Çinli teknoloji devi OPPO, söz verdiği gibi şirketin en yeni katlanabilir telefonu olan ve Find N2 Flip’in halefi olan Find N3 Flip’i piyasaya sürdü. 930 dolardan satışa sunulacak olan OPPO Find N3 Flip modelinin özelliklerine gelin yakından bakalım.

Telefonun ana ekranı 6,8 inç büyüklüğünde 2520 × 1080 piksel çözünürlüğünde 120 Hz tazelemeli E6 AMOLED panele sahip. Bu ekran 1440Hz yüksek frekanslı PWM karartma teknolojisini ve ProXDR ekran teknolojisini içeriyor.

Telefonda ayrıca 3,26 inç boyutunda ve 60Hz yenileme hızına sahip Gorilla Glass Victus ile korunan bir dış AMOLED ekran bulunuyor. Bu harici ekran çeşitli widget’ları, akıllı ana ekranı, hava durumu duvar kağıtlarını, etkileşimli evcil hayvan duvar kağıdı 2.0’ı ve herhangi bir pencere uygulama merkezini destekliyor.

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OPPO, telefonun havacılık sınıfı MIM alaşım malzemelerine dayalı yeni ultra hafif ve sağlam Seiko yarı dikey menteşe kullanıldığını ve cihazın 600.000 katlamayı başarıyla tamamladığını belirtti.

Cihaz, IMX890 sensörle donatılmış aynı 50MP ana kamerayı içeriyor; ancak bu sefer 4cm makro seçeneğine sahip 48MP ultra geniş açılı bir kamera ve 32MP 2x optik zoom yapabilen telefoto bir kamera eklenmiş durumda. Ayrıca, IMX709 sensörlü 32MP RGBW ön kamera da bulunuyor.

Find N3 Flip, Dimensity 9200 işlemci tarafından desteklenen ilk katlanabilir telefon olma özelliğini taşıyor. Cihaz, 12 GB’a kadar LPDDR5X RAM ve 512 GB’a kadar UFS 4.0 depolama alanına sahip. 4.300mAh batarya değerini 44W kablolu şarj desteğiyle sürdürüyor. Bakalım OPPO’ya Vivo cephesinden nasıl bir yanıt gelecek?

İçindekiler OPPO Find N3 Flip özellikleri

OPPO Find N3 Flip özellikleri

Ana Ekran: 6,8 inç büyüklüğünde 2520 × 1080 piksel çözünürlüğünde 120 Hz tazelemeli E6 AMOLED ekran / SCHOTT UTG cam koruması

6,8 inç büyüklüğünde 2520 × 1080 piksel çözünürlüğünde 120 Hz tazelemeli E6 AMOLED ekran / SCHOTT UTG cam koruması Dış Ekran: 3,26 inç büyüklüğünde 720 × 382 piksel çözünürlüğünde 60 Hz tazelemeli AMOLED ekran / Corning Gorilla Glass Victus koruması

3,26 inç büyüklüğünde 720 × 382 piksel çözünürlüğünde 60 Hz tazelemeli AMOLED ekran / Corning Gorilla Glass Victus koruması Yonga Seti: 3,05 GHz’e kadar Sekiz Çekirdekli Dimensity 9200 4nm işlemci

3,05 GHz’e kadar Sekiz Çekirdekli Dimensity 9200 4nm işlemci RAM/ROM: 256 GB / 512 GB UFS 3.1 depolama alanına sahip 12 GB LPDDR5x RAM

256 GB / 512 GB UFS 3.1 depolama alanına sahip 12 GB LPDDR5x RAM Arka kamera: 50 MP (birincil geniş açı) f/1,8 diyafram, Sony IMX890 sensör, 48 MP 114° ultra geniş, Sony IMX581 sensörlü, f/2,2 diyafram, 4 cm makro, 32 MP 2x telefoto kamera, Sony IMX709 sensörlü, f/2,0 diyafram açıklığı, Hasselblad kamera

50 MP (birincil geniş açı) f/1,8 diyafram, Sony IMX890 sensör, 48 MP 114° ultra geniş, Sony IMX581 sensörlü, f/2,2 diyafram, 4 cm makro, 32 MP 2x telefoto kamera, Sony IMX709 sensörlü, f/2,0 diyafram açıklığı, Hasselblad kamera Ön kamera: f/2,4 diyafram açıklığına sahip 32MP AF, RGBW Sony IMX709 sensör

f/2,4 diyafram açıklığına sahip 32MP AF, RGBW Sony IMX709 sensör Bağlantı: 5G SA/NSA, 4G, Wi-Fi 802.11 ax (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.3, USB Type-C, NFC, GPS L1+L5, GALILEO: E1+E5a, Beidou: B1l+B1c+B2a, QZSS: L1+L5

5G SA/NSA, 4G, Wi-Fi 802.11 ax (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.3, USB Type-C, NFC, GPS L1+L5, GALILEO: E1+E5a, Beidou: B1l+B1c+B2a, QZSS: L1+L5 Pil: 44W hızlı şarj destekli 4300mAh kapasiteli batarya