibi özellikler sağlık takibini ileri seviyeye taşıyor.

Oppo, Watch 4 Pro’nun 570mAh pilinin hafif kullanımda 14 güne kadar dayanabileceğini söylüyor. Yoğun kullanımda ise bu sürenin 5 güne kadar düşebileceği söyleniyor. Bunlar oldukça iyi değerler. 10 dakikalık şarjla 24 saat pil ömrü sağlayan saat, tam şarj için ise yaklaşık 65 dakika gerektiriyor. Saat, Android 8 ve üzeri ya da iOS 13 ve üzeri sürümlere sahip bütün akıllı telefonlarla uyumlu.

Saat, çocuklar için Sınıf modu ve 100’den fazla spor moduyla birlikte geliyor. Bluetooth 5.0, eSIM desteği, EKG analizi, NFC gibi özelliklerin yanı sıra, GPS sayesinde çeşitli navigasyon sistemlerine de destek sunuyor. Dahili mikrofon ve hoparlör desteği de var.

Oppo Watch 4 Pro, Gece Siyahı (Silikon) ve Kahverengi (Deri) olmak üzere iki farklı seçenekle geliyor. İlk seçenek yaklaşık 315 dolar fiyata sahipken, deri kordonlu ikinci seçenek ise yaklaşık 343 dolar fiyat etiketine sahip. Ancak ön sipariş verenler için saat sırasıyla yaklaşık 302 dolar ve 329 dolarlık indirimli fiyatlarla sunuluyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Oppo’nun yeni akıllı saatini nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!